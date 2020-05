Prvá žena OĽaNO po mesiacoch v nemocnici konečne zložila sľub: FOTO Šofranko je už v parlamente

BRATISLAVA - Jednotka kandidátky hnutia OĽaNO Mária Šofranko bola spočiatku pre celú verejnosť veľkou neznámou. Po čase sa však ukázala na oficiálnej tlačovke hnutia pred voľbami, no jej cestu do parlamentu skomplikovala choroba. Po mesiacoch v nemocnici sa však poslankyňa naplno chytí svojho mandátu. Na dnešnej schôdzi zloží Mária Šofranko svoj poslanecký sľub.

V úvode siedmej schôdze Národnej rady (NR) SR zložila ústavou predpísaný sľub a ujala sa mandátu volebná líderka OĽaNO Mária Šofranko. Mandát si dosiaľ neprevzala pre dlhodobú práceneschopnosť. Po jej nástupe do funkcie má zákonodarný zbor plný počet poslancov, teda 150.

"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života," znie sľub. Poslanec ho potvrdzuje slovom "sľubujem" a podpisom. Šofranko uviedla, že by chcela pôsobiť v parlamentnom školskom výbore. Podľa svojich slov by sa chcela zapojiť do diskusie o postupnom otváraní školských a predškolských zariadení.

Komplikácie ju na dlhú dobu odstavili od práce

Je známe, že líderka kandidátky Obyčajných ľudí a nezávislých osobností mala vo februári také vážne zdravotné problémy, že ju to úplne vyradilo z predvolebnej kampane a mnohí podporovatelia OĽaNO o nej veľa nevedeli. Priebežne sa však fanúšikom ozývala priamo z ružomberskej nemocnice, kde podstúpila aj zákrok.

Pozdravy len z nemocnice

Líderka Šofranko bola v spomínanej nemocnici hospitalizovaná už od januára, kedy bola operovaná v súvislosti s komplikáciami okolo umelej platničky. Líderka OĽaNO už v januári hovorila, že sa jej v mieste platničky vytvoril opuch a zdravotný stav sa tak dramaticky skomplikoval. "Nikdy v živote som nebola toľkokrát v nemocnici, ako za posledné mesiace," priznala Šofranko vo februárovom videu z nemocničnej postele. "Okolo mojej umelej platničky sa vytvoril opuch a pridružené veci k tomu. Pokiaľ viem, ešte tu nejaký ten týždeň ostanem," povedala vo videospovedi Šofranko, no ako vieme, ani po voľbách a úvodnej schôdzi sa Šofránko na zasadanie parlamentu nedostavila. Udialo sa tak až dnes.