Kollár: Parlament bude o dôvere vláde hlasovať na schôdzi, ktorá sa začne v pondelok

BRATISLAVA - Národná rada SR má o vyslovení dôvery novej vláde hlasovať na schôdzi, ktorá sa začne v pondelok 20. apríla o 13.00 h. Potvrdil to predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). Na schôdzi má vláda predložiť svoj program.

Programové vyhlásenie vlády malo byť predložené do 13. apríla. Kabinet ho zatiaľ neodobril, mal by o ňom formálne hlasovať vo štvrtok (16. 4.). Po odsúhlasení svojho programového vyhlásenia musí vláda predstúpiť pred snemovňu, predložiť jej program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Kabinet tak musí urobiť podľa Ústavy SR do 30 dní po svojom vymenovaní, čo sa udialo 21. marca.

Dokument by sa mal podľa slov premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) opierať aj o koaličnú dohodu, ktorú okrem predstaviteľov koaličných strán a hnutí podpísali aj takmer všetci koaliční poslanci.