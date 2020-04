Poslanci sa zídu opäť v pondelok: Prerokovať majú Programové vyhlásenie vlády

Programové vyhlásenie má v pléne predložiť premiér Igor Matovič (OĽaNO). Jeho obsah zatiaľ nie je zverejnený. Parlament má však o ňom začať rokovať už v pondelok. V zmysle Ústavy SR musí vláda predložiť Národnej rade (NR) SR svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery do 30 dní od vymenovania. Vládu prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala 21. marca.

Zákonodarcovia by mali na schôdzi rokovať aj o návrhu, aby sa mohli štátnice, rigorózne skúšky, ale aj obhajoby rigoróznej či habilitačnej práce na vysokých školách vykonať aj bez fyzickej prítomnosti kandidátov, napríklad prostredníctvom videokonferencie. Vyplýva to z novely zákona o vysokých školách.

Predĺžiť by sa mohlo aj funkčné obdobie orgánov vysokých škôl a školských samospráv až do posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie, ak nie je možné technicky zabezpečiť voľbu nových členov. Upravuje tiež okruhy riešení v oblasti regionálneho školstva, týkajúce sa napríklad zabezpečenia elektronickej verzie učebníc. Rokovať by mali poslanci aj o dočasnej ochrane pre podnikateľov, ktorí boli zasiahnutí negatívnymi dosahmi pandémie nového koronavírusu. Vyplýva to z navrhovaných opatrení v súvislosti s novým koronavírusom v oblasti justície.

Snemovňa má prerokovať aj zmeny v zákone o sociálnom poistení

Sociálne podniky by mohli zas dostať viac času na oznámenie niektorých zmien. Upraviť by sa mohli aj podmienky získavania štatútu registrovaného sociálneho podniku. Týkajú sa najmä lehôt pri oznamovacích povinnostiach. Počíta s tým návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Snemovňa má v skrátenom legislatívnom konaní prerokovať aj zmeny v zákone o sociálnom poistení. Zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) by nemuseli byť povinní zaplatiť poistné za apríl tohto roka. Výnimka by sa mala týkať tých, ktorí mali v apríli uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia štátneho orgánu najmenej na 15 dní.

V programe schôdze je tiež voľba členov Súdnej rady SR, predsedu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, a tiež predsedu Osobitného kontrolného výboru NRSR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.