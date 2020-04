KORONAVÍRUS Exminister Drucker kritizuje novú vládu: Vojaci v uliciach a nedôvera voči ľuďom

Bývalý nominant zdravotníctva za Smer sa pustil najskôr do Matovičovej povahy. Spomenul pritom niektoré status premiéra, ktoré robil už v čase, keď bol vo funkcii. "Áno, myslím si, že súčasný premiér nemá páru o riadení štátu a najmä nevie čo je to prevziať zodpovednosť. Nemá rád zodpovednosť, on chce byť zaujímavý, má rád kameru. Fotí si na vláde nohy vyzuté z topánok, rozpráva prvoplánové nezmysly o ktorých sa jeho ministri a kolegovia dozvedajú z médií a každú chvíľu mení tému, aby sa nevracal k svojim nesplneným sľubom. Ale nejde o to, nech si robí divadlo ako chce. Podstatné je, aby sa robili dobré rozhodnutia," myslí si na úvod Drucker.

Krok 1 a krok 2

Ten pokračuje a svoju analýzu rozdelil na dva kroky. V tom prvom oceňuje disciplinovanosť Slovákov v čase krízy. "Tak čo je ten krok 2. Ďalšie fungovanie Slovenska. Ľudí, ekonomiky, spoločnosti. Rakúsko, Česká republika, Nemecko, … už svoj krok 2 majú… my máme zaradenú spiatočku," myslí si exminister zdravotníctva.

Zdôrazňuje, že krok 2 znamená, že musíme s virúsom a opatreniami spolu žiť. "1. spresňovať opatrenia zo všeobecných na adresné, 2. zabezpečiť systém účinných testov, 3. vytvoriť plán hospodárskej pomoci, 4. vytvoriť plán sociálnej pomoci, 5. vytvoriť finančný plán, 6. krízový výbor musí obsahovať a tím poradcov v oblasti ekonomiky a hospodárstva. Naozaj potrebujeme pokoj a plán, nie chaos a vyhrážky," povedal Drucker v prvom zo statusov.

Vojaci v uliciach

V neskoršom statuse Drucker pokračuje v kritike, ktorou mieri na opatrenia vlády počas Veľkej noci. "Vďaka disciplíne, trpezlivosti a solidarite všetkých ľudí máme pomerne dobré výsledky v boji so šírením koronavírusu. A to aj za cenu veľkých nákladov rodín, živnostníkov a celého štátu. Neveriť občanom vlastnej krajiny a poslať na nich armádu, aby ich kontrolovala je veľký prejav prohŕdania ich zodpovednosťou a obetou, ktorú priniesli," myslí si predseda Dobrej voľby.

"Nemecká kancelárka Merkelová svojich ľudí s úctou poprosí. Náš premiér posiela do ulíc políciu a vojsko s odkazom “pre istotu, keby ľudia zákaz nedodržiavali”. Pred mesiacom dostal dôveru ľudí, dnes im neverí," uzavrel Drucker.