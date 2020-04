KORONAVÍRUS Pellegrini sa pustil do Matoviča: Premiér ľuďom neverí a volá na nich armádu, hovorí expremiér

Podľa prvých slov expremiéra Igor Matovič neverí ľuďom a volá na nich políciu a vojsko. Súvisí to pravdepodobne s novými nariadeniami vlády o obmedzenom pohybe počas sviatkov Veľkej noci. "Slovensku sa aj vďaka ráznym opatreniam hneď na začiatku pandémie darí bojovať s koronavírusom lepšie ako v okolitých štátoch. Ľudia nariadenia poctivo dodržiavajú a patrí im za to vďaka. Preto niet žiadneho dôvodu na ďalšie tvrdé sprísňovanie podmienok pohybu občanov," začína Pellegrini.

Zdroj: Kancelária NR SR

Zbytočné mocenské gesto a nedôvera voči ľuďom

Pellegrini si myslí, že ak by premiér dôveroval ľuďom a oni dôverovali jemu, stačilo by sa ľuďom verejne prihovoriť a poprosiť ich o spoluprácu. "Igor Matovič však ľuďom neverí a chce vidieť v uliciach policajtov a vojakov. Je to zbytočné mocenské gesto, ktoré môže vážne narušiť dôveru a spoluprácu naprostej väčšiny občanov so štátnymi orgánmi," varuje podpredseda parlamentu Pellegrini.

"Pevne verím, že v riešení problémov silovými zložkami nenájde premiér nebezpečnú záľubu aj v budúcnosti. Všetkých prosím, aby sme napriek pochybným dôvodom a vlastnému nepohodliu tieto opatrenia v našom spoločnom záujme rešpektovali," uzavrel bývalý premiér Smeru.