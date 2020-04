KORONAVÍRUS Strach z pandémie prekryl problémy s násilím páchaným na senioroch

"Nieže nedochádza k týraniu, ale seniori sa nemajú ako ohlásiť, či nahlásiť túto situáciu. Ak je s nimi agresor stále doma, nemáme sa o tom ako dozvedieť. Prípadov neubudlo, to nikdy neubudne a zvlášť v takýchto rizikových situáciách. Práveže je ich viac. Je tam problém, že sú spolu v domácnosti a nikto do bytu nejde. Nikto o tom prakticky nevie. Boja sa nahlásiť v tomto čase tento problém," priblížila Gálisová.

Obavy z nového koronavírusu tak podľa nej prekryli problémy s týraním seniorov. "Prípady sú, ale nie je ich toľko," podotkla. Fórum podľa nej v poslednej dobe registruje, že je veľmi veľa psychických ochorení. "Seniori volajú zo strachu. Majú utkvelé predstavy, že im niekto ubližuje. Potom mi je jasné, že ide o psychické problémy, preto sme ich požiadali, aby išli k lekárovi," ozrejmila.

FpPS so sídlom v Prievidzi v súčasnosti prijíma 40 až 50 hovorov denne, pred pandémiou ich bolo približne 300 za mesiac. So svojimi podnetmi sa obracia i na ústredný krízový štáb. Seniori sa na linku obracajú s otázkami najmä o šírení nového koronavírusu. "Otázok je veľmi veľa, pretože ľudia majú jednak ťažší prístup k lekárovi, nevedia sa dostať k receptom, potom sú to rúška, ochranné pomôcky, tieto nemajú kde zohnať. Pýtajú sa, akým spôsobom si to majú zabezpečiť. Ďalším problémom je dovoz stravy, jedným z vážnych problémov je, že ľudia majú strach. Potrebujú počuť niekoho, nejakú radu a pomôcť," dodala Gálisová s tým, že fórum sa stretáva i s pokusmi podvodov na seniorov v čase pandémie.