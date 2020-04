Pellegrini chce doplniť uznesenie k programovému vyhláseniu: Vláda má predložiť stratégiu

Snemovňa by mala uznesením zároveň vysloviť znepokojenie nad neadekvátnym zohľadnením predvolebných prísľubov vlády občanom v PVV. Pellegrini navrhuje uznesením zaviazať vládu, aby vypracovala a predložila stratégiu postupu prekonania krízy a stratégiu postupu transformácie slovenskej spoločnosti a ekonomiky po kríze, a to do 15. júna 2020. Zároveň by mal parlament uznesením požiadať predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO), aby sa zdržal "nedôveryhodných a deštruktívnych opatrení, ktoré destabilizujú a naštrbujú dôveru občanov v SR."

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Vláda by sa tiež podľa Pellegriniho návrhu mala zaviazať, že nebude rušiť zavedené sociálne opatrenia. Rovnako by mala podľa neho zachovať zaužívanú úroveň sociálneho dialógu na celoštátnej úrovni medzi štátom, zamestnávateľmi a zamestnancami. Pellegrini predniesol návrh počas svojho vystúpenia v pléne. Skonštatoval, že PVV nedostatočne reaguje na súčasnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

Pellegrini kritizoval Matoviča, programové vyhlásenie vlády podľa neho nereaguje na krízu

Programové vyhlásenie vlády (PVV) nereflektuje na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a nestavia si ciele do budúcna. Skonštatoval to expremiér a podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Smer-SD) počas diskusie v pléne. Premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) vyzval, aby PVV doplnil a predstavil stratégiu. Zároveň ho kritizoval pre jeho verejné vystúpenia a skonštatoval, že nie je schopný konštruktívneho dialógu.

Pellegrini tvrdí, že Matovič namiesto upokojovania verejnosti rozoštváva. "Tak ako bolo celé jeho pôsobenie v opozícii postavené výlučne na konfrontácii, tak v ňom pokračuje aj z úradu vlády. Nepriateľ je každý, kto prejaví vlastný názor, koaliční partneri, opozícia, mimovládne organizácie i novinári. Na všetkých už stihol povylievať špinu, pretože nepochopil svoju novú životnú a politickú situáciu," uviedol Pellegrini s tým, že nevidí nádej na jeho zmenu.

Vyzval ho k doplneniu PVV o najdôležitejšie výzvy súčasnosti. "Ak to nespravíte, váš program si nezaslúži hlbšiu diskusiu," povedal. Poukázal na to, že opatrenia v PVV sú mimo dostupných zdrojov a spochybnil ambíciu vlády na vyrovnaný rozpočet. Upozornil na policajný štát a udavačstvo za odmenu, k čomu podľa neho môžu opatrenia z PVV viesť. Dokumentu vyčíta, že v ňom chýbajú širšie sociálne opatrenia a vyhliadky do budúcna, napríklad rekcia na starnutie obyvateľstva či digitalizáciu. Vyčíta vláde, že si nestanovila dlhodobé ciele, na ktoré by sa dalo nadviazať.

Reagovali aj ďalší poslanci

Kritizoval "prebujnenosť štátneho aparátu". Pripomenul vyjadrenia súčasnej koalície k vytvoreniu Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. "Ak ÚPVII je Pelleho trafika, vy z toho idete spraviť Remišovej podnik, pretože to idete zmeniť na ministerstvo. Ak vám je taký zbytočný, ako ste hovorili pred štyrmi rokmi, mali ste ho zrušiť," podotkol.

Poslanec Kristián Čekovský (OĽaNO) pripomenul, že programové vyhlásenie Pellegriniho vlády z roku 2018 bola kópia programu tretej vlády Roberta Fica (Smer-SD), navyše obsahovala pasáže, ktoré neboli aktuálne. "Ako bývalý predseda vlády kritizujete dokument, ktorý ste nikdy nepísali, napriek tomu, že ste mali príležitosť," povedal. Na Pellegriniho výčitku, že na splnenie opatrení v PVV nie je dostatok peňazí, Čekovský reagoval, že by bolo nadlho hĺbkovo rozoberať ekonomický stav krajiny, ktorý tu Pellegriniho vláda zanechala.

Poslanec Ondrej Dostál (SaS) skonštatoval, že tejto vláde chýbajú zdroje práve preto, že Pellegriniho vláda tu taký stav zanechala. Bývalú vládu tiež kritizoval za to, že nedokázala pripraviť krajinu na krízu, ktorú priniesol nový koronavírus, pre ktorú lekári celé týždne fungovali bez ochranných prostriedkov.