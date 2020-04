KORONAVÍRUS Matovič mal deň pred veľkou uzávierkou prejav: VIDEO Slovákov prosil o zodpovednosť

VIDEO Prejav Igora Matoviča:

Krátky a úprimný, prehlásil Matovič o príhovore

Matovič v úvode príhovoru ubezpečil, že bude krátky a úprimný. "Dali ste nám vo voľbách poverenie bojovať voči korupcii a dostali sme k tomu do daru koronu. Nenápadného a nebezpečného nepriateľa, ktorý ohrozuje dnes už úplne celý svet," hovorí na úvod Matovič.

"Všetky vlády na svete dostávajú prvých 100 dní na nádych. My sme nedostali ani minútu. Prijali sme bezprecedentné opatrenia a dnes vidíme, že boli správne. Vo svetových rebríčkoch patríme medzi najúspešnejšie krajiny v boji s vírusom Covid-19. Napriek tomu, že sme vládu prevzali v historicky najťažšej situácii, denne dostávam správy so slovami uznania od európskych lídrov, za naše výsledky," hovoril včera na obrazovkách ľuďom Matovič.

Zásluhy patria ľuďom, nie nám

Premiér zdôraznil, že výsledky sa nepripisujú vláde a politikom, ale ľuďom. "Bez toho, aby ste vy nenasadili do nášho spoločného boja vašu zodpovednosť a odhodlanie, rozhodnutia vlády by zostali len zdrapom papiera," pokračuje premiér. Ten následne pokračuje slovami o veľkej skúške pre Slovákov. "Od dnešnej polnoci platia obmedzenia slobody pohybu. Ich cieľom je jediné - zabrániť tomu, aby sme si pár dňami užívania slobody nepokazili to, čo sme si týždňami strádania spoločne vydobyli. Áno, bojím sa, aby sme neškrtli zápalkou," prehlásil v prejave premiér Matovič.

Ten navyše hovorí, že tento akt budú proti nemu mnohí politici zneužívať, no aj tak za ním stojí. "Dnes neexistuje overený recept, ako túto krízu zvládnuť. Neexistujú vychodené chodníčky. Ideme po svojom a zatiaľ sme ako spoločenstvo zodpovedných ľudí úspešní. Nepokazme si to, prosím. Rešpektujte, prosím, obmedzenia," poprosil občanov predseda vlády.