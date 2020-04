Programové vyhlásenie za oblasť obrany odráža proeurópske a proatlantické smerovanie, tvrdí Naď

"Verím, že sme dali dokopy dokument, za ktorý sa môže postaviť ktokoľvek v koalícii a ktorý bude jasným odrazom proeurópskeho, proatlantického smerovania a zároveň transparentnosti a zodpovednosti v rezorte," uviedol minister. Vyhlásenie pre obranu konzultoval s koaličnými partnermi, odborníkmi na obranu, zástupcami ministerstva zahraničných vecí i mimovládnym sektorom.

Jednotlivé rezorty mali pripraviť svoje návrhy PVV do piatka. Konečný návrh vyhlásenia má premiér Igor Matovič (OĽaNO) predložiť na rokovanie kabinetu do 13. apríla. Následne musí vláda predstúpiť pred Národnú radu SR, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Kabinet tak musí urobiť podľa Ústavy SR do 30 dní po svojom vymenovaní, čo sa udialo 21. marca.