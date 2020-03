BRATISLAVA - Členovia vlády majú do 3. apríla predložiť svoje návrhy na Programové vyhlásenie vlády, z ktorých bude vypracovaný konečný návrh. Vláda je povinná do 30 dní po svojom menovaní predstúpiť pred Národnú radu SR, predložiť jej svoj program a požiadať o vyslovenie dôvery. Vyplýva to z Ústavy Slovenskej republiky.