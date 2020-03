Polícia odmietla trestné oznámenie členov OKS proti volebnej kampani strany Smer-SD

Členovia OKS podali trestné oznámenie na Smer-SD začiatkom februára. Strana sa podľa nich vo volebnej kampani zamerala na natáčanie videí, v ktorých zosmiešňuje opozíciu a na šírenie nepravdivých informácií o Andrejovi Kiskovi (predseda strany Za ľudí,), Richardovi Sulíkovi (predseda strany SaS,) a ďalších predstaviteľoch vtedajšej opozície.

Kazda považuje uznesenie o odmietnutí trestného oznámenia za nedostatočne odôvodnené. „Odôvodnenie uznesenia je rozpísané na vyše štyroch stranách. Z toho tri strany predstavuje od slova do slova prepísané trestné oznámenie, zhruba trištvrtestrany predstavuje všeobecná úvaha vyšetrovateľa o skutkovej podstate trestného činu ohovárania a znakoch skutkovej podstaty trestného činu vo všeobecnosti, bez akejkoľvek súvislosti s obsahom trestného oznámenia,“ upozornil Kazda.

Vyšetrovateľ odôvodnil odmietnutie uznesenia tvrdením, že oznamovatelia podali trestné oznámenie „za účelom ochrany strany SaS v predvolebnom boji, teda v danom prípade absentuje objekt trestného činu“. Takéto zdôvodnenie považuje poslanec Kazda za absurdné. „Dôvod, pre ktorý oznamovateľ podal trestné oznámenie, nie je relevantným pri posúdení, či nejaké konanie spĺňa alebo nespĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu. Ak by uvedené malo platiť, tak by to znamenalo, že ak by obsahovo identické trestné oznámenie podal oznamovateľ, ktorý by nebol kandidátom politickej strany, tak by namietané konanie mohlo byť trestným činom, ale v prípade, že trestné oznámenie podali kandidáti politickej strany, tak to isté konanie trestným činom byť nemôže a dôvodom je, že ho podali kandidáti politickej strany,“ objasnil poslanec parlamentu.

Z trestného oznámenia je podľa Kazdu zjavné, že sa ním oznamovatelia nedomáhali ochrany právnických osôb, teda politických strán, ale ochrany konkrétnych fyzických osôb Andreja Kisku, Richarda Sulíka a ďalších predsedov vtedajších opozičných strán pred nepravdivými údajmi, ktoré o nich šíril predseda strany Smeru-SD Robert Fico, respektíve ďalšie osoby zodpovedné za výrobu a šírenie predmetných videí. Kazda preto podal proti uzneseniu vyšetrovateľa o odmietnutí trestného oznámenia v zákonom stanovenej lehote sťažnosť.