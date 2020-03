KORONAVÍRUS Domáce násilie karanténu nemá, ľudia musia byť vnímavejší, hovorí Nicholsonová

BRATISLAVA - Domáce násilie karanténu nemá, spoločnosť tak musí byť vnímavejšia. Upozornila na to poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a predsedníčka Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Lucia Ďuriš Nicholsonová. Vládu, najmä rezorty práce a sociálnych vecí a ministerstvo vnútra vyzvala, aby urýchlene prijali opatrenia na zlepšenie situácie. Informoval o tom Ondrej Šprlák z Komunikačného oddelenia SaS.

Ďuriš Nicholsonová poznamenala, že ženy aj deti sú v týchto dňoch zatvorené doma. „Rovnako je však s nimi zatvorený aj násilník. Iné obete, než svojich najbližších, na vyventilovanie svojho hnevu nemá. Ženy aj deti sú preto prvými obeťami a svedkami násilia, ktoré ostáva za nútene zatvorenými dverami bez možnosti úniku. Ak by sa matky s deťmi aj rozhodli pre odchod, nemajú sa kam uchýliť. Situáciu komplikuje nielen to, že krízové centrá nemajú dostatočné kapacity, no krízové centrá obmedzili prijímanie žien a detí tiež z dôvodu ochrany pred rozšírením koronavírusu,“ podotkla.

Europoslankyňa navrhuje vo väčšej miere operatívne a dočasne využívať ako krízové centrá nevyužité hotelové izby a iné ubytovacie zariadenia. Tiež navrhuje jasné a dostupné informovanie o takýchto možnostiach. Pripomína intenzívnejšiu odbornú prípravu bezpečnostných zložiek vo vzťahu k obetiam domáceho násilia. „V neposlednom rade treba dnešné krízové centrá dofinancovať. Obete by mali mať k dispozícii núdzový fond na pokrytie nákladov spojených s odchodom od násilníka,“ konštatovala.

Takisto pripomenula, že pomôcť ženám a deťom, ktoré čelia násiliu, môžu aj ľudia či rodina v ich okolí. Obrátiť sa môžu tiež na Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie. Číslo telefónnej linky je 0800 212 212 a aj v súčasnosti je dostupná nepretržite. „Buďme všetci obozretnejší a vnímavejší k domácemu násiliu. Podozrenia treba nahlasovať polícii. Týraná žena je často bezmocná, v karanténe čelí domácemu násiliu a keďže násilník ju má doma stále pod kontrolou, sama si pomoc nezavolá,“ apelovala europoslankyňa.