KORONAVÍRUS Matovičova kontrola odhalila pravdu: Prázdne sklady s vybavením, premiér nevylučuje odvolanie Kičuru

Dodal, že k odvolávaniu nedôjde, ak ho vedenie presvedčí o opaku. "Ja mám dnes dopredu pocit, že nás o tom nedokážu presvedčiť a držím im palce, aby nás presvedčili o tom, že to bolo zodpovedné konanie z ich strany. Každopádne, ak by sa ukázalo, že to bolo nezodpovedné konanie, zajtra (pondelok 23. 3., pozn.), keď bude zasadať vláda, poprosím ministra hospodárstva, aby predložil návrh uznesenia na odvolanie riaditeľa SŠHR, aby sme veľmi rýchlo zabezpečili poriadok v tejto inštitúcii. Možno to však nebude, keď nás pán riaditeľ presvedčí o opaku," povedal Matovič.

Premiér po návšteve SŠHR skonštatoval, že v skladoch nie sú žiadne jednorazové ochranné obleky pre zdravotníckych pracovníkov, návleky na obuv k oblekom, ochranné okuliare, respirátory FFP3 či FFP2. Vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD) podľa neho zanechala prázdny sklad. Zdôraznil potrebu čo najskôr zabezpečiť tieto prostriedky pre zdravotníkov.

V súvislosti so zmluvami na nákup a zabezpečenie ochranných prostriedkov hovorí o otáznom efektívnom narábaní so štátnymi prostriedkami. Odpovede na všetky otázky podľa jeho slov dostanú každú chvíľu.

Matovič kritizoval, že po prvý raz krízový štáb zasadal pre šírenie nového koronavírusu až 27. februára, čo považuje za neskoré. Poukázal na to, že to bol prvý deň volebného moratória pred parlamentnými voľbami. "Smer-SD a vláda, dokým bola predvolebná kampaň, si krízu koronavírusu nevšímali," poznamenal s tým, že až deň potom prišli na SŠHR inštrukcie, čo by mala zabezpečiť.

Predseda SŠHR rezerv potvrdil, že premiér informoval o reálom stave ochranných pomôcok na sklade. "To, čo tam bolo, sa v priebehu uplynulých týždňov vyskladnilo. My konáme len podľa zákona, nie sme tí, ktorí toto riešia, sme tí, ktorí požiadavku musia bezodkladne vyplniť," povedal Kičura. Ako uviedol, 27. februára ešte o koronavíruse na Slovensku a v regióne V4 nikto nehovoril. Preto si myslí, že opatrenie prišlo včas. Vláda podľa neho začala ochranné pomôcky riešiť omnoho skôr ako iné okolité štáty.

Uzavreté zmluvy podľa Kičuru predražené nie sú, nakupovalo sa len to, čo bolo reálne dostupné a za reálnu cenu. SŠHR si stojí za tým, že všetko prebehlo v súlade so zákonom a s dôrazom na kvalitu a cenu nakupovaného tovaru. "Za svojich úradníkov sa postavím s plnou zodpovednosťou," konštatoval Kičura. Informoval tiež, že v stredu majú pristáť dve lietadlá s ochrannými pomôckami a v piatok tretie. "Dúfajme, že nič nenastane, lebo situácia je extrémne ťažká. Ak sa to splní, tak príde 105 ton tovaru, malo by to stačiť v prvom slede na niekoľko týždňov pre všetkých," dodal. Prísť by mali jednorazové rúška, aj spomínané respirátory, ochranné odevy, okuliare a návleky. Dodané majú byť aj 4 milióny rýchlotestov, v budúcnosti sa majú riešiť aj klasické testy, a to v počte 200-tisíc.

"Pán premiér má právo zvoliť si svoj tím, pokiaľ mne nedôveruje, tak rozhodnutie je jasné. V každej jednej funkcii ste menovaný a odvolaný, záleží však na tom, za akých okolností. Preto ak máte pravdu, musíte až do konca za ňou stáť," uzavrel Kičura.