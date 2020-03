KORONAVÍRUS Mikulec: Výmena informácií nefunguje, ako by mala, musíme to zlepšiť

Minister vnútra Roman Mikulec

Zdroj: Maarty

BRATISLAVA – Výmena informácií medzi rezortami i ďalšími kompetentnými orgánmi, ktoré ako aktéri vstupujú do riešenia situácie so šírením nového koronavírusu, nie je taká, aká by mala byť. Pred rokovaním ústredného krízového štábu to povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).