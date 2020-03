Prvé kroky Mikulca ako ministra vnútra budú spojené s krízovým štábom

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Prvé kroky budúceho ministra vnútra Romana Mikulca budú súvisieť s riadením krízového štábu a so šírením nového koronavírusu na Slovensku. Povedal to pri príchode na piatkovú ustanovujúcu schôdzu Národnej rady (NR) SR. Spolupracovať bude aj s bývalým policajným vyšetrovateľom Lukášom Kyselicom, ktorý sa do parlamentu dostal na kandidátke OĽaNO.