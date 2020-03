KORONAVÍRUS Na Slovensku pribudlo ďalšie pracovisko, ktoré bude testovať vzorky s podozrením na infekciu

Najviac potvrdených prípadov na ochorenie COVID-19 je v Bratislave. Do hlavného mesta sa posielajú aj vzorky z východného Slovenska. Vďaka odborníkom zo Siemens Healthineers to už ale nie je potrebné. Testovať sa bude aj v Ústave lekárskej a klinickej mikrobiológie v UNLP Košice, a to pomocou diagnostického setu pre COVID-19.

Stoja za ním odborníci zo Siemens Healthineers Slovensko v spolupráci so Siemens Healthcare Diagnostics v Rakúsku. Techniku v košickom ústave lekárskej a klinickej mikrobiológie, ktorý poskytuje komplexné mikrobiologické diagnostické vyšetrenia, sa im podarilo úspešne adaptovať aj pre potreby testovania koronavírusu.

„Mikrobiologické laboratórium otestovalo nový spôsob využitia technológií uplynulý víkend. Aj vďaka tomuto prístroju bude možné denne vyšetriť cca 130 vzoriek pacientov. Naše testovanie výrazne skráti dobu čakania na výsledky. Ústav začal testovať preto, aby sme už nemuseli posielať vzorky do Bratislavy, tým sčasti odbremenili pracovisko v hlavnom meste a najmä urýchlili celý proces diagnostiky pacientov,“ uviedol Leonard Siegfried, prednosta Ústavu lekárskej a klinickej mikrobiológie UNLP Košice.

Zdroj: UNLP Košice

V UNLP Košice sú prvé z dvadsiatich kusov diagnostických setov, ktoré poslúžia na vyšetrenie vzoriek zo steru z hrdla alebo nosa na prítomnosť COVID-19. Diagnostická súprava, ktorú vyvinula talianska spoločnosť, je aplikovaná na prístrojové vybavenie a technológiu spoločnosti Siemens Healthineers. V jednej analýze pritom možno vyšetriť naraz až 44 vzoriek s výsledkom do 4 hodín. Keďže potreba získať výsledky testov rastie, košickí pracovníci v laboratóriu UNLP Košice v spolupráci s odborníkmi na technologické riešenia z Divízie laboratórnej diagnostiky zo Siemens Healthineers na Slovensku spojili svoje sily, aby zvýšili testovacie kapacity na Slovensku.

„Slovensko má tých najlepších odborníkov, ktorí ponúkajú svetové riešenia. Potvrdili to aj teraz, v kľúčovom momente, keď čas hrá proti nám všetkým. Na technologickom riešení, vďaka ktorému bude možné testovať vzorky na prítomnosť COVID-19, pracoval tím odborníkov z Divízie laboratórnej diagnostiky Siemens Healthineers. Ich práca môže znamenať významný posun v boji s koronavírusom,“ uviedol Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers na Slovensku.

Diagnostický testovací postup už získal aj potrebný EÚ certifikát pre testovanie humánnych in-vitro vzoriek.