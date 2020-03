KORONAVÍRUS Ozbrojené sily na asistenčné úlohy nasadili takmer 340 vojakov

Všetky útvary a zariadenia OS SR sú od pondelka 16. marca 2020 v stave pohotovosti. V praxi to znamená, že prakticky celé ozbrojené sily sú pripravené začať s plnením stanovených úloh do šiestich hodín. „Všetky veliteľské orgány ozbrojených síl sme na základe môjho nariadenia zaradili do 24 hodinových služieb, čo umožní čo najrýchlejšie plnenie požiadaviek a úloh, ktoré ozbrojeným silám stanoví Ústredný krízový štáb a vláda SR,“ povedal generál Daniel Zmeko.

Podľa jeho slov je na plnenie ďalších úloh okrem asistencie policajnému zboru, výstavby izolovaného pracoviska vo výcvikovom priestore Lešť, pripravených ďalších 2 800 vojakov. Zároveň je ale naďalej zachované plnenie všetkých zákonom stanovených úloh ako je ochrana vzdušného priestoru, či prevádzka radarového poľa.

Po dnešnom rokovaní Ústredného krízového štábu a vlády SR pokračujú OS SR aj v príprave ďalších plánov na ďalšie možné požiadavky, ktoré môžu nastať pri zhoršovaní sa situácie. Môže ísť napríklad o prepravu materiálu, ochranu hraníc, vrátane takzvanej „zelenej hranice“ alebo nasadenie vojenských zdravotníkov.

Od aktivácie vyčlenených častí ozbrojené sily trvale pôsobia v zmiešaných hliadkach s Policajným zborom SR, kde bolo na podporu informačnej kampane a ochrany na hraničných prechodoch dodnes nasadených celkovo 339 vojakov. V tomto počte sú zahrnutí aj vojaci, ktorí sa podieľajú sa na ochrane vysunutého pracoviska Infektologického ústavu na Kramároch a vstupu do nemocnice v Trebišove.

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia výchovno-vzdelávacích zariadení od 16. marca na 14 dní.

Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami, pričom sa to netýka potravín, drogérií, lekární či vybraných služieb, akými sú napríklad banky či poisťovne. Počet infikovaných ľudí na nový koronavírus na Slovensku stúpol na 105.