KORONAVÍRUS Kvôli najnovšej kríze sa posilní online sektor: Možnosť elektronického vzdelávania

BRATISLAVA – Základným i stredným školám by v období obmedzenia fyzického vyučovania mali pomôcť nástroje elektronického vzdelávania. Informoval o tom po stredajšom rokovaní vlády generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) Peter Ďurica.

"Vieme o tom, že v súčasnosti si to jednotlivé školy zabezpečujú individuálne a využívajú dostupné prostriedky. Naším cieľom je vytipovať tri, štyri základné riešenia a v spolupráci s výrobcami týchto riešení pripravili návody, ako ich možno využívať," uviedol Ďurica. Vzápätí by mal NASES vytvoriť základnú sadu vyškolených kľúčových používateľov, ktorí by pomohli systémy rozbehnúť.

"Teda pripraviť informačný obsah na dennodenné vzdelávanie tak, aby čo najskôr bolo možné rozbehnúť takúto formu výučby," dodal Ďurica. Podľa Ďuricu teda nechce NASES unifikovať systém, ale pripraviť viacero možností na výber. "Tak, aby školy si mohli podľa svojich možností vybrať riešenie, ktoré je pre nich najlepšie a najkomfortnejšie," dodal.

VIDEO Tlačová konferencia riaditeľa Petra Ďuricu a Jaroslava Kmeťa

V stredu vláda schválila, že NASES, ako príspevková organizácia Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII)SR, rovnako ako samotný úrad, dohliadnu na podporu systémov elektronického procesu vzdelávania v pôsobnosti základných a stredných škôl či na zabezpečenie dostatočnej výkonnosti telekomunikačných liniek a internetového pripojenia pre subjekty verejnej správy v rámci GOVNET. Zabezpečia aj kybernetickú ochranu a všetky bezpečnostné štandardy pre ochranu používateľov aj poskytovateľov v rámci riešení vo verejnej správe. Oba subjekty budú tiež koordinovať spoločný postup a riadenie IT aktivít súvisiacich s prijatými opatreniami v oblasti šírenia.