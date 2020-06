Matovič: Bezpečnosť na Slovensku máme pod kontrolou, Govnet funguje normálne

„Bezpečnosť na Slovensku máme pod kontrolou. Slovenská republika nie je v ohrození, kde by sme sa mali obávať toho, že by nám hrozil výkyv v bežných štandardoch bezpečnosti,“ uviedol premiér. Matovič kritizoval minulú vládu za to, že mali podľa neho v minulosti zastávať pozície na úradoch, ktoré majú na starosti kyberbezpečnosť, ľudia bez bezpečnostných previerok. "Nešli na bezpečnostné previerky, lebo by cez ne neprešli a neprešli by preto, lebo by sa ukázalo, že majú styky s mafiánmi," myslí si Matovič.

Bezpečnostná rada rokovala prvýkrát počas Matovičovej vlády s tromi bodmi zasadnutia, ktoré sa týkali celkovej bezpečnostnej situácie na Slovensku, stave na ministerstve obrany a kybernetickej bezpečnosti. Pri kybernetickej bezpečnosti sa členovia bezpečnostnej rady rozprávali aj o situácii v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby, kde minulý týždeň Národná kriminálna agentúra vykonala razie a zadržala niekoľkých pracovníkov agentúry. Napokon ich však prepustila a nikoho neobvinila.

Minister obrany Jaroslav Naď nevie, či boli zariadenia, ktoré zobrala NAKA z NASES tými istými, ktoré malo inštalovať v minulosti Vojenské spravodajstvo za účelom auditu vnútornej bezpečnosti Govnetu.

Vicepremiérka si chce počkať na výsledky vyšetrovania

Podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová odmieta, že by sa jednalo o unáhlený zásah zo strany NAKA. „Všetci dobre viete, že v otázke vládnej siete Govnet boli aj v minulosti vážne bezpečnostné incidenty, budeme musieť pracovať na tom, čo minulá vláda zanedbala,“ doplnila Remišová. Vicepremiérka si chce počkať na výsledky vyšetrovania. Remišová nepovažuje za dlhodobo udržateľný stav, ak je ústredný portál verejnej správy a Govnet v správe súkromného prevádzkovateľa.