KORONAVÍRUS Sukeľ odmieta, že by lekárnici boli priekupníkmi s rúškami

BRATISLAVA – Prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ odmieta, že by slovenskí lekárnici boli priekupníkmi s ochrannými rúškami. Rovnako zavrhuje, že by sa obohatil na respirátoroch, ktoré posielal na vedecký výskum slovenskému profesorovi pôsobiacemu na Univerzite v Pekingu. Uviedol to v otvorenom liste adresovanom predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD), ktorý je zároveň poverený vedením rezortu zdravotníctva.