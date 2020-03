Naši vojaci v pohotovosti: Pripravených tisíce miest pre infikovaných a aj poľná nemocnica

Aj naše Ozbrojené zložky sa zapojili do pomoci vlády s koronavírusom. Podľa nariadenia náčelníka Generálneho štábu SR je viac ako 800 vojakov pripravených do 30 minút počas pracovnej doby a do hodiny mimo pracovnej doby okamžite pomôcť a zasiahnuť. „Časť z nich bola nasadená na pomoc hliadkam Policajného zboru SR na hraničných priechodoch pri zvyšovaní kontrolnej činnosti a zabezpečení informovanosti verejnosti. Zároveň sú vyčlenení na plnenie asistenčných úloh v prospech policajného zboru a záchranných zložiek, a to podľa aktuálnej situácie a spresnenia. Príkladom je priestor pred nemocnicou na Kramároch,“ reagovala pre topky.sk hovorkyňa rezortu obrany Danky Capáková. V prípade potreby a vyhlásení mimoriadnej situácie, sú Ozbrojené zložky SR pripravené vyčleniť aj ďalších vojakov a poskytnúť dopravné lietadlá C-27 J Spartan na prepravu potrebného materiálu.

Okrem toho slovenská armáda prijala hygienicko-epidemiologické opatrenia, aby neprišlo k infikovaniu vírusom ich zdravotníckeho personálu, ktorý môže byť počas krízovej situácie potrebný. „Zastavené boli cvičenia, zahraničné cesty, presuny vojsk a pracovná doba bola upravená tak, že na pracovisku sú prítomné iba pohotovostné časti,“ vysvetlila Capáková.

V núdzovom režime je dnes už Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku, ktorá disponuje 25 lôžkami na infektologickej klinike a pľúcnom oddelení, ktoré umožňujú izoláciu pacientov celoročne. „Až do odvolania bude však táto nemocnica poskytovať iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť,“ vysvetlila hovorkyňa ministerstva obrany.

Počet infikovaných nákazou Koronavírusom na Slovensku každým dňom pribúda. V prípade, že až 70 percent kapacít infekčných oddelení civilných nemocníc bude naplnených pre koronavírus, Ozbrojené sily SR zabezpečia izolované pracovisko Lešť s kapacitou do 2500 infikovaných ľudí a ďalšie kapacity budú pripravené na Záhorí, povedala Danka Capáková. Konkrétne informácie však poskytnúť nemôže lebo podliehajú príslušnému stupňu utajenia.

V prípade mimoriadnej situácie je k dispozícií aj poľná nemocnica. Tá je predovšetkým pripravená na vojnový stav a chirurgické zákroky. V prípade potreby ju vedia Ozbrojené sily SR rozložiť do troch dní. Jej kapacita je 30 – 40 lôžok, no pre izolovaných pacientov s prípadným koronavírusom, poskytne 6 lôžok.

V pohotovosti je aj zdravotný personál. „Ozbrojené sily SR aktuálne disponujú približne počtom do 500 zdravotníkov,“ dodala pre topky.sk Danka Capáková.