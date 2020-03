KORONAVÍRUS Nezodpovednosť v bratislavskej MHD: Podnik vydal nariadenia, no cestujúci bijú na poplach

BRATISLAVA - V súvislosti so šírením sa nového koronavírusu sa Bratislava ako hlavné mesto Slovenska rozhodlo podniknúť viaceré nové kroky. Po mnohých krízových štáboch sa včera večer aj samotný dopravný podnik hlavného mesta rozhodol pristúpiť k novému nariadeniu. Tým je zákaz vstupu do vozidla MHD tým ľuďom, ktorí sa adekvátne nechránia rúškom alebo iným spôsobom. Nedodržiavanie tohto opatrenia však bolo možné sledovať už v pondelok ráno.

Ešte v nedeľu večer Dopravný podnik Bratislava (DPB) na sociálnej sieti informoval o novom nariadení vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy. "Vážení cestujúci, aj naša spoločnosť zavádza ďalšie mimoriadne opatrenie. Žiadame vás, aby ste si pri cestovaní MHD zakrývali svoj nos a ústa. Ideálne je použiť rúška či respirátory, ale do úvahy prichádzajú aj iné prostriedky, napríklad šály," píše podnik v statuse.

Krutá ranná realita

To, čo sa však udialo v nasledujúci deň, je v niektorých prípadoch až alarmujúce. Už ráno sa totiž ukázalo to, ako sa nové nariadenie nedodržiavajú a mnohí cestujúci o tom dali vedieť na sociálnej sieti. "Polovica pasažierov bez akejkoľvek ochrany tváre, ja som bola jediná, ktorá sa rozhorčila na plné ústa, ale ľudia slúchadlá do uší a neriešia," sťažuje sa jedna z cestujúcich.

O tom, že toto nebol jediný prípad, svedčia aj ďalšie statusy. V nich ľudia upozorňujú aj na to, že si týmto štýlom "zarábame na problém".

V rôznych linkách rôzny postoj

Našli sa však aj prípady, ktoré sa od týchto odlišujú. V jednom z trolejbusov sa totiž nariadenie dodržuje striktne. "Aj vodič má rúško. Vždy postojí na zastávke a skontroluje cestujúcich, pred chvíľou nastúpil pán cca 70+ a nič, vodič nepokračoval, vyšiel a upozornil ho," píše sa v jednom z mnohých ďalších postrehov.

Na niektorých sme narazili aj my

Pri menšom prieskume sme aj my dnes ráno zachytili niektorých cestujúcich, ktorí nové nariadenie možno nezachytili a cestujú bez ochranných prostriedkov.

Na sociálnej sieti sa však objavujú aj ďalšie zábery cestujúcich bez rúšok.

Vodiči takýchto ľudí nie sú povinní odviezť

V tejto súvislosti sme už oslovili mesto Bratislava aj samotný dopravný podnik. "V záujme ochrany zdravia nielen cestujúcej verejnosti, ale aj vodičov MHD platí od pondelka 16. 3. 2020 zákaz vstupu do vozidiel MHD bez použitia rúška, šálu, šatky alebo inej vhodnej alternatívy na zakrytie úst a nosa. Kontrolu zabezpečuje dispečing DPB, a. s. a samotní vodiči, ktorí cestujúceho bez zakrytia úst a nosa nie sú povinní odviezť," povedala pre Topky hovorkyňa DPB Adriana Volfová.

"Apelujeme na všetkých cestujúcich, aby sme boli k sebe vzájomne zodpovední a chránili sa navzájom. Keďže k zákazu vstupu do vozidla bez zakrytia úst a nosa sme pristúpili včera večer (15.3.2020) na čo upozorňujú aj informačné letáky pri vstupe do vozidla, snažíme sa najprv vysvetľovať a pôsobiť preventívne. Navyše, aktuálne poskytujeme takú kapacitu vo vozidlách MHD, aby mal každý cestujúcich dostatok priestoru a mohol komfortne cestovať," pokračuje podnik.

Právo vylúčiť cestujúceho

"Vodič má právo v zmysle prepravného poriadku IDS BK takého cestujúceho upozorniť na nové pravidlá a následne aj vylúčiť z prepravy, ak je na ťarchu ostatným cestujúcim. V prípade, že daný cestujúci nebude výzvu vodiča rešpektovať, vodič ihneď skontaktuje dopravný dispečing pre ďalší postup," odkazuje v stanovisku DPB.

