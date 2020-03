KORONAVÍRUS Mirke Partlovej rupli nervy: Ľudia nemajú rozum... Na dementov iba bič!

Mirka Partlová

Zdroj: Instagram M.P.

BRATISLAVA – Pandémia koronavírusu je strašiakom pre mnohých, a predsa to poniektorí berú na ľahkú váhu. Práve to poriadne rozčúlilo čerstvú mamu Mirku Partlovú (35). Tá momentálne trávi čas doma so svojím synčekom, no predsa len sem-tam potrebuje aj vybehnúť von, niečo kúpiť... No to, čo sa vonku deje, nechápe. Pre ľudí má jasný odkaz – na dementov iba bič!