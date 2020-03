KORONAVÍRUS ONLINE Na Slovensku vyhlásili núdzový stav: Dnes pribudlo 11 prípadov, sú z rôznych miest

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

Aktuálne platia prísne opatrenia:

Zavádzajú sa dočasné hraničné kontroly, (s Poľskom zatiaľ ostávajú otvorené).

Na územie Slovenska budú vpustení len ľudia s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a držitelia slovenského pasu.

Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.

Zavádza sa povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí.

Od pondelka sa na 14 dní zatvárajú školý a školské zariadenia.

Obmedzená prevádzka obchodných centier, cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu.

Všetky aquaparky, zábavné parky a iné rekreačné strediská vrátane lyžiarskych centier, ako aj zábavné podniky a diskotéky budú zatvorené.

Ministerstvo vnútra (MV) SR obmedzuje úradné hodiny v klientskych centrách, na okresných úradoch, úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a v pobočkách Sociálnej poisťovne na tri hodiny denne.

Pozrite si priebežne aktualizovaný aktuálny zoznam nakazených na Slovensku

17:45 "Prišlo sa na to, že určitý liek môže výrazne pomôcť," uviedol Pellegrini, pričom podrobnosti o lieku neposkytol.

Zdroj: Topky/Maarty

17:48 Definíciu trestného činu v prípade úmyselného šírenia koronavírusu necháva súčasná vláda na novú.

17:38 Slovenské zdravotníctvo nápor v súvislosti s novým koronavírusom zatiaľ zvláda. Uviedol to Pellegrini s tým, že väčšina z doteraz potvrdených nakazených je v domácej liečbe. Na lôžku podľa neho nie je z tejto skupiny ťažko chorý pacient a ani nikto, kto by musel byť na umelej pľúcnej ventilácii. SR však podľa premiéra musí zvládnuť kapacitne laboratórne vyšetrenia.

17:34 Štát eviduje 992 žiadostí Slovákov, ktorí sa chcú dostať späť na Slovensko zo zahraničia. Plánovaný bude ich zvoz do vlasti, oznámil premiér. Zároveň požiadal tých, ktorí sú už v karanténnom centre v Gabčíkove, respektíve sa tam dostanú, aby pár dní vydržali. Vyšetrení však majú byť čím skôr.

17:31 "Ja som nevidel vojaka bez ochranných prostriedkov," uviedol Pellegrini na to, že by vojaci mali byť vybavení len dezinfenkčnými prostriedkami bez ochranných prostriedkov.

Zdroj: Topky/Maarty

17:29 "Je to výnimočná situácia a rozhodnutie sa žiť v inej krajine, tráviť tam čas, je v určitom momente veľkou výhodou a niekedy to prinesie aj nevýhodu," uviedol to Pellegrini na to, že ľudia dochádzajúci z Madarska budú musieť pravdepodobne po uzatvorení hraníc ostať v karanténe.

17:26 Ministerstvo vnútra sa predzásobilo, no rúška sa zneužili aj na domáce použitie, reagovala Denisa Saková na to, že policajti nemajú dostatočný počet ochranných prostriedkov.

17:17 Ministerka vnútra Denisa Saková vyzýva, aby boli ľudia trpezliví.

Zdroj: Topky/Maarty

17:12 Pellegrini avizuje, že hotely ostanú otvorené, ale s tým, že strava by mala byť individuálne donášaná na izby.

17:09 Krízový štáb zatiaľ nepristúpil k obmedzeniu pohybu obyvateľov. Ak sa však nebudú opatrenia dodržiavať, vláda k takémuto obmedzeniu môže pristúpiť a zakázať akýkoľvek pohyb mimo dochádzania do práce alebo za nákupom. Informoval o tom Pellegrini.

17:08 Krízový štáb uzavrel hranicu s Poľskom.

17:07 Pellegrini pripomína, že nezakázali online predaj ani donáškový predaj. Podľa predsedu vlády doposiaľ prijaté opatrenia štátu ostávajú v platnosti, budú však mierne modifikované. Povolí sa napríklad fungovanie práčovní a čistiarní, pneuservisov, autoservisov a odťahových služieb. Fungovať budú môcť aj taxislužby, budú však môcť prevážať len tovar, nie osoby.

Zdroj: Topky/Maarty

17:05 Opatrenia, ktoré prijímame a boli prijaté na Slovensku, nás podľa Pellegriniho veľmi dobrým spôsobom posúva do stavu, že sa dostaneme k takému nárastu prípadov, ktoré len jemne budú prevyšovať zdravotnícke kapacity.

17:04 Núdzový stav, ktorý od pondelka platí pre štátne nemocnice, sa má rozšíriť na všetky segmenty, ktoré sa týkajú zdravotníctva, bez ohľadu na vlastníctvo. Rozhodnúť sa má o tom podľa slov Pellegriniho v stredu.

17:03 Peter Pellegrini chce požiadať mobilných operátorov o informácie, či sa dodržiavajú opatrenia alebo či sa aj naďalej ľudia zoskupujú.

Zdroj: Topky/Maarty

17:02 Nakazené osoby pochádzajú z Trnavy, Trenčína, Pezinku, Svidníka, Rožňavy, Košíc, Prešova, Liptovského Mikuláša a Sobraniec.

17:00 Na Slovensku pribudlo v pondelok 11 nových prípadov, celkovo je tak na území krajiny 72 pozitívnych prípadov. 1523 ľudí má negatívny nález.

16:59 NAŽIVO Tlačová konferencia po zasadnutí Krízového štábu SR.

16:44 Vo Fakultnej nemocnic Trenčín je v karanténe päť lekárov, osem sestier a dve sanitárky

Päť lekárov, osem zdravotných sestier a dve sanitárky z Fakultnej nemocnice (FN) v Trenčíne sú v karanténe po tom, ako prišli do kontaktu s osobami infikovanými novým koronavírusom. Tie hospitalizovali na pediatrii. Ako informovala hovorkyňa FN Trenčín Martina Holecová, u hospitalizovanej pacientky s dieťaťom sa pri hospitalizácii nedala na základe anamnézy a klinického obrazu predpokladať možná infekcia novým koronavírusom. Pacienti aj personál, ktorí prišli s pacientkami do kontaktu, sú v karanténe. Z personálu sa v karanténe nachádza päť lekárov, osem sestier a dve sanitárky.

"Prevádzka oddelenia pediatrie je zabezpečená. Priestory boli v zmysle dezinfekčného programu pre pacientov s ochorením COVID-19 vydezinfikované. K dnešnému dňu máme potvrdených 7 pacientov s ochorením COVID-19," doplnila Holecová.

16:53 Odborári žiadajú pre hrozbu šírenia koronavírusu zvolať mimoriadne rokovanie tripartity.

16:51 V Karanténnom centre v Gabčíkove je umiestnených už 155 občanov, ktorí povinnú 14-dňovú karanténu po návrate zo zahraničia nemôžu absolvovať v domácom prostredí. Informoval o tom hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Petar Lazarov.

16:40 NAŽIVO Predsedu Správy štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru po rokovaní Krízového štábu SR.

16:38 Iniciatíve KtoPomozeSlovensku.sk sa zatiaľ podarilo vyzbierať viac ako 220-tisíc eur

Mohla tak začať prvé aktivity a zabezpečila rúška, rukavice či dezinfekčné prostriedky pre zdravotnícke zariadenia, ktoré sú v súvislosti s pandémiou potrebné. Informovala o tom za platformu Michaela Lukovičová. Iniciatíva doteraz prijala 125 požiadaviek od zdravotníckych zariadení, nemocníc, záchraniek, aj domovov sociálnych služieb a rôznych organizácií, ktoré pracujú so seniormi, sociálne odkázanými.

16:36 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR vyzýva občanov, aby sa na Slovensko vrátili individuálne, ak je to možné. Informoval o tom tlačový odbor rezortu.

16:32 Železiarne Podbrezová sa na koronavírus pripravili, rozdajú 1 500 ochranných pomôcok

Otázkou šírenia koronavírusu sa vedenie Železiarní Podbrezová, a. s. (ŽP) začalo veľmi vážne zaoberať zhruba pred mesiacom. Ako uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Vladimír Soták, už vtedy začali zabezpečovať ochranné prostriedky, pričom niektoré mali vo svojich zásobách. „Vrátane dnešného dňa, rozdáme viac ako 1 500 ochranných prostriedkov, pričom zajtra máme prisľúbené ďalšie a v piatok ďalšie,“ konkretizoval riaditeľ a dodal, že ich cieľom je do konca týždňa zabezpečiť rúškami, prípadne respirátormi všetkých zamestnancov. Ochrannými prostriedkami vybavili aj dcérsku spoločnosť ŽP Bezpečnostné služby a vydávali ich tiež vodičom kamiónov, ktorí zabezpečujú dopravu ich výrobkov po Európe.

16:30 V meste Poprad zasadal krízový štáb, prijali nové opatrenia.

16:27 Policajti nebudú pokutovať za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, ktorých platnosť sa skončila od 12. marca. Celý článok si prečítate TU >>

16:24 Prevádzka v telekomunikačnej sieti O2 je takmer ako počas Silvestra

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu na Slovensku spôsobenú koronavírusom registruje vedenie telekomunikačného operátora O2 zvýšenú prevádzku v jej sieťach. Tá je pravdepodobne spôsobená jednak zvýšenou prácou z domu a využívaním konferenčných hovorov a pracovnej komunikácie, a zrejme aj nárastom súkromných hovorov. V pondelok o tom informovala hovorkyňa O2 Slovakia Tereza Molnár. "Prevádzka v sieti sa tieto dni približuje prevádzke počas najexponovanejších období v roku, ako je napríklad Silvester. Vzhľadom na to, neustále posilňujeme kapacity siete. Nemôžeme však vylúčiť ojedinelé krátkodobé sťaženie dovolateľnosti alebo stabilitu hovorov, ktoré však priebežne riešime. Prosíme v takých prípadoch o trpezlivosť," ozrejmila Tereza Molnár.

16:22 Od utorka (17. 3.) až do dovolania bude Mestský úrad v Trenčíne fungovať pre verejnosť v obmedzenom režime. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová. Služby mestského úradu budú zabezpečované len v nevyhnutnej miere v pracovných dňoch v obmedzenom režime od 8.00 do 11.00 h. Podateľňa bude v tomto čase prijímať len neodkladné podania.

16:16 Mesto Ružomberok sprísnilo preventívne opatrenia pri svadbách a pohreboch

Zdroj: FB/Mesto Ružomberok

16:13 Bratislavský samosprávny kraj prijal pre spomalenie šírenia nového koronavírusu sériu opatrení

Krízový štáb Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) prijal pre spomalenie šírenia nového koronavírusu sériu opatrení. Dotýkajú sa dopravy, zariadení sociálnych služieb aj ochranných pomôcok. Pripravujú kraj aj na prípadné zhoršenie situácie. Informovala o tom vedúca tlačového oddelenia BSK Veronika Beňadiková. Všetky opatrenia si prečítate TU >>

Juraj Droba Zdroj: Jan Zemiar

16:09 Cestujúci v prímestských autobusoch musia nosiť ochranné rúška

Všetci cestujúci v prímestskej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji (KSK) musia od utorka 17. marca nosiť ochranné rúška alebo respirátory. V prípade, že takéto ochranné pomôcky nemajú, dopravcovia akceptujú i šály či šatky, ktoré zabraňujú šíreniu vírusov vo verejnej doprave. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

16:05 V súvislosti so šírením nového koronavírusu prijal aj Krajský súd v Bratislave opatrenia

Nové opatrenia v súvislosti so šírením nákazy nového koronavírusu prijal v pondelok aj Krajský súd (KS) v Bratislave. "Predseda KS v Bratislave Boris Tóth vydal v pondelok (16. 3.) režimové opatrenie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 na území SR, ktorým sa upravil v čase od 16. do 27. marca čas styku verejnosti s podateľňou KS, a to v čase od 8.00 do 11.00 h." informoval o tom hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak. Na pracovisku overovania listín je čas určený pre verejnosť v dňoch pondelok, streda a piatok od 8.00 do 11.00 h.

16:03 O ošetrovné od pondelka majú rodičia požiadať novou žiadosťou

Ak chcú rodičia dostávať zo Sociálnej poisťovne ošetrovné na dieťa aj za obdobie nasledujúcich 14 dní, počas ktorých budú školské, resp. predškolské zariadenia opäť uzavreté, musia do Sociálnej poisťovne podať novú žiadosť o túto dávku. Ako ďalej uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, minulý týždeň od 10. do 15. marca boli niektoré školské, resp. predškolské zariadenia (najmä v Bratislavskom kraji) uzatvorené na základe rozhodnutia riaditeľa školy. Vtedy si rodičia prvýkrát žiadali o ošetrovné. "Vzhľadom na to, že od 16. 3. 2020 sú uzavreté nanovo, tentoraz na nasledujúcich 14 dní na celom území Slovenska na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, musia si rodičia o dávku požiadať znovu," upozornil hovorca poisťovne.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

15:59 Krízový štáb Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) prijal pre spomalenie šírenia nového koronavírusu sériu opatrení. Dotýkajú sa dopravy, zariadení sociálnych služieb aj ochranných pomôcok. Pripravujú kraj aj na prípadné zhoršenie situácie. Informovala o tom vedúca tlačového oddelenia BSK Veronika Beňadiková.

15:55 Všetky pobočky Unionu pracujú v špeciálnom režime

Všetko potrebné môžete vybaviť cez zákaznícke centrum Union zdravotnej poisťovne na 0850 003 333, online pobočku pre klientov Union zdravotnej poisťovne, zákaznícke centrum Union poisťovne na 0850 111 211, kontaktný formulár pre zákaznícke centrum, či online aplikácie pre poistenie cez internet. V prípade, ak potrebuje klient navštíviť niektoré kontaktné miesto, musí vždy vopred zavolať na zákaznícke centrum.

15:50 Aktuálne zasadá krízový štáb SR. Je na ňom prítomný aj budúci premiér Igor Matovič.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

15:36 Na bratislavských Kramároch je 27 zdravotníkov v karanténe

Bratislava má aktuálne najviac prípadov nakazených koronavírusom. Jedným z nich je aj lekár z kliniky úrazovej chirurgie v nemocnici na Kramároch. Informoval o tom Denník N, ktorému to potvrdila hovorkyňa Eva Kliská s tým, že lekár sa vrátil z pobytu v zahraničí a predtým, ako mal vyhodnotený pozitívny test, operoval pacienta. „Jedného pacienta, ten je na izolovanej izbe, personál k nemu pristupuje v špeciálnych ochranných prostriedkoch,“ povedala pacientka. "Výsledkom je karanténa pre ďalších 27 zdravotníkov v nemocnici na Kramároch," dodáva Denník N.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

15:30 Slovenské národné divadlo ruší predstavenia do 30. marca

Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Peter Kováč vydal príkaz o predĺžení uzatvorenia historickej a novej budovy SND ako aj Umelecko-dekoračných dielní SND minimálne do 30. marca. Rozhodol tak po zasadaní Štábu civilnej ochrany SND. K dnešnému dňu nie sú evidované žiadne ďalšie prípady nakazenia novým koronavírusom medzi zamestnancami prvej divadelnej scény. Informovala o tom tlačová tajomníčka Izabela Pažítková. Až do odvolania sa rušia všetky predstavenia SND.

15:27 Pri vchode na Úrad vlády SR prebiehajú preventívne opatrenia. Novinárom merajú teplotu a kontroluje sa, či majú na tvári rúška.

Zdroj: Topky/Maarty

Zdroj: Topky/Maarty

15:15 Mliekari žiadajú štát o pomoc s ochrannými pomôckami, sľubujú kontinuálnu výrobu

Slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka žiadajú štát o pomoc s dodaním ochranných, hygienických a dezinfekčných pomôcok voči koronavírusu. Sľubujú za to kontinuálnu výrobu. „Spracovatelia urgentne potrebujú dodávky osobných ochranných pomôcok, hlavne rúšok pre svojich zamestnancov a pracovníkov logistiky pri vstupe suroviny a výstupe výrobkov. Ak chceme byť konkrétni, len bratislavský spracovateľ mlieka potrebuje 20-tisíc ochranných masiek mesačne,“ informoval o tom v pondelok prezident Slovenského mliekarenského zväzu Stanislav Voskár. Zároveň dodal, že slovenskí mliekari sú schopní zabezpečiť dostatok mliekarenských výrobkov pre obyvateľov Slovenska. Prvovýrobcom mlieka chýbajú okrem ochranných rúšok už aj dezinfekčné prostriedky.

15:05 Súkromné laboratóriá Medirex začínajú vyšetrovať vzorky na nový koronavírus

Súkromné laboratóriá Medirex sú od pondelka pripravené testovať vzorky na koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Upozorňujú však, že ide výhradne o diagnostiku pre potreby štátu, nie o preventívne testovanie individuálnych záujemcov. Denne by sa mohlo vyšetriť 260 vzoriek, do budúcnosti možno kapacitu zvýšiť. Vedenie spoločnosti o tom informovalo na pondelkovom brífingu.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

14:58 Od pondelka 16. marca 2020 do prímestských autobusov cestujúci nesmie vstúpiť bez rúška, šatky, šálu alebo inej vhodnej alternatívy ochrany tváre.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

14:53 "Nosiť rúško nie je hanba, ale nevyhnutnosť," píše sa v ozname pre susedov na vchodových dverách do bytovky v Trnave.

Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

14:49 Dlhý rad nakupujúcich pred predajňou v Trenčíne

V prípade, že si ľudia potrebujú ísť nakúpiť, mali by sa vyhýbať časom nákupnej špičky, Uviedol to Peter Pellegrini po stretnutí so Zuzanou Čaputovou. Niektorí sú však ochotní kvôli nákupu čakať aj v dlhom rade. Príkladom sú zákazníci s nasadenými ochrannými rúškami na tvári pred predajňou obchodného reťazca v Trenčíne.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

14:47 Dobrovoľníci v meste Spišská Belá šijú ochranné rúška

Dobrovoľníci v Spišskej Belej v okrese Kežmarok šijú ochranné rúška. „Vzhľadom na to, že v distribúcii je nedostatok ochranných rúšok na zabránenie šíreniu koronavírusu, samospráva ich šitie zabezpečila priamo v našom meste,“ uviedla Edita Svocáková z tamojšieho mestského úradu s tým, že mestu Spišská Belá sa z veľkoskladu vo Svite podarilo zohnať 310 metrov látky, 100 percentnej bavlny, aby z nej postupne šili obyvateľom rúšky. Ide o hrubú textíliu, z ktorej sa šijú aj zdravotnícke nohavice či plášte.

14:45 Mestá v Nitrianskom kraji hľadajú krajčírky i látky na výrobu rúšok

Mestá v Nitrianskom kraji sa svojpomocne usilujú pripraviť potrebné rúška pre svojich občanov, ktorí ich najviac potrebujú. Mesto Nitra nakúpilo materiál, hľadá ľudí, ktorí z neho dokážu vyrobiť rúška. Privíta však aj ďalší materiál na výrobu rúšok. "Potrebujeme vypraté hrubé bavlnené látky, staré plachty, prestieradlá alebo netkané textílie. Látku zabalenú v igelitovej taške či vreci si prídeme vyzdvihnúť," informuje nitriansky mestský úrad.

Ilustračné foto Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Ochotných krajčírov hľadá aj radnica v Topoľčanoch. „Po dohode s dielňou hľadáme ľudí, ktorí vedia pomôcť. Rúška budú vystrihnuté, bude potrebné ich na domácom stroji sfinalizovať,“ vyzýva občanov radnica. Pracovníci mestského úradu roznášajú nielen materiál krajčírkam, ale aj hotové rúška do obchodov, zariadení pre seniorov, podávajú ich ľuďom bez rúška na ulici.

14:43 Nemocnica Komárno obmedzila a reguluje vstup pacientov do zariadenia

Nemocnica Komárno od pondelka obmedzila a reguluje vstup pacientov do nemocnice, v súčasnosti je možný iba z ulice Mederčská. „Pri vstupe do areálu bude pacientom kontrolovaná telesná teplota, zároveň budú povinní vyplniť dotazník, prostredníctvom ktorého sa zisťuje cestovateľská anamnéza pacienta. Vzhľadom na závažnosť situácie a ochrany nášho zdravotníckeho personálu nebude možné pacienta ošetriť bez vyplnenia dotazníka a odmeranej teploty,“ informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, ktorej členom je nemocnica v Komárne. Cieľom opatrení je ochrániť zamestnancov nemocnice, ako aj iných pacientov, a zabrániť tak prípadnému šíreniu nového koronavírusu.

14:40 V prešovskej nemocnici sú doteraz všetky odbery negatívne

Zdravotnícky personál Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove do pondelka 16. marca odobral 63 vzoriek u pacientov s podozrením na ochorenie COVID - 19. Ako informovala hovorkyňa prešovskej nemocnice Renáta Cenková, ochorenie sa doteraz nepotvrdilo ani u jedného z pacientov, ktorých vzorky boli odobraté do piatku 13. marca. Išlo o 44 pacientov. „Počas uplynulého víkendu a počas dnešného dňa sme odobrali vzorky ďalším 19 pacientom. Na výsledky testov čakáme,“ uviedla Cenková s tým, že aktuálne je v nemocnici hospitalizovaný jeden pacient. „Ďalší pacienti sú v domácej karanténe,“ dodala.

Zdroj: TASR – František Iván

14:30 Národné centrum kybernetickej bezpečnosti upozorňuje, že situácia so šírením koronavírusu môže byť zneužitá

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT upozorňuje, že situácia súvisiaca so šírením koronavírusu môže byť zneužitá. Môže byť totiž využitá útočníkmi na to, aby zaútočili na infraštruktúru organizácie, preto je potrebná zvýšená pozornosť a dohľad. Zároveň je nevyhnutné poučiť svojich zamestnancov o riziku kybernetických útokov, ktoré sú môžu byť spojené s terajšou situáciou a jej bezpečnostný režimom. Národné centrum kybernetickej bezpečnosti preto vydáva aktualizovaný súbor bezpečnostných odporúčaní, ktorými sa rozširujú odporúčania pre prevádzkovateľov základných služieb na zabezpečenie kontinuity pri poskytovaní služieb a zároveň na ochranu a zmiernenie následkov šírenia vírusu v pracovnom prostredí v organizáciách. Informoval o tom Národný bezpečnostný úrad. Celý článok si prečíte TU >>

14:13 Policajti riešia ďalší hoax súvisiaci s koronavírusom

Polícia v súvislosti s koronavírusom rieši ďalší hoax o nakazenom bezdomovcovi na úteku, ktorý sa šíri prostredníctvom internetu. Podľa „overenej” správy sa v Nitrianskom kraji pohybuje nakazený bezdomovec. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, pravda je taká, že ide o muža, ktorý sa vrátil z Nemecka, avšak ešte pred zavedením povinnej karantény. Ako uviedla polícia, po tom, čo muž postupoval protizákonne v oblasti železničnej stanice, ho zadržala policajná hliadka a previezla ho do nemocnice. Výsledky testov ukázali, že je infikovaný. Jemu a jeho rodičom bola nariadená domáca karanténa, ktorú pravidelne kontroluje policajná hliadka. Muž nie je bezdomovec.

Zdroj: FB/Polícia SR - Nitriansky kraj

14:11 Výučba rómskych detí je v čase domácej karantény ohrozená, tvrdí Rafael

Situácia s koronavírusom ukazuje, že všetky preventívne opatrenia sú situované na kultúru a správanie sa majoritnej populácie, teda strednej vrstvy obyvateľstva a nie na jazykovo odlišných alebo chudobných občanov. Z tohto hľadiska je ohrozená ďalšia výučba rómskych detí. Uviedol to riaditeľ EduRoma Vlado Rafael. Osídlenia bez internetu alebo rodiny bez základnej počítačovej gramotnosti podľa neho nedokážu rovnako plniť pokyny učiteľov na diaľku tak, aby svoje deti doučovali prostredníctvom rôznych aplikácií v domácej karanténe.

14:01 Mesto Prešov aj kraj prijali ďalšie opatrenia v doprave či zabezpečení opatrovateľskej služby

Mestská polícia v Prešove odhalila spolu 22 prevádzok, ktoré počas víkendu porušili príkaz na ich zatvorenie. Prešovská radnica v súvislosti so šírením koronavírusu zároveň rozhodla o obmedzení činnosti opatrovateľskej služby. Dopravný podnik mesta Prešov zase nariadil povinnosť nosiť v spojoch mestskej hromadnej dopravy ochranu tváre. Obdobné opatrenie prijal aj Prešovský samosprávny kraj (PSK) u svojich štyroch dopravcov v prímestskej doprave. Župan Milan Majerský vyzval ľudí k zodpovednému konaniu.

13:58 Rozšírila sa laboratórna diagnostika nového koronavírusu

Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR rozšírili laboratórnu diagnostiku nového koronavírusu. Vzorky od pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19 vyšetruje okrem Národného referenčného centra pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva SR aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a testy sa robia už aj v Košiciach. Do konca týždňa by mala laboratórna diagnostika odštartovať aj v Trenčíne. Informovala o tom hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Zdroj: TASR/Bernd Wuestneck/dpa via AP

13:56 Slovenská komora sestier vyzýva premiéra, aby urýchlene zabezpečil zdravotníkom dostatok osobných ochranných prostriedkov

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) vyzýva predsedu vlády SR, aby urýchlene zabezpečil zdravotníkom, ktorí sú v prvej línii ohrozenia koronavírusom, dostatok osobných ochranných prostriedkov. Podľa prezidentky komory Ivety Lazorovej ide o masky na tvár, respirátory FFP3, ochranné okuliare, zástery alebo vodeodolné kombinézy (Tyvek) a ochranné rukavice. Celý článok si prečítate TU >>

13:54 ŽSR evidujú v poslednom týždni viacero cestujúcich s podozrením na koronavírus

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) evidujú v poslednom týždni viacero cestujúcich s podozrením na nový koronavírus. Informoval o tom Denis Dymo z odboru komunikácie a marketingu ŽSR. "U siedmich cestujúcich počas minulého týždňa bolo vykonané vyšetrenie zdravotným personálom a súpravy vlakov boli následne podrobené dezinfekcii," dopĺňa stanovisko železníc.

13:52 Nitra zrušila zasadnutie Mestského zastupiteľstva aj rokovania výborov.

13:48 Dva nové prípady sú z Trnavy a Trenčína

"Za dnešný deň bolo okrem toho doteraz riešených 107 ďalších vzoriek s negatívnym výsledkom. Jeden prípad je z Trnavy a jeden z Trenčína," uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová s tým, že ďalšie výsledky spolu s finálnymi číslami za dnešný deň poskytnú dnes neskôr v priebehu dňa.

13:44 "Opatrenia sú dobré, sú razantné, sú nastavené správne, aj napriek pár malým chybám," uviedol Matovič na zavedené opatrenia v súvislosti koronavírusom.

Igor Matovič Zdroj: Topky/Peter Korček

13:40 "Jediný náš záujem je, aby sme zvládli situáciu v súvislosti s koronavírusom," uviedol Igor Matovič k výmene vlád. "Pevne verím, že spoločne to zvládneme," dodal líder OĽANO.

13:36 Pellegrini oznámil 2 nové prípady nákazy koronavírusom.

13:34 "Termín ustanovujúcej schôdze bude v piatok, 20. marca," informovala prezidentka SR Zuzana Čaputová po stretnutí s aktuálnych premiérom Petrom Pellegrinim a budúcim premiérom Igorom Matovičom. "Som vďačná za ich prístup," dodala Čaputová s tým, že končiaca aj nastupujúca vláda budú spolupracovať.

Zľava: Peter Pellegrini, Zuzana Čaputová a Igor Matovič Zdroj: Topky/Peter Korček

13:17 Z Košíc sa stalo mesto duchov. Cez kedysi plné centrum aktuálne prejde len pár ľudí. Fotografie, ako to tam vyzerá, nájdete v galérii:

13:25 SŠHR SR objednala 20.650.000 chirurgických masiek za viac ako 27 miliónov eur

Podľa Centrálneho registra zmlúv podpísala Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR v nedeľu (15. 3.) tri zmluvy na dodávku 20.650.000 chirurgických rúšok. Spolu za chirurgické masky podľa podpísaných zmlúv zaplatí trom spoločnostiam 27.474.139,20 eura. Celý článok nájdete TU >>

Zdroj: SITA/Tomáš Somr

13:18 Minister financií Ladislav Kamenický uvolnil pre Štátne hmotné rezertvy prostriedky 63 miliónov eur na nákup ochranných pomôcok. Počas tlačovej besedy hovoril bez ochranného rúška.

13:17 Žiga oceňuje firmy, ktoré sa k aktuálnej situácii postavili zodpovedne.

Richard Sulík, Peter Žiga a Ladislav Kamenický Zdroj: SITA/Jana Birošová

13:10 Minister hospodársva oznámil, že predstavili 13 opatrení. Týkať sa budú bánk, investícií, odpisu daňovej straty, odkladu daňového priznania, zrušenie sociálnych a zdravotných platieb SZČO na určité obdobie, oslobodenie výplat od odvodov a dane z príjmu, fondov, zmeny v podmienkach OČR a podobne.

13:08 Peter Žiga uviedol v súvislosti s opatreniami kvôli koronavírusu, že nesmieme rúcať ekonomiku a dôsiahnuť to, že prestane fungovať.

Peter Žiga Zdroj: SITA/Jana Birošová

13:06 Štát by mal pomôcť firmám, aby znížil náklady, vykrývanie strát, natiahnutie v čase, čo znamená napríklad odklad splatností, kontrol a podobne, a pri náhrade škôd spôsobením uzatvorením jednotlivých podnikateľských zariadení. Uviedol to Sulík, ktorý nemal počas tlačovej besedy na tvári rúško.

13:04 "Chcem oceniť konštruktívny prístup pána Žigu," uviedol Sulík. Opatrenia, ktoré navrhol Žiga, sú podľa Sulíka rozumné a rušiť ich nemieni.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

13:02 Po konferenčnom hovore s predstaviteľmi priemyslu v súvislosti s aktuálnou situáciou má tlačovú besedu minister hospodárstva Peter Žiga. Konferencie sa zúčastnil aj líder SaS Richard Sulík.

12:49 Ďalšie opatrenia v nemocnici Košice - Šaca

Do budovy nemocnice Košice - Šaca môže v súčasnosti pacient vstúpiť vchodom, ktorý sa nachádza v zadnej časti budovy nového operačného centra (označený je svetelnou tabuľou EMERGENCY). "Do 15.00 hod. pri vchode stojí zamestnanec nemocnice, ktorý s pacientom vypíše tlačivo "Prehlásenie pacienta" o klinickom stave a cestovateľskej anamnéze. Po 15.00 hodine pacient zazvoní a privolá zamestnanca urgentného príjmu," vysvetľuje tlačová hovorkyňa Agel.sk, ktorá nemocnicu spravuje. Týmto opatrením sa vedenie nemocnice snaží chrániť zamestnancov a pacientov v nemocnici.

Nemocnica Košice - Šaca

12:44 Mestský podnik Snina vyrobí denne 500 až 1 000 rúšok, záujem je ale podstatne väčší

Ako potvrdil konateľ Mestského podniku Snina Ján Pčola, skúšobne začali s výrobou tvárovej ochrany vo štvrtok minulý týždeň. Od piatka sú v plnej prevádzke. „Šičky pracovali aj počas víkendu. Aktuálne máme päť krajčírok, ktoré denne ušijú od 500 do 1 000 rúšok,“ informoval Pčola, podľa ktorého je ale záujem omnoho väčší. „Nestíhame vyrábať, asi ako všetky krajčírske dielne. Máme strašne veľa objednávok, rádovo v desiatkach tisíc kusov. Je problém už aj zabezpečiť materiál, aby sme mali vôbec z čoho šiť,“ poznamenal.

Zdroj: FB/Mesto Snina

Ako dodal Pčola, objednávky prichádzajú z viacerých strán. „Som veľmi prekvapený, že u nás objednáva už aj Policajný zbor, ktorý má nedostatok, objednávajú fakultné nemocnice veľkých miest, ako je napríklad Trnava, kardiologické centrá a aj firmy,“ konštatoval. Celkovo by aktuálne potrebovali vyrobiť 30-tisíc rúšok. „Ak by sme všetkých chceli uspokojiť do desiatich pracovných dní, tak by sme potrebovali vyrábať denne tritisíc kusov a viac,“ uviedol Pčola.

12:40 Aktuálne to v jednom z potravinovom reťazci v Banskej Bystrici vyzerá takto:

Zdroj: topky

Zdroj: topky

12:32 Najvyšší súd (NS) SR zrušil na tento týždeň naplánované verejné zasadnutia v kauzách prípravy vraždy podnikateľa a tiež údajného zneužitia európskych fondov pri rekonštrukcii školy. „Predmetné verejné zasadnutia boli z dôvodu zvýšenia bezpečnostného rizika šírenia koronavírusu na základe rozhodnutia predsedov senátov zrušené a odročené," informovala v tejto súvislosti hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

12:25 V Karanténnom centre v Gabčíkove je umiestnených 34 občanov

V prvom Karanténnom centre v Gabčíkove je v súčasnosti umiestnených 34 občanov. Ako informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Petar Lazarov, určené je občanom Slovenskej republiky, ktorí sú po návrate zo zahraničia povinní dodržiavať 14-dňovú karanténu a nemajú podmienky pre jej strávenie bez ohrozenia svojej rodiny a blízkych. Sekcia krízového riadenia MV SR v spolupráci s Asociáciou samaritánov SR spustili prevádzku tohto zariadenia a od sobotného rána prijímajú občanov Slovenskej republiky, ktorí požiadajú o dočasné ubytovanie. Súčasťou ich práce je aj telefonické informovanie potenciálnych klientov o možnostiach ubytovania, režime v ubytovacích priestoroch a pod.

Samaritáni dodržiavajú nadštandardné hygienické a protiepidemické opatrenia, aby chránili seba, ako aj klientov zariadenia. „Po príchode je každý klient zaregistrovaný do elektronickej registrácie, ktorá umožňuje online sledovanie stavu v Karanténnom centre, ako aj priebežné informovanie kompetentných orgánov. Klientom je pridelené ubytovanie a sú povinní dodržiavať prísne protiepidemické opatrenia," vysvetlil Lazarov.

12:22 Pozastavené budú aj taxislužby

Rezort dopravy prijal opatrenia, ktoré platia od dnešného dňa. Z tohto dôvodu budú nasledujúcich 14 dní uzavreté prevádzky:

pracovísk emisnej kontroly,

pracovísk kontrol originality,

pracovísk montáže plynových zariadení,

technických služieb,

autoškôl,

prevádzkovateľov školiacich stredísk základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku niektorých vodičov.

"​V zozname povolených prevádzok a služieb nefigurujú taxislužby, ktoré majú byť od platnosti tohto opatrenia, teda od 6:00 dnešného dňa, pozastavené," uviedlo Ministerstvo dopravy na oficiálnej webovej stránke.

Zdroj: Getty Images

12:10 Po zasadnutí krízového štábu v Žiari nad Hronom zavádzajú ďalšie opatrenia

Mesto Žiar nad Hronom v boji proti šíreniu nového koronavírusu zavádza na svojom území ďalšie opatrenia. Primátor Peter Antal po dnešnom zasadnutí krízového štábu mesta informoval o povinnosti nosiť rúška v autobusoch mestskej hromadnej dopravy (MHD), na mestskom úrade (MsÚ) či o koordinácii dobrovoľníkov, ktorí chcú seniorom pomáhať s nákupmi domov. Antal tiež avizuje, že samospráva zabezpečí koordináciu dobrovoľníkov, ktorí chcú tejto skupine obyvateľstva pomôcť tým, že im budú zabezpečovať nákupy domov, aby nemuseli sami navštevovať obchody. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu tiež predĺžili termín splatnosti poplatku za komunálny odpad, ktorý je aktuálne splatný do konca marca.

Zdroj: FB/Mesto Žiar nad Hronom

12:03 Šaľa vyzvala seniorky, aby pomohli so šitím ochranných rúšok

Nedostatok ochranných rúšok začínajú iniciatívne riešiť samosprávy, občianske združenia i dobrovoľníci. Svojpomocnú výrobu ochranných pomôcok sa snaží začať mesto Nitra, uvažujú nad ňou dielne nitrianskych divadiel a s prípravou už začal aj šaliansky magistrát. Mesto Šaľa už oslovilo aj dôchodkyne, aby podporili miestne dielne a nastúpili do nich ako šičky, prípadne pomohli so šitím rúšok doma. V pondelok už bola na mestský úrad doručená aj ponuka občianskeho združenia, ktoré šije ochranné rúška a prostredníctvom dobrovoľníkov zabezpečuje ich bezplatnú distribúciu ľuďom bez domova a sociálne slabším.

12:00 Na ustanovujúcej schôdzi by mali byť poslanci s rúškami a rukavicami

Ustanovujúca schôdza parlamentu sa uskutoční za prísnych hygienických opatrení v súvislosti s koronavírusom. Poslanci, ktorých oslovila agentúra SITA, predpokladajú, že sa budú v budove Národnej rady SR pohybovať v ochranných rúškach a zrejme aj v rukaviciach. „Zatiaľ nie sú žiadne aktuálne informácie ku schôdzi. Do 30. marca musí byť. Možno prebehne za prísnych hygienických podmienok, to znamená ochranné rúška a rukavice,“ povedal poslanec Smeru - sociálnej demokracie (Smer-SD) Erik Tomáš. Podľa poslanca zvoleného za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Ondreja Dostála priebeh schôdze bude štandardný „až na technické okolnosti“.

Termín ustanovujúcej schôdze by mala oznámiť prezidentka Zuzana Čaputová Zdroj: SITA/Jana Birošová

Termín ustanovujúcej by mala oznámiť prezidentka Zuzana Čaputová dnes po stretnutí s budúcim premiérom Igorom Matovičom a dosluhujúcim predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Smer-SD). Neoficiálne sa hovorí o tom, že schôdza by sa mohla uskutočniť ešte tento týždeň alebo začiatkom budúceho týždňa. Podľa ústavy ustanovujúcu schôdzu Národnej rady SR zvoláva prezident tak, aby sa uskutočnila do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb.

11:55 Obyvateľom v Malej Lehote šijú rúška a nákupy nosia až do domu

V obci Malá Lehota v okrese Žarnovica sa rozhodla samospráva pomôcť v čase mimoriadnej situácie svojim obyvateľom možnosťou donášky nákupu do domu. Keďže dedinu, ako aj ostatné samosprávy, trápi aj nedostatok ochranných rúšok, tunajšie ženy ich už šijú z domácich zásob.

11:50 Podnikateľom musíme poskytnúť viac času, tvrdí SaS o pripravovaných opatreniach

Prichádzajúca nová vláda už pracuje na opatreniach, ktoré majú pomôcť podnikateľom prekonať nepriaznivé dopady šírenia koronavírusu. Ako uviedol Ondrej Šprlák z komunikačného oddelenia SaS, ktorá by mala v novom kabinete obsadiť v osobe predsedu strany Richarda Sulíka post ministra hospodárstva a prvého podpredsedu vlády pre ekonomiku, momentálne o opatreniach rokujú. Prioritou ale bude podnikateľom poskytnúť čas.

Richard Sulík Zdroj: Topky/Ján Zemiar

11:45 NCZI spustilo nový web, informuje o koronavíruse na Slovensku

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) spustilo web s aktuálnymi informáciami o koronavíruse na Slovensku. Na stránke virus-korona.sk sú všetky aktuálne informácie o vývoji ochorenia a prijatých opatreniach. Občania tu nájdu základné informácie o víruse Covid-19, príznakoch ochorenia, preventívnych a protiepidemických opatreniach. NCZI tiež informuje o aktuálne platných nariadeniach štátu a inštitúcií. „Dôležitou súčasťou sú aj často kladené otázky a odpovede. Táto sekcia pomôže občanovi zorientovať sa. Vybrali sme ich na reálnom základe najčastejších otázok smerovaných na našu infolinku," uviedol generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.

11:40 Vstup do priestorov polikliniky v Trnave je povolený iba s ochranou tváre

Vstup do priestorov polikliniky v Trnave je povolený iba s ochranou tváre, to isté platí pre vstup do autobusov mestskej autobusovej dopravy (MAD), ktoré až do odvolania pokračujú vo víkendovom režime. Uviedol to po zasadnutí krízového štábu v súvislosti so šírením nového koronavírusu primátor mesta Trnava Peter Bročka na sociálnej sieti. Po zasadnutí krízového štábu mesto prijalo ďalšie opatrenia. Mestská rada a komisie budú až do odvolania rokovať a hlasovať iba online. Zastupiteľstvo, ktoré sa malo konať v marci, sa podľa primátora s najväčšou pravdepodobnosťou neuskutoční.

Zdroj: FB/Peter Bročka

11:30 Mestský úrad v Martine zatvorili, vybaviť možno len pohreby

Na základe rozhodnutia Krízového štábu mesta Martin vedenie mesta pristúpilo k uzatvoreniu všetkých pracovísk mestského úradu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová. Mesto zároveň nariadilo vstup do prostriedkov mestskej hromadnej dopravy (MHD) výhradne s ochranou tváre. K uzatvoreniu pracovísk mestského úradu pristúpili v Martine na základe sprísnených opatrení Ústredného krízového štábu. "Nie je možné realizovať sobáše, ani vydávať rodné listy, povolené bude len vybavovanie pohrebov. Mesto zároveň žiada, aby sa na pohrebných obradoch zúčastnili výhradne najbližší rodinní príslušníci. V prípade nevyhnutných otázok môžu obyvatelia mesta kontaktovať matričný úrad, prípadne klientske centrum telefonicky," uviedla Kalmanová.

Nástup do autobusov MHD je podľa slov hovorkyne nariadený výhradne s ochrannými prostriedkami na tvár. "Do autobusov nebude možné vstúpiť bez rúška, šatky, šálu alebo inej vhodnej alternatívy. Okrem toho žiadame o dôsledné dodržiavanie nariadení a opatrení vydaných v posledných dňoch a taktiež o dodržiavanie hygienických pravidiel," dodala Kalmanová.

Zdroj: SITA/AP/Kathy Willens

11:19 Dobrovoľníci v Trnave ponúkajú nákupy pre starších a zdravotne znevýhodnených

Rád františkánov v Trnave v spolupráci so študentskými dobrovoľníkmi Gymnázia Angely Merici pre mesto Trnava a okolie ponúka od pondelka 16. marca až do odvolania nakupovaciu službu. Využiť ju môžu všetci, ktorí sa ocitli v karanténe, starší a zdravotne postihnutí ľudia. Svoje nákupy môžu nahlasovať vyplnením nákupného formulára alebo aj na telefónnom čísle brata Filipa 0910 640 842, ktorý je koordinátorom tohto projektu. Informuje o tom web rádu. "So zachovaním prísnych hygienických opatrení, nákup zložíme až pri dverách. Táto služba je úplne zadarmo, samozrejme okrem finančných nákladov za samotný nákup," informuje rád na svojom webe. Formulár je k dispozícii na frantiskani.sk.

11:05 Slováci nemusia panikáriť pre možný nedostatok v obchodoch

Obchodom sa darí dostatočne zásobovať predajne a obchody, informoval o tom v pondelok predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič. Celý článok si prečítate TU >>

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

10:57 V Jaslovských Bohuniciach nečakajú na štát, rúška si šijú sami

Starostka Jaslovských Bohuníc Božena Krajčovičová sa pri zabezpečovaní ochranných rúšok na tvár nespolieha len na štát. Dnes ráno mala k dispozícii prvých tristo rúšok, ktoré v nedeľu ušili miestne ženy. Na jej výzvu, či by sa v dedine nenašli ochotné krajčírky, zareagovali cez víkend hneď štyri. „Ešte v sobotu som z obecnej ubytovne posťahovala všetky nepoužité posteľné plachty a večer som ich rozdala krajčírkam. Počas nedele ušili 300 rúšok a pokračujú ďalej,“ povedala Krajčovičová. Prvé kusy dostanú dnes do domácností spolu s obedmi dôchodcovia, ktorí patria do najohrozenejšej skupiny nákazy koronavírusom. Ďalšie si objednávajú ľudia prostredníctvom sociálnej siete alebo vhadzovaním objednávacích lístočkov do schránky pred obecným úradom.

Zdroj: SITA/Tomáš Somr

Obyvatelia Jaslovských Bohuníc ich dostanú zadarmo. Starostka Božena Krajčovičová zdôrazňuje, že v tomto prípade nejde o certifikované zdravotnícke pomôcky a ľuďom pripomína, aby si rúška pred použitím vyprali a vyžehlili. V súčasnosti sa ľudia bez ochrany tváre nedostanú napríklad do Mestskej polikliniky v Trnave, do mestských autobusov ale ani do väčšiny obchodov. Správa štátnych hmotných rezerv podľa jej predsedu Kajetána Kičuru zazmluvnila dodanie 30 miliónov kusov chirurgických rúšok pre Slovensko, ich dovoz však niekoľko dní potrvá. Nápad starostky Jaslovských Bohuníc Boženy Krajčovičovej sa už počas víkendu rozšíril aj do ďalších obcí v okolí, krajčírky hľadá aj obec Zeleneč a viaceré ďalšie.

10:52 Nové Mesto uzatvorilo Kuchajdu, nepremáva ani lanovka

Bratislavské Nové Mesto zatvorilo areál prírodného kúpaliska Kuchajda, vedenie mestskej časti tak rozhodlo počas uplynulého víkendu. Dôvodom sú preventívne opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom. Od minulého týždňa je zároveň pozastavená premávka lanovej dráhy medzi Železnou studničkou a Kamzíkom. Mestská časť Petržalka z preventívnych dôvodov uzatvorila prevádzku trhoviska na Mlynarovičovej ulici. Rovnako zatvorené je v súčasnosti aj trhovisko Miletičova v správe mestskej časti Ružinov. V obmedzenom režime fungujú aj miestne úrady bratislavských mestských častí.

10:48 S nepedagogickými zamestnancami si môže zamestnávateľ dohodnúť osobitný režím

S nepedagogickými zamestnancami, ako sú napríklad upratovačka, školník či kuchárky, si môže zamestnávateľ dohodnúť osobitný režim výkonu práce na pracovisku v obmedzenom rozsahu. Ale len tak, aby sa nezdržiaval väčší počet zamestnancov na pracovisku. Vyplýva to z usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (SNS) na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov ústredného krízového štábu.

Martina Lubyová Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

"Napríklad školníkovi riaditeľ nariadi kontrolu priestorov dvakrát do týždňa po jednej hodine, upratovačke nariadi upratanie budovy dvakrát do týždňa po jednej hodine, kuchárkam nariadi dezinfekciu kuchyne dvakrát do týždňa po jednej hodine," uvádza sa v usmernení k pracovnoprávnym vzťahom. Ak nie je možné so zamestnancom dohodnúť výkon práce z domu a nie je možné zamestnancom prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy, ide o "inú" prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Podľa Zákonníka práce "ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku." Ak riaditeľ nariadi, napríklad školníkovi v niektoré dni prácu v škole, malo by platiť, že školník bol v práci celý deň, a teda mu prináleží plat za odpracovaný deň.

10:42 Plénum Najvyššieho súdu SR naplánované na utorok je zrušené

Plénum Najvyššieho súdu (NS) SR, ktoré zvolala sudcovská rada NS SR na utorok (17. 3.), aby vyriešila zastupovanie predsedu a podpredsedu NS SR, je zrušené. "Zasadnutie pléna NS SR, ktoré sa malo konať 17. marca sa na základe rozhodnutia Sudcovskej rady NS SR, neuskutoční z dôvodu zvýšenia bezpečnostného rizika šírenia nového koronavírusu. Zasadnutie pléna NS SR sa odročuje na neurčito," informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

10:35 Cez víkend bol na futbale v Španielsku, o dva dni na zasadnutí krízového štábu

V krízovom štábe mesta Púchov, ktorého zriadenie si vyžiadala hroziaca epidémia ochorenia spôsobená koronavírusom, sedí aj človek, ktorý celý predminulý víkend trávil v Španielsku. Na prípad konateľa mestskej spoločnosti MŠK Púchov, s. r. o. Štefana Ondričku upozornili na sociálnej sieti mestskí poslanci Roman Hvizdák a Rudolf Marman, ktorí takéto počínanie označili za nezodpovedné. Šéf púchovského športového klubu sa bráni, že zo Španielska prišiel v čase, keď táto krajina ešte nebola v zozname krajín, návrat z ktorej by podliehal povinnej karanténe.

Zdroj: FB/Roman Hvizdák

10:30 Nelegálnych migrantov umiestnili do karantény

Štyria cudzinci, ktorých v sobotu 14. marca zadržali hraničiari v katastri obce Ulič v okrese Snina, skončili v policajnej karanténnej miestnosti v Sečovciach (okres Trebišov). Informovala o tom hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance Agnesa Kopernická. Ako uviedla, traja Iránci a jeden štátny príslušník Turecka prekročili vonkajšiu hranicu s Ukrajinou neoprávnene mimo hraničného priechodu a zdržiavali sa na území SR bez povolenia príslušných orgánov. "Všetci boli dňa 15. marca v skorých ranných hodinách na základe rozhodnutia regionálneho hygienika Ministerstva vnútra SR eskortovaní do Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce, kde boli umiestnení do karanténnej miestnosti," doplnila.

10:20 Neexistuje dôkaz, že zvieratá môžu ochorieť na COVID-19 alebo ho prenášať

V súčasnosti neexistuje dôkaz o tom, že domáce zvieratá môžu ochorieť, byť zdrojom infekcie alebo zohrávať úlohu pri šírení COVID-19 u ľudí. Komora veterinárnych lekárov (KVL) SR o tom informuje na svojej webovej stránke. Majitelia domácich zvierat by však mali byť pripravení na možnú karanténu či prípadné ochorenie. Určiť by mali inú osobu v domácnosti, ktorá je schopná a ochotná sa o zviera postarať. Mali by tiež pripraviť pohotovostnú sadu s krmivom či potrebnými liekmi aspoň na dva týždne. Celý článok si prečítate TU >>

10:05 Premiér Peter Pellegrini včera po mimoriadnom rokovaní vlády vyhlásil ďalšie opatrenia, ktoré majú pomôcť a zabrániť šíreniu koronavírusu. Zatvára sa väčšina prevádzok okrem potravín, drogérie a pár ďalších obchodov. Pre zdravotníctvo platí núdzový stav. Tu nájdete zoznam obchodov, ktoré zostanú otvorené >>

9:58 Vláda by mala podľa podnikateľov urýchlene prijať ekonomický balíček proti koronavírusu

Slovenská vláda by mala urýchlene prijať ekonomický balíček proti koronavírusu, jej reakcia je podľa Združenia podnikateľov Slovenska v porovnaní s inými krajinami príliš pomalá a absolútne neadekvátna. "Legitímnou otázkou je, ako pomôcť prežiť tisíckam malých a stredných firiem, ktoré môže kritická situácia ekonomicky zlikvidovať, ak bude trvať príliš dlho," tvrdí združenie. Poukazuje pritom, že vlády v zahraničí spolu s karanténnymi opatreniami predstavujú aj ekonomické balíčky.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Združenie sa obrátilo na podnikateľskú verejnosť a na základe nej by mal ekonomický balíček proti koronavírusu pomôcť slovenským firmám a živnostníkom "kúpiť si čas" a mal by sa týkať štyroch oblastí. Konkrétne by sa mali prijať opatrenia týkajúce sa zákonných termínov, ako aj opatrenia, ktoré znížia tlak na cash-flow spoločností, ďalej by sa mala posilniť flexibilita a (dočasne) obmedziť preregulované prostredie a vytvoriť podporný mechanizmus využitím skúseností a siete Národných podnikateľských centier, ktoré prevádzkuje Slovak Business Agency.

9:52 Prevádzka na hraničných priechodoch na Ukrajinu bude pozastavená

Prevádzka na všetkých hraničných priechodoch na slovensko-ukrajinskej hranici bude pre medzinárodnú osobnú dopravu od pondelka v noci pozastavená. Na slovensko-poľských hraniciach je obnovená kontrola. Informovala o tom hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach Agnesa Kopernická.

9:45 Ďalšie opatrenia Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky

"Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky dnešným dňom 16.3.2020 zrušila ambulantnú časť Kliniky fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. V priestore rehabilitačnej časti na prízemí monobloku (východný trakt) nemocnica zriadila takzvanú červenú zónu COVID-19 a prijala tak veľmi prísne opatrenia, v súlade so smernicou hlavného hygienika," informoval o tom Hovorca a marketingový manažér FNsP Nové Zámky Ján Baček. Ako ďalej uvádza, priestor je odizolovaný, má dva samostatné vchody a bude slúžiť výlučne pre pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19. "Keďže zriadená červená zóna nie je plnohodnotným infektologickým pracoviskom, tak primárne neslúži na vykonávanie preventívnych vyšetrení pacientov s podozrením na COVID-19," vysveľuje Baček.

Zdroj: FNsP Nové Zámky

Nemocnica v rámci prijatých opatrení zriadila aj stan pri vrátnici, kde člen vlastnej ochrany a zdravotnícky pracovník budú vykonávať triedenie všetkých pacientov podľa usmernenia hlavného hygienika. "Zrušené sú všetky plánované operácie a ambulantné vyšetrenia, ktoré znesú odklad. Nemocnica poskytuje iba akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť," dodáva Baček.

Zdroj: FNsP Nové Zámky

09:38 Košice prijímajú opatrenia aj na Luníku IX a v nelegálných osadách

Primátor Jaroslav Polaček spolu s odbornými pracovníkmi magistrátu a príslušníkmi mestskej polície navštívili ešte pred rokovaním Krízového štábu viaceré mestské časti vrátane Luníka IX, a takisto aj niektoré nelegálne osady na území mesta. Cieľom bolo monitorovanie situácie a aktualizácia poznatkov, akým spôsobom dokáže mesto zamedziť šíreniu nákazy koronavírusom aj u sociálne neprispôsobivých občanov. Práve tam vzniká najväčšie riziko rozšírenia nákazy pre nedodržiavanie domácej karantény a zákazu zhromažďovania sa.

V rámci preventívnych opatrení primátor nariadil starostovi Luníka IX Marcelovi Šaňovi, aby vysielal zvukovú nahrávku, v ktorej obyvateľom vysvetlia všetko potrebné o šírení koronavírusu, spôsoby ako sa chrániť a aké hygienické štandardy musia dodržiavať. Nahrávku dodá mesto v slovenskom aj rómskom jazyku a následne sa bude opakovane púšťať v miestnom rozhlase.

Zdroj: Miroslav Vacula

09:36 Mesto Košice vyzýva ľudí na nosenie rúšok vo vozidlách MHD

Mesto Košice vyzýva cestujúcich, aby oddnes v prostriedkoch košickej mestskej hromadnej dopravy (MHD) nosili rúška, prípadne šatky, šály alebo iné podobné účinné ochranné pomôcky, ktoré môžu zamedziť prenos koronavírusu na iných cestujúcich alebo vodiča. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian. „Tieto sprísnené opatrenia v koordinácii s ďalšími krajskými mestami prijalo vedenie mesta Košice na rokovaní krízového štábu mesta, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu popoludní,“ uviedol Fabian.

09:33 U.S. Steel pokračuje vo výrobe podľa plánu

Spoločnosť U.S. Steel Košice nateraz pokračuje vo výrobe podľa plánu. Potvrdil to hovorca spoločnosti Ján Bača. „Môžem potvrdiť, že v podniku máme spracovaný pandemický plán, ktorý denne aktualizujeme. Členovia pracovnej skupiny sa zúčastňujú konferenčných hovorov a jednotlivé body priebežne upresňujeme. Postupujeme striktne podľa nariadení Úradu verejného zdravotníctva,“ uviedol Bača.

Ako ďalej dodal, výroba ocele je veľmi odlišná od výroby automobilov a zmeny vo výrobe sú oveľa zložitejšie z hľadiska technického aj bezpečnosti práce. „Ak by sme neprevádzkovali zariadenia v súlade s ich špecifikami, určitá časť nášho výrobného procesu by bola natrvalo poškodená. Navyše, náš závod dodáva energie a pitnú vodu okolitej komunite a musíme zaistiť pokračovanie týchto dodávok. Prijímame viaceré opatrenia na ochranu našich zamestnancov vrátane práce z domu tam, kde je to možné, sociálnych odstupov či poskytovania rúšok,“ uviedol Bača.

Zdroj: TASR/František Iván

09:29 Horskí záchranári cez víkend kontrolovali uzatvorenie lyžiarskych stredísk vo Vysokých Tatrách

Bezpečnostná operatívna jednotka (BOJ) Horskej záchrannej služby (HZS) vykonala počas víkendu v súvislosti s opatreniami a nariadením v boji proti šíreniu koronavírusu kontroly v lyžiarskych strediskách vo Vysokých Tatrách. Konštatovala pozitívny prístup a uzatvorenie samotných prevádzok, ako aj reštauračných zariadení. Informuje o tom HZS na internetovej stránke. „Menej úspešne však dopadla kontrola správania sa jednotlivcov, ktorí vnímajú všeobecné odporúčania ako priestor na športové a rekreačné aktivity,“ upozornili horskí záchranári.

Parkoviská sú sčasti zaplnené vozidlami s evidenčnými číslami Bratislavy, Nitry, Žiliny, Banskej Bystrice, Košíc i autami z Českej republiky. „Opätovne apelujeme na všetkých návštevníkov hôr, aby sa nepohybovali v skupinách, nezdržiavali sa na miestach, kde sa koncentruje väčšie množstvo ľudí a neohrozovali tým seba ani iných. Hory nás vždy počkajú, zostaňme zodpovední a trpezliví,“ pripomína HZS.

Zdroj: Facebook/Horská Záchranná Služba

09:22 Možnosť prenosu z matky na plod nie je dokázaná: Kojenie je v poriadku

Množstvo naliehavých otázok vyvolal prípad z Veľkej Británie, keď krátko po pôrode zistili koronavírus matke aj jej novonarodenému dieťaťu. Britskí lekári tvrdia, že tak, ako ešte veľmi veľa nevieme o samotnom koronavíruse a o tom, ako sa správa, nevieme zatiaľ spoľahlivo povedať ani to, či je možné, že sa prenáša na plod tehotnej matky.

Zdroj: spuntik

09:16 Mestský úrad v Revúcej funguje v nestránkovom režime

Mestský úrad Revúca bude v nasledujúcich dňoch vzhľadom na aktuálnu situáciu pri šírení nového koronavírusu fungovať v nestránkovom režime. Mesto o tom informuje na svojej internetovej stránke revuckelisty.sk. „Klientom budú prvotné informácie poskytované len v kancelárii prvého kontaktu v obmedzenom režime v pracovných dňoch od 9.30 do 11.30 h na prízemí budovy, ktorá bude v uvedenom čase sprístupnená,“ konkretizuje samospráva.

Ako dodáva, zároveň sa pozastavuje doručovanie rozhodnutí mesta k miestnym daniam a poplatkom a v núdzovom režime budú fungovať i mestské spoločnosti Bytové hospodárstvo, Mestské lesy a spoločný stavebný úrad.

09:10 Nové Zámky budú osamelým ľuďom roznášať potraviny a drogériu

V čase ohrozenia koronavírusom už vyzvalo obyvateľov mesta, aby pomohli pri získavaní informácií o tých, ktorí sa ocitli v krízovej situácii. Ako upozornil magistrát, pre mnohých ľudí môže byť v súčasnosti nákup základných potravín, ale aj drogérie a liekov veľmi náročné. „Preto prosíme verejnosť o pomoc pri získavaní informácií o osamelo žijúcich obyvateľov mesta,“ uvádza sa vo výzve radnice.

Primátor mesta Otokar Klein sa už okrem toho dohodol s jedným z obchodných reťazcov, že od pondelka 16. marca bude mestský úrad zabezpečovať nákup a dovoz základných produktov. Do domácnosti ľudí, ktorí pomoc potrebujú, im budú dovážané prostredníctvom sociálneho taxíka. „Požiadavky na základné potraviny a drogériu, ktoré budú nahlásené do 9.00 h, sa budeme snažiť dodať ešte v daný deň,“ informoval mestský úrad.

Zdroj: SITA/Jennifer Lorenzini/LaPresse via AP

09:02 Úrad bude otvorený tri hodiny, ľudia majú komunikovať elektronicky

Mestský úrad v Detve obmedzil od pondelka v súvislosti so šírením nového koronavírusu svoj pracovný čas na tri hodiny denne. Ako informuje na stránke mesta, až do odvolania bude otvorený v pondelok až piatok od 8.00 h do 11.00 h. Zároveň vyzýva občanov, aby minimalizovali návštevy úradu a na riešenie svojich požiadaviek v maximálnej možnej miere využili telefonický alebo elektronický spôsob komunikácie.

08:58 Bratislava prerušila výberové konania do mestských organizácií hlavného mesta

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy pozastavil všetky výberové konania vrátane výberových konaní na pozície riaditeľov mestských organizácií. Ku kroku pristúpil magistrát v súvislosti s novým koronavírusom.

Prerušenie výberových konaní sa týka aj pozícií riaditeľa Mestskej knižnice v Bratislave a Múzea mesta Bratislavy. Verejné a neverejné vypočutie uchádzačov výberovou komisiou uskutoční mesto po ukončení mimoriadnej situácie. „O nových termínoch, v ktorých sa uvedené výberové konania uskutočnia, budeme včas informovať,“ uzatvára stanovisko.

08:54 Banskobystrická župa vyzýva nosiť rúška v prímestskej doprave, odporúča aj rukavice

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) po dohode s dopravcami pristupuje k ďalším opatreniam a odporúčaniam, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Okrem toho, že autobusy oddnes premávajú v režime školských prázdnin, pribudnú v nich vytlačené letáky s usmerneniami pre cestujúcich.

Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie BBSK Lenka Štepáneková, kraj vyzýva cestujúcich v autobusoch k noseniu rúšok a dopravcom chce pomôcť s ich obstaraním pre vodičov. Zakázané je sedieť na sedadlách v prvom rade za vodičom.

Zdroj: TASR/František Iván

08:49 Učitelia si radia, ako učiť deti doma: Sprístupnené sú aj vzdelávacie obsahy

Učitelia a riaditelia škôl si v týchto dňoch medzi sebou odovzdávajú rady, ako majú učiť žiakov a študentov doma. Dôvodom je zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení pre šíriaci sa nový koronavírus. Na sociálnej sieti vznikla skupina Zavretá škola – ako učiť doma, učitelia využívajú aj webstránku EduPage. Okrem toho sa postupne sprístupňujú aj viaceré bezplatné vzdelávacie obsahy.

08:38 UKF záujemcom o štúdium predĺžila termín podávania prihlášok

Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre predlžuje termín podávania prihlášok na bakalárske štúdium do 30. apríla. V súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu zároveň uchádzačom odporučila prednostne podávať žiadosť prostredníctvom elektronickej prihlášky.

Ako informovala UKF, v prípade využitia elektronickej prihlášky môžu uchádzači o štúdium známky prevziať priamo z elektronickej žiackej knižky. „To znamená, že nie je potrebné prihlášku potvrdzovať strednou školou,“ uviedla prorektorka pre vzdelávanie Jana Duchovičová. Do elektronickej prihlášky môžu študenti nahrať zoskenované všetky potrebné prílohy.

08:35 DAB zostáva pre divákov zatvorené, deťom aj tak prináša rozprávky

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre nezabudlo na svojich divákov ani v čase prísnych opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu koronavírusu. Aj napriek tomu, že budova DAB zostáva zatvorená, nitrianski herci budú deťom čítať klasické rozprávky, ktoré im divadlo prinesie až domov, prostredníctvom sociálnych sietí.

DAB pre svojich najmenších divákov pripravilo projekt s názvom Niečo je v procese... „V rámci neho herci načítajú klasické rozprávky, ktoré si potom deti budú môcť kedykoľvek vypočuť. Už v nedeľu večer sme odvysielali príbeh Kozliatka a vlk,“ informoval riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy.

Zdroj: SITA/Martin Havran

08:31 Odbory žiadajú v dôsledku šírenia vírusu zastavanie výroby vo veľkých slovenských fabrikách

"V tejto zhoršujúcej sa situácii vo svete a na Slovensku, očakávame od všetkých kompetentných, že urobia to správne rozhodnutie na ochranu života a zdravia všetkých zamestnancov a rozhodnú o okamžitom prerušení práce v závodoch. Nič nie je dôležitejšie ako zdravie zamestnancov a našich rodín," konštatuje podpredseda Moderných odborov AIOS Peter Mrázik.

08:19 Autobusy prímestskej dopravy v Žilinskom kraji jazdia v prázdninovom režime

Spoločnosť SAD Žilina, ako jeden z dvojice dopravcov na území kraja, prijala ďalšie preventívne opatrenia, ktoré by mali zabrániť šíreniu infekcie koronavírusu. Po víkende zostávajú zatvorené aj všetky klientske centrá. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Ivana Strelcová.

"V prímestskej doprave je od 16. marca počas pracovných dní zavedený prázdninový režim, čo znamená, že nebudú vedené spoje s označením x10. Prázdninový režim zavádzame aj v mestskej hromadnej doprave (MHD) v mestách Čadca a Kysucké Nové Mesto, v MHD Martin a Vrútky bude zavedený dnešným dňom pre nasledujúce dvojtýždňové obdobie sobotný režim prevádzky," uviedla Strelcová.

08:01 Tvrdá rana pre priemysel: Volkswagen sa pripravuje na prerušenie výroby do odvolania

07:50 Nitrianska radnica hľadá ľudí na pomoc pri šití rúšok

Rednica sa už na sociálnej sieti obrátila na verejnosť s výzvou o pomoc pri šití rúšok. „Nakúpili sme materiál, potrebujeme však vaše šikovné ruky, aby z neho vyrobili rúška. Vy ich ušijete a my ich dodáme tam, kde ich bude najviac potreba,“ oznámil magistrát.

07:46 Nitra sprísňuje opatrenia, zatvára aj detské ihriská

Tie budú označené páskami a informačnými letákmi. „Vedú nás k tomu dva dôvody. Chceme predchádzať združovaniu ľudí, a tiež hygienické hľadisko. Nikto z nás nemôže vedieť, kto sa pred nami dotýkal preliezačiek, hojdačiek a ďalších hracích prvkov. Každý z nás môže byť infikovaný. Podľa dostupných informácií môže vírus prežívať na kove, plastoch a ďalších materiáloch niekoľko hodín,“ informovalo mesto na sociálnej sieti, kde zároveň vyzvalo ľudí, aby detské ihriská nevyužívali.

V Nitre sa sprísňujú aj podmienky prepravy v mestskej hromadnej doprave (MHD). V jej autobusoch sa už môžu viezť iba ľudia chránení rúškom, šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou. Okrem toho od utorka 17. marca už nebudú autobusy počas pracovných dní jazdiť ako cez prázdniny, ale ako v sobotu. V snahe predchádzať zvýšenej koncentrácii cestujúcich, budú na viacerých linkách vypravované kĺbové autobusy. „Chceme maximalizovať bezpečnosť prepravy pre našich cestujúcich a bezpečnosť pracovného prostredia pre šoférov,“ informovala radnica.

Zdroj: TASR - Roman Hanc

07:44 Nové opatrenia v Bratislave: Vallo odpovedal na otázky občanov

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

07:35 Úradné hodiny v klientskych centrách sa skracujú na tri hodiny

Otvorené budú od 8.00 do 11.00 h každý pracovný deň. Informoval o tom hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov. Opatrenie prichádza v súvislosti so šírením nového koronavírusu. "V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov klientskych centier a Okresných úradov upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. Tieto opatrenia robíme v záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov úradov," doplnil Lazarov.

07:24 Presúva sa aj maturita

V súvislosti s prerušeným vyučovaním sa posúva aj termín externej časti a písomnej formy internej maturitnej skúšky. Pôvodný termín bol určený od 17. do 20. marca, po novom sa presúva na obdobie od 31. marca do 3. apríla. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe, sa presúva na obdobie od 15. do 20. apríla. V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín internej časti maturitnej skúšky, teda ústnej maturity. Termín sa presúva na obdobie od 1. júna do 19. júna.

"Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca do 30. apríla. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia odbory školstva okresných úradov v spolupráci s riaditeľmi škôl," priblížil rezort školstva.

Zdroj: pixabay.com

07:18 Na školách a v školských zariadeniach je do 27. marca prerušené vyučovanie

Na všetkých školách a v školských zariadeniach je od pondelka až do 27. marca prerušené vyučovanie. Vyplýva to z usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (SNS) na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov ústredného krízového štábu. Situácia je zapríčinená šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom.

"Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy," uviedol rezort školstva. V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v školách a školských zariadeniach.

Zdroj: gettyimages.com

06:16 Všetky osoby, ktoré sa od pondelka od 6.00 h skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zo zahraničia, musia ísť do izolácie v zariadeniach určených ministerstvom vnútra, a to na dobu 14 dní.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

06:12 Obchody sú na 14 dní zatvorené

Maloobchodný predaj a predaj služieb v prevádzkach je od pondelka od 6.00 h na 14 dní zakázaný. Účinnosť nadobudli sprísnené opatrenia prijaté vládou, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Verejnosť má zároveň od pondelka na 14 dní zakázané chodiť do prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením. Zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb. Ide napríklad o prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky.

Zákaz sa netýka:

predajní potravín

lekární a predajní zdravotníckych pomôcok

drogérií

pohonných hmôt a palív

novinových stánkov

predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá vrátane veterinárnych ambulancií

prevádzok telekomunikačných operátorov

prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením

prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb

prevádzok internetových obchodov (eshopov) a donáškových služieb.

06:04 Komora odporúča obmedzenie prevádzky ambulancií zubných lekárov

Slovenská komora zubných lekárov odporúča od pondelka (16.3.) mimoriadne obmedzenie prevádzky všetkých ambulancií zubného lekárstva. Nevylučuje aj úplne zatváranie ambulancií. Také sú závery po nedeľnom mimoriadnom zasadnutí prezídia komory a krízového štábu.

Zubní lekári by mali fungovať od 8.00 do 11. h iba pre urgentných pacientov po predchádzajúcom telefonickom dohovore. Lekári nad 65 rokov alebo gravidné lekárky by mali byť pre pacientov k dispozícii iba telefonicky. Plánovaná zdravotná starostlivosť sa má odložiť až do odvolania.

06:00 V štátnych nemocniciach začal v súvislosti s koronavírusom platiť núdzový stav. Pozrite si ZOZNAM nemocníc, ktorých sa opatrenie týka.

Na Slovensku platí od štvrtka mimoriadna situácia

Pre riziko šírenia koronavírusu platí na Slovensku od štvrtka rána 6:00 mimoriadna situácia. Vláda SR rozhodla o jej vyhlásení v stredu 11. marca. Na základe mimoriadnej situácie si štát môže napríklad vynútiť od firiem dodávky medicínskeho tovaru, ak ho majú. „Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia Covid-19 spôsobeným koronavírusom," vysvetľuje ministerstvo zdravotníctva.

Peter Pellegrini a Denisa Saková počas toho, ako oznamujú mimoriadnu situáciu Zdroj: TASR – Dano Veselský ​

Ako v stredu 11. marca uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), pri vyhlásení mimoriadnej situácie má vláda právomoc prijať ďalšie opatrenia, nielen vo vzťahu k rozdeľovaniu ochranných prostriedkov zo skladu Štátnych hmotných rezerv, ale aj na zabezpečenie ďalšieho materiálu, ktorý je potrebné kúpiť. „Vláda nemôže byť v pozícii, že sa bude doprosovať niekomu, či nám niečo predá. Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie si vynútime dodanie určitého zdravotníckeho materiálu od slovenských firiem," povedal a zároveň spresnil, že tak môžu štátne organizácie urobiť formou príkazov a nariadení a nie správnym konaním, ktoré má dlhý a byrokratický proces.

Pellegrini upozornil, že v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie nie je vydané žiadne usmernenie na plošný odklad plánovaných operácií v nemocniciach. Ústavné zdravotnícke zariadenia sa podľa jeho slov majú pripraviť na to, ako zvládnuť situáciu, ak by prišlo k veľkému nárastu infikovaných novým koronavírusom, ktorí budú potrebovať intenzívnu starostlivosť. „Vtedy, samozrejme, bude potrebné reorganizovať plánované operácie. Samozrejme sa to nemôže dotknúť tých, kde sa vyžaduje záchrana života," dodal.

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP/Centers for Disease Control and Prevention

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.