Kollár: Kabát už nie je trnavským krajským šéfom hnutia, do parlamentu sa nedostane

„Aj keď ide o výrok z minulosti a nie je aktuálny, považujeme to za individuálne, osobné zlyhanie a súkromný názor pána Kabáta, s ktorým sa hnutie v žiadnom prípade nestotožňuje. Sme rodina sa od takýchto prejavov dištancuje, zároveň voči pánovi Kabátovi vyvodíme patričné konzekvencie. Hnutie Sme rodina sa za výroky pána Kabáta ospravedlňuje,“ uviedla vo štvrtok Michaela Jurcová z tlačového oddelenia hnutia.

Kollár zároveň priblížil, že si nemyslí, že sa Kabát dostane do Národnej rady SR (NR SR) z pozície náhradníka. „Z našich zvolených poslancov parlamentu pôjdu do exekutívy dvaja kandidáti, takže pán Kabát sa do parlamentu z pozície náhradníka nedostane," vysvetlil predseda Sme rodina. Kabát získal vo voľbách 1 158 hlasov voličov a je tretí v poradí náhradníkov za poslancov NR SR hnutia Sme rodina.