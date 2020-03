Potvrdené výsledky volieb 2020: Triumf OĽaNO a šok pre PS/Spolu! Fico uznal porážku

BRATISLAVA - Slovensko sa dnes zobudilo do povolebného rána. V sobotu sme si mali možnosť zvoliť nových zástupcov. Zdá sa, že parlamentné voľby 2020 boli naozaj kľúčové. Po dlhých rokoch totiž voľby nevyhrala strana Smer - sociálna demokracia. Lídrom sa stal Igor Matovič so svojím hnutím OĽaNO. Najväčším prekvapením sú ale výsledky pôvodných favoritov volieb koalície PS/SPOLU a hnutia KDH.

volebné moratórium sa posunulo o hodinu pre dve úmrtia vo volebných miestnostiach

Igor Matovič je jasným víťazom volieb, OĽaNO hlási triumf s 25,02 percentami

prekvapivý je výsledok koalície PS/SPOLU a hnutia KDH, do parlamentu sa nedostali

mimo parlamentu skončili aj vládne strany SNS a Most-Híd

Smer-SD skončilo na druhom mieste s 18,29 percentami, Fico uznal porážku

podľa aktuálnych predbežných výsledkov by koalíciu zostavili tri strany a to OĽaNO, Za ľudí a Sme rodina, spolu by mali ústavnú väčšinu

oficiálne výsledky oznámila Štátna komisia pre voľby v nedeľu o 17:00

17:50 Droba do parlamentu nenastúpi, chcel len podporiť SaS

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba nenastúpi do Národnej rady SR ako poslanec za SaS, hoci bol v sobotných (29. 2.) parlamentných voľbách do tejto funkcie zvolený. Od voličov získal 8968 platných prednostných hlasov. Droba to oznámil v komentári na sociálnej sieti. Na miesto Drobu v parlamente by tak mala zasadnúť Jarmila Halgašová, ktorá je za SaS prvým náhradníkom. Vo voľbách získala 5740 platných prednostných hlasov.

17:28 Polícia SR zaznamenala počas sobotných (29. 2.) volieb do Národnej rady SR 53 podnetov, z toho sedem trestných oznámení. Na tlačovej konferencii v súvislosti s oficiálnym vyhodnotením parlamentných volieb to uviedol viceprezident Policajného zboru (PZ) Róbert Bozalka.

17:20 Igor Matovič sa dnes stretol s predsedom strany SaS Richardom Sulíkom, rokovať mali viac ako hodinu.

17:13 Politologička vníma výsledky volieb ako značnú spoločenskú objednávku po zmene

Politologička Aneta Világi vníma, že výsledky volieb do Národnej rady (NR) SR poukázali na dva trendy. Prvým bola značná spoločenská objednávka po zmene a druhým hodnotová orientácia Slovákov.

Igor Matovič Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

17:02 OĽaNO je oficiálne víťazom volieb do NR SR

Víťazom volieb do Národnej rady SR sa stalo hnutie OĽaNO, ktoré v sobotnom (29. 2.) celonárodnom hlasovaní získalo 25,02 percenta hlasov, čo mu prinieslo 53 kresiel v parlamente. Oficiálne výsledky volieb potvrdila na nedeľnej tlačovej konferencii Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

17:00 Začala sa tlačová beseda Štátnej komisie pre voľby.

16:50 KDH povedie Zajac

Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) povedie Pavol Zajac. Dočasným vedením ho poveril doterajší predseda Alojz Hlina. Informoval o tom Stano Župa z komunikačného oddelenia hnutia. Hlina sa vzdal vedenia k 2. marcu po výsledku KDH v parlamentných voľbách, keď sa ocitlo mimo brány parlamentu so ziskom 4,65 percenta. Hlina ostáva členom hnutia.

Pavol Zajac prevezme funkciu predsedu KDH po Alojzovi Hlinovi Zdroj: Martin Bublavý

16:12 "Odpustite mi, prestal som chápať politiku na Slovensku po týchto voľbách," ukončil Danko tlačovú konferenciu a dodal, že tých, ktorí im dali hlasy, sa pokúsia nesklamať.

Zdroj: Topky/Maarty

16:10 "Pomohli sme rôznym oblastiam spoločenského života," pokračoval Danko s tým, že dnes na otázky novinárov odpovedať nebude.

16:09 Celé vedenie vrátane predsedu Andreja Danka položí na najbližšom sneme svoje funkcie. Danko to uviedol na nedeľnej tlačovej konferencii.

Zdroj: Topky/Maarty

16:07 "Ďakujem aj svojim koaličným partnerom," povedal Danko a dodal, že SNS sa bude zaoberať na najbližšom sneme personálnymi otázkami.

16:05 V SNS podľa slov Danka nedochádza k spochybňovaniu súperov alebo volieb. "Voľby rešpektujeme," pretože to nie je prvýkrát, kedy je SNS mimo parlamentu, dodal Danko.

Andrej Danko Zdroj: Topky/Maarty

16:03 "SNS s úplnou pokorou prijíma výsledok volieb," uviedol Danko s tým, že je to pre nich akési vysvedčenie od ľudí.

16:02 Začala sa tlačová konferencia predsedu SNS Andreja Danka k výsledkom parlamentných volieb.

Zdroj: Topky/Maarty

15:43 Matovičova vláda s Kollárom bude stabillnejšia, hovorí politológ

Budúca vláda premiéra Igora Matoviča aj so stranou Sme rodina Borisa Kollára bude stabilnejšia ako bez neho. Povedal to politológ Samuel Abrahám s tým, že vždy bude môcť takéto zoskupenie jedného člena vylúčiť a stále si zachová väčšinu.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

„Keď budú štyria, všetci si budú vedomí toho, že nebudú tzv. king´s player. To znamená, aj keď jedna z malých vládnych strán odskočí, nemôže sa stať, že by vláda padla. Z toho pohľadu by bola stabilnejšia,“ povedal Abrahám.

15:41 Polícia obvinila muža, ktorý v Žiline zaútočil na predsedu volebnej komisie.

15:24 Súčasný predseda strany Smer-SD Robert Fico neuvažuje zatiaľ o tom, že by prenechal svoj post premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD). „Čo bude ďalej, ukážu ďalšie týždne. Ja verím, že o rok alebo o dva sa môžeme vrátiť podstatne silnejší. Za seba hovorím, že chcem viesť silnú ľavicovú stranu,“ povedal Fico.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

15:23 Fico uznal prehru a porážku Smeru-SD

Predseda strany Smer-SD Robert Fico uznal prehru a porážku strany v sobotných (29. 2.) parlamentných voľbách. Dodal, že Smer-SD má ambíciu byť silným subjektom v opozícii a poďakoval všetkým voličom. Vyhlásil to na nedeľnej tlačovej konferencii.

15:20 Ficovi nepomohla ani podpora Orbána, uviedol v analýze maďarský server

Slovenská opozícia dosiahla v sobotňajších parlamentných voľbách mohutné víťazstvo. Vládna strana Roberta Fica Smer-SD v uplynulých 14 rokoch vyhrala všetky voľby, teraz však utrpela vážnu porážku, pripomenul v nedeľu v analýze spravodajský server Magyarnarancs.hu, podľa ktorého Ficovi nepomohla ani podpora prejavená zo strany predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána.

Robert Fico a Viktor Orbán Zdroj: vlada.gov.sk

15:12 Matovič drží prvenstvo aj v počte starostov a primátorov v parlamente

Do najvyššieho zákonodarného orgánu SR sa dostalo celkovo 13 starostov a primátorov a dvaja župani. Najviac, piatich, ich v pléne bude mať hnutie OĽaNO.

15:10 V Bratislave v sobotu počas parlamentných volieb prebiehala aj petícia za zákaz hazardu v hlavnom meste. Aktivisti z iniciatívy Zastavme hazard vyzbierali 104.600 podpisov, pričom pod petíciu bolo potrebné vyzbierať minimálne 57.-tisíc podpisov,

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

15:06 Najviac preferovaným športovcom z kandidátov bol Kučera

Bývalým vrcholovým športovcom, ktorý ako kandidát na poslanca Národnej rady SR získal v sobotných (29.2.) voľbách najviac preferenčných hlasov, je tenista Karol Kučera. Ako kandidát číslo 6 víťazného hnutia OĽaN0 získal 14.916 hlasov. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov parlamentných volieb, zverejnených na webe Štatistického úradu (ŠÚ) SR.

Karol Kučera Zdroj: TASR - Martin Baumann

15:01 Miroslava Beblavého z koalície PS/Spolu, ktorá sa tesne nedostala do parlamentu, výsledok volieb mrzí. "Prepáčte," odkázal na sociálnej sieti voličom.

Zdroj: FB/Miroslav Beblavý

14:57 Najviac krúžkov získal Matovič, Pellegrini predbehol Fica

Najviac preferenčných hlasov v sobotňajších voľbách do Národnej rady (NR) SR získal líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý kandidoval zo 150. miesta na kandidátke hnutia. Získal 498.740 preferenčných krúžkov. Po ňom nasleduje Peter Pellegrini so 413.555 preferenčnými hlasmi.

Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Vyplýva to z predbežných výsledkov parlamentných volieb zverejnených Štatistickým úradom SR. Tretím z hľadiska preferenčných krúžkov je predseda Smeru-SD Robert Fico s 243.463 hlasmi. Nasledujú predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár (171.377) a líder ĽSNS Marian Kotleba (170.006).

14:48 Matovič má podľa Dzurindu príležitosť ukázať, aký je líder

Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič má podľa bývalého slovenského premiéra Mikuláša Dzurindu príležitosť ukázať, aký je líder. Na otázku, či sa obáva predčasných volieb, Dzurinda v nedeľnej diskusnej relácii Na telo odpovedal: „Nepovedal by som, že áno."

Mikuláš Dzurinda Zdroj: TASR - Michal Svítok

Dôležité podľa neho je to, čo chce po sebe zanechať. „Či chce sedieť na stoličke alebo chce krajinu zmeniť," skonštatoval Dzurinda. Komentátor Martin Šimečka doplnil, že tento typ hnutí, ako je OĽaNO, máva krátku životnosť na vrchole moci. „Môj vnútorný cit hovorí, že tá vláda štyri roky nevydrží," povedal.

14:39 Matovič začína stretnutia s potenciálnymi koaličnými partnermi

Líder OĽaNO Igor Matovič má v nedeľu začať stretnutia s nádejnými koaličnými partnermi, s ktorými by mohol vytvoriť vládu. Rokovania by sa mali podľa Eduarda Hegera z OĽaNO konať jednotlivo.

Igor Matovič Zdroj: SITA/Martin Medňanský

V nedeľu má Matovič absolvovať dve stretnutia a v pondelok jedno. Predsedu SaS Richarda Sulíka mal pozvať na stretnutie v nedeľu, v pondelok ráno by sa mal Matovič stretnúť s predsedom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom, ktorý to potvrdil.

14:37 Parlament sa v novom zložení zíde podľa Ústavy SR najneskôr do 30 dní. Ustanovujúcu schôdzu novej Národnej rady (NR) SR zvolá prezidentka SR Zuzana Čaputová. Ak by tak neurobila, noví poslanci sa zídu automaticky na 30. deň po vyhlásení výsledkov volieb.

14:22 Strana Most-Híd považuje to, že menšiny nebudú mať zastúpenie v parlamente, za fiasko. "Ale je to aj výzva. Menšinová politika potrebuje reštart," napísala strana v statuse. Strana poďakovala za hlasy a pogratulovala víťazovi.

Zdroj: FB/Most-Híd

14:20 V diskusnej relácii TA3 expertka strany Vlasť Monika Sofiya Soročinová podotkla, že vzhľadom na hodnotové nastavenie sa strana nemieni vzdať priorít, ktoré mali v programe zakotvené.

14:18 Strana Dobrá voľba exministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera na sociálnej sieti uviedla, že bude naďalej pracovať, aby presvedčila, že je stranou riešení a ľudí, ktorí majú čo ponúknuť.

Zdroj: FB/Dobrá Voľba

14:15 Ženy vo voľbách príliš nebodovali

Voliči najviac krúžkovali mužských kandidátov. V prvej dvadsiatke najúspešnejších politikov sú len štyri ženy. Najvyššie z nich je šéfka rezortu vnútra Denisa Saková (Smer-SD), ktorú krúžkovalo viac ako 144-tisíc ľudí. Na druhom mieste je líderka volebnej kandidátky víťazného hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Mária Šofranko (95 683).

Denisa Saková pred príchodom do volebnej centrály Smeru Zdroj: Topky/Peter Korček

Hneď za ňou je Veronika Remišová zo strany Za ľudí, ktorá získala viac ako 81-tisíc preferenčných hlasov. Poslednou ženou v prvej dvadsiatke je súčasná europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová zo strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá dostala takmer 65-tisíc hlasov.

14:12 Kollár má tri podmienky pre vstup strany do budúcej vlády

Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár povedal v nedeľnej diskusii, že má určité podmienky pre budúce fungovanie vlády. Prvou je, že sa nebudú otvárať kultúrno-etické otázky. Druhou je, že sa nebudú rušiť sociálne opatrenia a tretím je zrušenie doplatkov za lieky pre matky s deťmi, dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých. Zdôraznil, že hnutie Sme rodina bude garantom sociálnych istôt. "Budeme sa snažiť robiť záchrannú sieť," komentoval.

14:08 Igor Matovič počas rozhovoru zo živého štúdia Českej televízie.

Zdroj: Topky/Vladimír Benko Jr.

13:58 Do parlamentu sa mali dostať viaceré rodinné dvojice

ĽSNS by mala mať v parlamente dva rodinné vzťahy. Podľa preferenčných hlasov by sa do parlamentu mal dostať okrem lídra strany Mariana Kotlebu aj jeho brat Marek. Rovnako by mal pôsobiť v parlamente z tejto strany aj Štefan Kuffa so svojím synom Filipom. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov Štatistického úradu SR po spracovaní všetkých zápisníc.

Aj strana Za ľudí bude mať v parlamente rodinný vzťah. Ide o Vladimíra Ledeckého s dcérou Vladimírou Marcinkovou. "Otec a dcéra. Je to asi po prvý raz, čo sa takéto 'kombo' dostalo do parlamentu. Som za to veľmi vďačná. Hoci sme išli každý po vlastnej ceste, je veľkým zadosťučinením, že sa nám cesty pretínajú a môžeme spojiť sily v tých najväčších snahách a výzvach," uviedla Marcinková na sociálnej sieti.

Zdroj: FB/Vladimira Marcinková ma

V hnutí Sme rodina by mal pôsobiť švagor so švagrinou, ide o Petra a Adrianu Pčolinských. Rovnako by sa mala do parlamentu dostať aj Petra Krištúfková, ktorá je mamou jednej z dcér Borisa Kollára.

13:40 Ďalšie svetové médiá reagujú na slovenské parlamentné voľby 2020

"Ohromné" i "ohromujúce" víťazstvo opozičného hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), napísali v nedeľu v správach o parlamentných voľbách na Slovensku viaceré zahraničné médiá. Všetky reakcie nájdete v článku.

Zdroj: guardian.co.uk

13:37 Predseda Maďarského fóra, ktoré je súčasťou Maďarskej komunitnej spolupatričnosti, Zsolt Simon uviedol, že je potrebné vyhodnotiť situáciu a do budúcna vytvoriť jednotnú platformu, ktorá bude reprezentovať Maďarov. Je však podľa neho potrebné pomenovať veci, s Mostom-Híd ich rozdeľujú podľa Simona hodnotové otázky.

13:35 "Je to sklamanie," uviedol Ábel Ravasz zo strany Most-Híd na výsledky parlamentných volieb, kde sa nedostali strany zastupujúce národnostné menšiny.

13:32 Volebný líder strany Vlasť Štefan Harabin vidí za neúspechom vo voľbách masívnu antikampaň médií a prieskumných agentúr. Vlasť by chcel viesť aj do ďalších volieb.

13:30 Štefan Harabin ďakuje v relácii Na Telo voličom za každý jeden hlas. Strany Smer-SD a SNS chceli zánik štátu, dodal líder strany Vlasť.

Štefan Harabin Zdroj: TASR - Pavol Zachar

13:24 V relácii Na telo uviedol Tomáš Drucker, že strana Dobrá voľba s výsledkom volieb nie je spokojná. No musia ho brať tak ako je a nekončí.

13:21 Alojz Hlina v relácii Na telo na Markíze potvrdil svoje rozhodnutie, že sa v pondelok vzdá svojej funkcie predsedu v strane KDH. Zároveň poďakoval voličom a za každý jeden hlas.

13:19 Až 11,32-percentnú účasť zaznamenali v sobotňajších parlamentných voľbách v slovenských väzniciach, čo je takmer 2,5-násobne vyššia účasť ako vo voľbách v roku 2016.

13:16 Predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, poďakoval za pokojný priebeh volieb a ocenil, že ľudia sa rozhodli využiť svoje volebné právo.

13:14 Náhly úbytok voličov SNS bol podľa politológa prekvapujúci

Pokles preferencií Slovenskej národnej strany (SNS) už pred voľbami naznačovali prieskumy. Avšak aktuálny výsledok v parlamentných voľbách je podľa politológa Branislava Dolného prekvapujúci.

Andrej Danko Zdroj: topky

"Priznám sa, sám neviem, kam tí voliči odišli. Pokles bol relatívne dlhodobý, ale takýto náhly úbytok pred voľbami, bolo to do istej miery prekvapujúce," uviedol v dnešnom Volebnom štúdiu RTVS politológ Katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave Branislav Dolný. Slovenská národná strana sa podľa neho vzdala klasických tém, na ktorých bola postavená, teda tých národných, ktoré pri kampani slabo komunikovala a jednoducho voliči od nej odišli.

13:10 Martin Beluský z ĽSNS uviedol, že v strane budú podporovať zákony, ktoré vyhodnotia ako dobré pre Slovensko. Zdôraznil, že nemajú dôvod politikárčiť. Nemyslí si, že opozičné poslanecké kluby musia spolupracovať. Ak budú mať spoločné témy, nebudú mať problém sadnúť si ako s koalíciou, tak s opozíciou.

13:08 Sulík trieštenie strany SaS neočakáva

Po voľbách podľa predsedu SaS Richarda Sulíka nehrozí štiepenie strany. Poznamenal, že pozíciu predsedu strany budú riešiť na kongrese, ktorý by mal byť na jar. Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá kandidovala za SaS, by sa podľa domnienok Sulíka nemala vrátiť na Slovensko a mala by ostať v europarlamente.

13:07 Veronika Remišová, ktorá prešla z OĽaNO do strany Za ľudí, uviedla, že svoj prestup neľutuje.

Veronika Remišová Zdroj: repro foto RTVS

12:57 Odborári zatiaľ nevedia vyhodnotiť smerovanie rokovaní po voľbách na pôde tripartity

Ako v telefonickom rozhovore v rámci volebného štúdia RTVS povedala viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová, ak by sa pozrela na budúcu možnú koalíciu v rámci zamestnaneckého prostredia, je to zatiaľ pre ňu veľká neznáma. Dôvodom je to, že ide o nováčikoch s minimálnymi skúsenosťami s vyjednávaním na pôde tripartity.

12:52 Voľby priniesli množstvo prekvapení, uviedla politologička

Najväčším prekvapením volieb je pre politologičku Darinu Malovú výsledok koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu aj KDH, ktoré sa tesne nedostali do parlamentu. Za prekvapivú možno považovať aj vysokú podporu hnutia OĽaNO Igora Matoviča, hoci tú už naznačovali aj posledné prieskumy. Matovič vzbudil podľa nej veľké očakávania a ako pravdepodobný budúci premiér bude niesť veľkú zodpovednosť.

12:51 Fotka s mafiánom je problém, uviedol Matovič k fotkám Kollára s s členmi bratislavského podsvetia

Matovič na otázku, či by bolo v poriadku, aby mal predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár silový rezort, neodpovedal priamo. V minulosti sa dostali do médií fotky Kollára s členmi bratislavského podsvetia na spoločnej dovolenke vrátane odsúdeného bosa skupiny piťovcov Juraja Ondrejčáka. „Fotka s mafiánom je problém, ale títo ľudia (súčasná vláda) priamo s mafiánmi robili biznis,“ reagoval Matovič.

Boris Kollár Zdroj: repro foto RTVS

12:50 Víťaz parlamentných volieb Igor Matovič má pre hnutie OĽaNO záujem o ministerstvo vnútra. Má predstavu o konkrétnom ministrovi, avšak povie ju až pri rokovaniach s potenciálnymi partnermi. Uviedol to novinárom po nedeľnej televíznej diskusii.

12:48 Eduard Chmelár odstupuje z funkcie predsedu hnutia Socialisti.sk

Oznámil to dnes na sociálnej sieti. "Ako líder hnutia sa nemôžem a nechcem za tento volebný neúspech zbavovať politickej zodpovednosti. Chápem to ako jasný signál od voliča, že nemá záujem o moje služby a rešpektujem to. Preto som sa rozhodol odstúpiť z funkcie predsedu a dať tak Socialistom.sk šancu nájsť novú energiu, nových lídrov, nové sily na rast vplyvu hnutia," oznámil Chmelár.

Eduard Chmelár Zdroj: TASR - Jakub Kotian

12:46 V stanovisku, ktoré médiám zaslala hovorkyňa koalície PS-Spolu Silvia Hudáčková, priblížili lídri, že ešte v nedeľu zasadne predsedníctvo oboch strán. "Ideme intenzívne rozmýšľať, čo ďalej. V pondelok oznámime naše ďalšie kroky," uviedli.

12:39 Blanár v diskusii RTVS hájil prácu Smeru-SD, Kollár sa neudržal smiechu.

Zdroj: repro foto RTVS

12:34 Treba opraviť základy krajiny, uviedol Matovič v diskusii RTVS. "Máme jediný pokus," zdôraznil. Prejavenú voličskú dôveru prirovnal v nedeľnej povolebnej diskusnej relácii RTVS k Novembru '89 či k pádu mečiarizmu.

12:33 Na výsledky volieb zareagoval aj primátor Bratislavy Matúš Vallo. Podľa jeho slov sa v nich ukázala veľká túžba nastoliť spravodlivosť a bojovať s korupciou spoločnosti.

Zdroj: FB/Matúš Vallo

12:31 "Kde sa rúbe, tam lietajú triesky," reaguje Sulík na slová Blanára o útočení medzi opozičnými stranami.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

12:30 Smer-SD bude podľa Blanára čakať, ako víťazi všetky sľuby splnia.

12:28 Podpredseda Smeru-SD označil „idylku“, aká je aktuálne medzi budúcimi partnermi, za možno poslednú. Potenciálnej koalícii povedal, aby si spomenula, ako boli opozičné strany pred voľbami rozhádané, a tiež, ako si rozdeľovali vládne posty. Blanár pripomína aj vzájomné slovné napádanie Matoviča a Remišovej.

Juraj Blanár Zdroj: repro foto RTVS

12:27 "My sme boli najstabilnejší," uviedol Matovič v hodnotení strany OĽaNO. Verí, že klub sa po voľbách nerozpadne. Uviedol to v nedeľnej diskusnej povolebnej relácii RTVS O 5 minút 12.

12:25 "Naše hnutie viedlo túto kampaň veľmi čestne, bojovali sme za ľudí," povedal Kollár k výsledky volieb.

12:23 "Strana ĽSNS je pripravená na všetky alternatívy," odpovedal Beluský na otázku, či sú pripravení byť opäť v opozícii.

Martin Beluský Zdroj: repro foto RTVS

12:22 Matovič chce zabojovať o ústavnú väčšinu. Chcel byť dať dohromady štyri politické subjekty.

12:20 Matovič do koalície určite nepôjde s ĽSNS ani Smerom-SD, uviedol líder OĽaNO.

Igor Matovič v debate na RTVS Zdroj: repro foto RTVS

12:19 Boris Kollár nechce byť ministrom. Uviedol to v debate na RTVS s tým, že tam chce dosadzovať odborníkov.

12:18 "Priniesli sme zmenu," uviedol Kollár zo Sme rodina s tým, že prezliekať kabáty nebudú a ľudí nepodrazia.

12:17 Ak bude SaS súčasťou koalície, v prvom rade chce byť stmelujúci stabilný partner, rozvážny, kľudný a stabilný prvok. "Tu vidím našu pozíciu," dodal Sulík.

12:14 "My sme obstáli v ťažkom konkurenčnom boji," uviedol Sulík ohľadom personálnej otázky v strane. Aj keď dosiahli nižší výsledok ako očakávali, nepovažuje to strana SaS za neúspech.

Zdroj: repro foto RTVS

12:12 "Voliči rozdali karty a pre nás je úplne jasné, že naša pozícia je v opozícii," povedal Blanár zo Smeru s tým, že ich čaká snem, aby ponúkli silný program.

12:10 "Celú kampaň sme si robili vo vlastnej réžii," prezradil Matovič s tým, že ju robili tak, ako ju cítili, čo sa ukázalo vo výsledkoch volieb.

12:08 Veronika Remišová zo strany Za ľudí tiež gratuluje Matovičovi. "Čelili sme obrovskej antikampani, čo sa odrazilo na výsledku," povedala Remišová.

Zdroj: repro foto RTVS

12:07 "Igor dal pekelnú jazdu v kampani," uviedol Richard Sulík z SaS a gratuluje k víťazstvu Matovičovi.

12:06 Martin Beluský z ĽSNS ďakuje všetkým voličom, ktorí sa zúčastnili volieb a gratuluje Igorovi Matovičovi k víťazstvu. Prieskumy nikkdy nebrali seriózne, očakávali lepší výsledok, ale napriek tomu sú spokojní.

12:04 "Berieme to ako veľký záväzok a pristupujeme k tomu s veľkou pokorou," reaguje na výsledky volieb Boris Kollár zo Sme rodina.

Zdroj: repro foto RTVS

12:02 "Smer-SD prijíma výsledok volieb s veľkým rešpektom," uviedol Juraj Blanár.

12:01 „Prepáčte, že sa mi motá jazyk, celú noc rozprávam a spal som 50 minút,“ povedal v debate RTVS Igor Matovič z OĽaNO, kde sa stretol s Jurajom Blanárom zo Smeru-SD, Borisom Kollárom z hnutia Sme rodina, Martinom Beluským z ĽSNS, s Richardom Sulíkom z SaS a Veronikou Remišovou zo strany Za ľudí.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

11:58 Záchranári zasahovali vo volebných miestnostiach až 13-krát

11:54 Na výsledky parlamentných volieb zareagoval aj Ivan Mikloš, podľa ktorého bolo dnešné ráno pre mnohých ľudí šokom. Podľa neho budú koalícia PS/Spolu a KDH chýbať v parlamente.

Zdroj: Ivan Mikloš

11:23 Pellegrini uviedol, že už po jednej debate vidí, že medzi možnou novou vládou sú náznaky treníc. „Uvidíme, či bude stabilná,“ povedal v reakcii na TA3.

11:22 Na výsledky volieb reagoval aj Robert Mistrík. Zagratuloval víťaznému hnutiu OĽaNO. „Veľmi ma mrzí, že do parlamentu sa nedostala koalícia PS-Spolu. Príčin toho je mnoho, ale budem úprimný, strany sú predovšetkým vnímané cez lídrov a Michal Truban zlyhal na plnej čiare, prepáč Michal,“ uviedol na sociálnej sieti Mistrík.

11:19 Prezidentka oznámi ďalší postup v pondelok, je pripravená na rokovania

Prezidentka Zuzana Čaputová je pripravená na začiatok politických rokovaní o zostavení novej vlády. Aký bude jej ďalší postup, oznámi v pondelok. Uviedol hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová

11:11 Sulík si nemyslí, že by v SaS chceli, aby sa vzdal predsedníctva

Sulík si nemyslí, že by po neoficiálnych volebných výsledkoch v SaS chceli, aby sa vzdal predsedníckej stoličky. Ak by sa však tak stalo, a niekto zo strany by ho na to vyzval, zváži to. Povedal to v nedeľnej povolebnej diskusnej relácii TV Markíza. „Budem sa určite rozprávať s najbližšími kolegami. Budeme mať kongres. Uvidíme, aké sú nálady v strane,“ komentoval s dôvetkom, že strana mala "rozhodne väčšie ambície". Mrzí ho, že KDH sa ocitlo mimo parlamentu.

Zdroj: reprofoto tv markíza

11:04 Matovič deklaroval, že chce, aby kabinet vydržal celé volebné obdobie. „Každý z nás má predstavu, niekde to bude možno kolidovať,“ reagoval Matovič na otázku rozdelenia ministerstiev s dôvetkom, že niekde to možno bude "bezprizorné". V pozícii ministra zdravotníctva si však vie predstaviť Mareka Krajčího (OĽaNO). Chce, aby nad ministerstvami fungovala nezávislá kontrola. Uviedol tiež, že spraví "všetko pre to", aby vláda vydržala štyri roky.

11:00 Matovič začne koaličné rokovania ešte dnes

Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič dnes začne koaličné rokovania so zástupcami strán Sme rodina, SaS a Za ľudí. Povedal to prostredníctvom telemostu v politickej relácií TV Joj Na hrane. Matovič označil výsledky volieb za „koniec zlého sna, ktorý sme tu 12 rokov nechcene snívali“.

10:55 „Ľudia nebojte sa, dobre bude,“ s týmito slovami sa rozlúčil Igor Matovič. Prvá debata lídrov strán, ktorí sa dostali do parlamentu.

Zdroj: reprofoto tv markíza

10:51 „Bude to tam ťažké, budeme sa musieť zohrať,“ povedal Sulík s tým, že SaS bude stmeľovať.

10:49 Matovič chce rozoberať posty až potom, čo si to vyrozprávajú medzi sebou. Je možné, že Matovič bude uvažovať aj o tom, že do vlády obsadí ľudí zo strán, ktoré sa nedostali do parlamentu.

10:47 Pellegrini hovorí, že bude musieť dôjsť k personálnym zmenám v Smere a k obrode strany. „Uvidíme, čo ukáže čas. Ja pri svojich aktivitách nebude postupovať tak, ako mi povie Robert Fico. Na to som už veľký chlapec,“ reagoval Pellegrini.

Zdroj: FB Peter Pellegrini

10:46 „Som pripravený postarať sa o dušu nášho voliča, nemusí sa o ňu starať Igor Matovič,“ povedal Pellegrini.

10:43 Volebná účasť v parlamentných voľbách bola 65,8 percenta. Pred štyrmi rokmi to bolo necelých 60 percent.

10:41 Kiska povedal, že Matovič dokáže vyskladať vládu aj bez Za ľudí. „Je potrebné si k tomu sadnúť,“ povedal.

10:39 „Registrujem to, čo vyslovil, že ak by SaS bola druhá strana v poradí, tak by si nárokovala tento post. Registrujem dnešné vyjadrenie, že vzhľadom na to, že nie je druhá v poradí, tak si ho nebude nárokovať, ale ja by som to odložil na neskoršie rokovania,“ reagoval Matovič na predchádzajúcu požiadavku Sulíka, že by chcel byť ministrom financií.

10:30 Líder KDH Alojz Hlina sa ospravedlnil, že stranu nedoviedol do parlamentu. "Ľudia si vybrali, koho si želajú v parlamente. Spolu celých 60% dostali strany OĽaNO, SMER, Sme rodina, ĽS NS. Je voľba voličov a treba to rešpektovať," napísal.

10:26 Celkovo sa podarilo Matovičovi získať od voličov najviac preferenčných krúžkov, a to 495.126. Za ním najviac hlasov získal Peter Pellegrini (Smer-SD), a to 411.254 a predseda Smeru-SD Robert Fico konkrétne 242.098. Päticu kandidátov, ktorí získali najviac krúžkov, uzatvára predseda ĽSNS Marian Kotleba a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.

10:25 Do parlamentu sa nedostane Maďarská komunitná spolupatričnosť so ziskom 3,92 percenta hlasov, SNS so ziskom 3,16 percenta, strana Dobrá voľba, ktorá získala 3,06 percenta ani strana Vlasť so ziskom 2,92 percenta. Neuspela ani strana Most-Híd so ziskom 2,06 percenta hlasov.

10:24 Volebná účasť dosiahla 65,79 percenta.

10:23 Po sčítaní všetkých okrskov na Slovensku by malo byť víťazom parlamentných volieb hnutie OĽaNO, ktorému sa podarilo získať 25,02 percenta hlasov. Za ním skončila strana Smer-SD s 18,30 percenta hlasov a hnutie Sme rodina s 8,24 percenta hlasov. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR.

10:22 "Páni nenaparujte sa, lebo voľby aj tak vyhral HA-RA-BIN," zažartoval Boris Kollár v televíznej diskusii.

10:21 V súvislosti s vyjadreniami niektorých politikov o tom, že budú posielať iných politikov do väzenia, Pellegrini uviedol, že by mala platiť opatrnosť. „Môže sa im stať, že im zavrú aj koaličného partnera,“ myslí si volebný líder Smer-SD, ktorý dodal, že by sa politici nemali takto vyjadrovať.

10:20 Volebný líder strany Smer-SD Peter Pellegrini sa bude uchádzať o post podpredsedu Národnej rady SR, ak na to bude príležitosť. Uviedol to v nedeľu ráno pred diskusiou v televíznej relácii.

10:14 Spočítaných je 100 percent okrskov. Suverénnym víťazom volieb by malo byt OĽaNO. Oficiálne výsledky ale oznámi Štatistický úrad SR o 12. hodine.

Zdroj: reprofoto:volbysr.sk

10:11 "Veľmi dobre, že celý tento planktón je preč," povedal Richard Sulík v súvislosti s tým, že do parlamentu sa dostalo šesť strán, pričom prieskumy predpovedali, že ich bude viac.

10:09 Spočítaných je 99,98 percenta okrskov.

Zdroj: reprofoto:volbysr.sk

10:08 "Absolútne prehrali voľby PS/Spolu," skonštatoval Peter Pellegrini.

10:05 "V najbližších dňoch ideme intenzívne rozmýšľať, čo ďalej. Zamyslíme sa, opravíme veci a budeme aj naďalej bojovať za také Slovensko, aké si predstavujeme," reagoval na výsledky volieb Michal Truban.

Zdroj: Reprofoto:facebook-Michal Truban

10:04 Igor Matovič pripomenul, že spoluprácu so stranou Smer-SD vylučoval už pred voľbami. "So Smerom určite nebudeme vyjednávať," povedal v televíznej diskusii.

10:02 Peter Pellegrini uviedol, že výsledky strany Smer-SD sú chvalabohu lepšie, než predpokladali niektoré odhady. "Určite by som si želal výsledok väčší," dodal.

10:00 Boris Kollár sa vyjadril, že zatiaľ nedostal ponuku od Igora Matoviča, spoluprácu s ním nevylúčil.

09:58 Lídri nových parlamentných strán sa stretli v televíznej diskusii na Markíze.

09:55 Kandidát za PS/Spolu Jozef Mihál zverejnil na sociálnej sieti smutné konštatovanie.

09:52 PS/Spolu je podľa predbežných výsledkov mimo parlamentu. Strane by v tejto chvíli pomohol len zázrak. Aktuálne je spracovaných 99,96 percenta zápisníc.

09:51 Matovič tiež uviedol, že deň po voľbách sa chce stretnúť s lídrami ďalších dvoch strán, s ktorými má v pláne zložiť vládu.

09:50 Igor Matovič sa pre televíziu JOJ vyjadril, že strana má štyroch - piatich kandidátov, ktorí by zvládli post ministra vnútra.

09:40 Voľby majú víťazov, ale aj porazených. Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska uviedol, že mu je neskutočne ľúto, ako to dopadlo. "Nemám slov. Zatiaľ len dve veci. Veľmi si vážime vašu podporu - vyše 200 000 hlasov - a nevzdáme to," napísal na svojej facebookovej stránke.

​

09:35 OĽaNO poďakovalo voličom aj na sociálnej sieti.

09:30 Veronika Remišová sa v TA3 vyjadrila, že odchod z OĽaNO neľutuje.

09:23 Počet platných hlasov pre OĽaNO aktuálne predstavuje 720 846. Zrátaných je 99,96 percenta okrskov.

09:19 Spočítaných je 99,93 percenta hlasov. Je isté, že do parlamentu sa dostalo šesť strán.

Zdroj: reprofoto:volbysr.sk

09:13 Prezident ČR Miloš Zeman "gratuluje víťazovi volieb na Slovensku a praje si skoré zostavenie akcieschopnej vlády", uviedol na Twitteri jeho hovorca Jiří Ovčáček. Zeman je podľa neho presvedčený, že nadštandardné vzťahy medzi ČR a SR a tiež úzka spolupráca v rámci V4 sa budú naďalej rozvíjať. Oceňuje tiež, že napriek predpokladom vo voľbách neuspeli extrémisti.

Zdroj: reprofoto:twitter-Jiří Ovčáček

09:10 Z osemnástich slovenských väzníc zaregistrovali v sobotňajších parlamentných voľbách najvyššiu volebnú účasť v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom, kde využilo svoje právo voliť 106 zo 652 odsúdených.

09:05 Víťazné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti bude mať v parlamente podľa neoficiálnych výsledkov a prepočtov 53 poslancov.

08:55 Na politickú zmenu na Slovensku reaguje aj zahraničie. Britská BBC konštatuje, že vedenia na Slovensku sa ujalo protikorupčné hnutie.

08:42 Momentálne je zrátaných 99,91 percenta okrskov. Predbežné výsledky nenasvedčujú tomu, že PS/Spolu dosiahne hranicu sedem percent, ktorú potrebuje na to, aby sa dostala do parlamentu. Podľa aktuálnych výsledkov majú 6,96 percenta.

08:39 "Som veľmi rád, že vyhrala strana, ktorá sa tvári ako konzervatívna a budem rád, keď si to zachová," vyjadril sa Kollár k víťazstvu OĽaNO. "Neexistuje politickej strany na Slovensku, ktorá by bola ochotná ísť s nimi vládnuť," reagoval na otázky ohľadom spolupráce s Kotlebovou ĽSNS.

08:37 Boris Kollár tiež vystúpil v televízii TA3. Je zachrípnutý, priznal, že spal 20 minút.

08:29 Matovič dostal od českého premiéra Andreja Babiša gratulačnú sms. "Dal som to na Babiša," odpísal mu líder OĽaNO.

08:28 Spočítaných je aktuálne 99,91 percenta hlasov.

Zdroj: reprofoto:volbysr.sk

08:24 Matovič priznal, že takýto výsledok volieb nečakal. "Ani teória také niečo neočakávala," povedal v ranných hodinách v televízii TA3.

08:08 Zrátaných je 99,89 percenta okrskov.

Zdroj: reprofoto:volbysr.sk

08:00 Igorovi Matovičovi v nedeľu ráno pogratuloval aj český premiér Andrej Babiš. "So Slovenskom máme vynikajúce vzťahy a ja sa veľmi teším na spoluprácu bilaterálne, vo V4 aj v EÚ," uviedol predseda českej vlády.

Zdroj: reprofoto:twitter/Andrej Babiš

07:45 Spočítaných je 99,86 percenta hlasov.

07:35 Celkovo sa podarilo Igorovi Matovičovi získať od voličov najviac preferenčných krúžkov, a to 495.126. Za ním najviac hlasov získal Peter Pellegrini (Smer-SD), a to 411.254 a predseda Smeru-SD Robert Fico konkrétne 242.098.

07:25 Pred pol ôsmou ráno stále nie je spočítaných sto percent hlasov. Momentálne je spracovaných 99,83 percenta zápisníc.

Zdroj: reprofoto:volbysr.sk

07:00 Sčítaných je 99,53 percenta hlasov, v parlamente bude 6 strán

Absolútnym víťazom parlamentných volieb je hnutie OĽaNO so ziskom 25,02 %. Za ním nasleduje Smer-SD s 18,31 % a Sme rodina s výsledkom 8,24 %.

Do parlamentu sa podľa týchto priebežných výsledkov dostali ešte strany ĽSNS (7,98 %), SaS (6,20 %) a Za ľudí (5,76 %). Pred bránami parlamentu skončili KDH s 4,65 %, tiež koalícia PS/Spolu (6,94 %), ktorá potrebovala aspoň sedem percent.

Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR. Vo voľbách neuspeli ani MKÖ-MKS, SNS, Dobrá voľba, Most-Híd, Socialisti.sk, MÁME TOHO DOSŤ!, SĽS, DS, SOLIDARITA, STANK i SHO.

Zdroj: štatistický urad Sr

7:01 Matovič odmietol Smer

Matovič vylúčil z povolebných rokovaní Smer. „S mafiou sa nevyjednáva,“ reagoval tak na vyjadrenie Pellegriniho, ktorý nevylúčil, že by bol ochotný hovoriť s OĽaNO o prípadnej spolupráci. Matovič chce zo Slovenska krajinu, ktorá sa postará o chudobných a slabých, kde si budú ľudia rovní a nebude prekvitať extrémizmus.

7:01 OĽaNO Prvého osloví Matovič Kollára, výsledok PS/SPOLU ho mrzí

„Ako prvého oslovím Borisa Kollára a budem sa snažiť mať ústavnú väčšinu,“ povedal krátko po štvrtej ráno Igor Matovič. „Mrzí ma to, čakal som, že to dá. Michal Truban bol aj v debatách často lepší. Mrzí ma to,“ povedal Matovič. Podľa neho sa im vypomstil pakt o neútočení. „Tí čo vylučovali, sú vylúčení, ale vylúčili sa sami,“ povedal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

6:59 Podľa prvých odhadov by na budúcu koalíciu stačili len tri strany - hnutie OĽaNO, strana SaS a Kiskova strana Za ľudí. Spolu by dokázali mať ústavnú väčšinu.

6:56 PS/SPOLU Koalícia sa nedostala do parlamentu. Je to zrejme najväčšie prekvapenie volieb. „Nekončíme,“ povedal Truban na poslednej tlačovke v Starej tržnici.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

6:54 SaS Vláda bez Sulíka?

Sulík povedal, že je možné, že SaS nebude vo vláde, ktorá vznikne po voľbách. S výsledkom nie je spokojný. „Bez akejkoľvek debaty ponúknem predsednícku stoličku,“ povedal novinárom.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

6:53 SME RODINA Akýkoľvek partner sa môže spoľahnúť na naše slovo, uviedol Kollár



Akýkoľvek partner sa môže spoľahnúť na slovo hnutia Sme rodina alebo jeho lídra Borisa Kollára. Vyhlásil to šéf hnutia po spočítaní viac ako 70 percent hlasov v sobotných parlamentných voľbách. Zdôraznil však, že slovo dali najmä ľuďom, a toto slovo nezradia.

„Akýkoľvek partner sa môže spoľahnúť, že keď Kollár dá slovo alebo hnutie Sme rodina, tak to do bodky dodržíme. Ale my sme hlavne dali slovo ľuďom, a to my nikdy, nikdy nezradíme,“ ubezpečil Kollár. Pripomenul, že i doteraz dodržali vždy to, čo sľúbili a neplánujú robiť inak ani naďalej.

6:52 SaS Sulík kritizoval exit polly

Strana SaS sa do parlamentu dostala a získala nieco okolo 5,7 %. Od exit pollov, v ktorých získala SaS viac ako osem percent, sa totiž tento výsledok dosť líši. Predsedu SaS zaujíma, kto robil povolebné exit polly. Ich výsledky považuje za odfláknuté. Nepozdáva sa mu nameraný rozdiel.

6:50 ZA ĽUDÍ Kiska gratuluje Matovičovi

„Máme za sebou ako strana šesť mesiacov, je vysoká pravdepodobnosť, že by sme sa do parlamentu mali dostať. Chcem sa poďakovať ľuďom, ktorí túto špinavú kampaň spolu s nami zvládli,“ povedal Kiska.

Zdroj: Topky/Maarty

6:42 MOST-HÍD Bugár ponúkne funkciu

Strana Bélu Bugára sa takisto nedostala do parlamentu, Bugár zároveň uviedol, že odstúpi zo svojej funkcie. Povedal to na tlačovej konferencii po sčítaní viac ako 60 percent hlasov vo voľbách. Podľa svojich slov bude naďalej pomáhať strane, nechcel však povedať, kto by mal byť jeho nástupcom. „Je to vec vnútorných štruktúr,“ dodal s tým, že sa o tom bude hovoriť na sneme strany.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

6:39 KDH Do parlamentu sa nedostalo ani hnutie Alojza Hlinu KDH. Hlina sa v pondelok vzdá funkcie, chystá sa ju ponúknuť Pavlovi Zajacovi. „V pondelok sa vzdám funkcie,“ oznámil Hlina. „Myslím si, že čas pre KDH ešte príde a hnutie na to musí byť pripravené,“ uviedol Hlina. Na záver krátkeho prejavu sa poďakoval kolegom. „Bolo mi cťou s vami spolupracovať.“

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

6:38 ĽSNS Kotleba gratuluje Matovičovi, kotlebovci sú na štvrtom mieste

Predseda ĽSNS Marian Kotleba zagratuloval víťazovi volieb lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi. Predbežný výsledok svojej strany cez osem percent považuje za dobrý. „Po obrovskej antikampani, ktorá sa viedla proti našej strane, je to veľmi dobrý výsledok,“ povedal Kotleba. Vedel by si predstaviť rokovať so všetkými stranami, ktoré sa zrejme dostanú do parlamentu. „Vedeli by sme si sadnúť so všetkými a rozprávať sa o tom, čo nás spája a čo rozdeľuje,“ doplnil.

6:35 Volebný líder Smeru Peter Pellegrini nevylúčil možnosť spolupráce s OĽaNO

Pellegrini zagratuloval krátko po tretej ráno lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi k víťazstvu v sobotňajších parlamentných voľbách. Nevylúčil, že by s Matovičom bol ochotný hovoriť o prípadnej spolupráci, avšak priznáva, že to vyzerá na opozičnú pozíciu v parlamente. Premiér zároveň verí, že Smer by mohol mať lepší výsledok, ako mu predpovedali odhady. V tých sa strana pohybovala okolo 15 percent.

Zdroj: Topky/Peter Korček

„Nikdy nehovor nikdy. Ak by mala vzniknúť nejaká koalícia zmierenia alebo koalícia, ktorá by mala garantovať čo najväčšiu stabilitu, nech sa páči. Ale túto otázku dajte Igorovi Matovičovi, či by niečo také spravil, či by zdvihol telefón a zavolal," odpovedal Pellegrini na otázku, či by si vedel predstaviť spoluprácu s Matovičom.

6:30 Zrejme najväčším prekvapením je víťaz volieb. Po dlhých rokoch nevyhrala doteraz najsilnejšia strana Smer, ale hnutie OĽaNO Igora Matoviča.

Volebné moratórium sa skončilo o hodinu neskôr

Volebné moratórium sa na Slovensku skončilo až o 23.00. Informoval o tom včera predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány. Dôvodom bolo, že ešte pred začiatkom volieb zomrela členka volebnej komisie vo Veľkom Krtíši. Voliť v danom okrsku sa preto začalo až o hodinu neskôr.

K úmrtiu tiež došlo v Banskej Bystrici, kde vo volebnej miestnosti zomrel volič. Z tohto dôvodu sa tam hlasovanie predĺži o 30 minút. „Toto sú udalosti, z ktorých nemožno nikoho viniť,“ zdôraznil Bárány. Na Slovensku sa včera začali desiate parlamentné voľby od Nežnej revolúcie v roku 1989. Rozhodnúť o zložení parlamentu mohlo približne 4 445 000 voličov. V tohtoročných parlamentných voľbách kandidovalo celkovo 24 politických subjektov.