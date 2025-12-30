Daňová realita v roku 2026: Takto sme na tom v porovnaní so susedmi, priam DESIVÝ pohľad do tabuľky!

BRATISLAVA - Slovenský trh práce čaká v roku 2026 zásadná skúška. Zatiaľ čo témy konsolidácie verejných financií často pôsobia abstraktne, pohľad do peňaženiek konkrétnych zamestnancov hovorí jasnou rečou.
Analýza, ktorú zverejnil odborník na dane a odvody Jozef Mihál, odhaľuje, že Slovensko sa v rámci stredoeurópskeho regiónu stáva krajinou s mimoriadne vysokým zdanením práce.
Priame porovnanie s Českou republikou a Rakúskom ukazuje, že slovenský systém nielenže zaťažuje strednú triedu viac než susedia, ale v niektorých príjmových kategóriách sú rozdiely v zaplatenej dani priam priepastné.
Ústredným bodom tejto diskusie je nová štruktúra daňových pásiem. Kým doteraz sme na Slovensku operovali s dvoma sadzbami dane, od januára 2026 sa ich počet zdvojnásobí na štyri (19 %, 25 %, 30 % a 35 %). Problémom však nie je len samotná výška percent, ale najmä hranice, od ktorých sa uplatňujú.
Máte nadpriemernú či luxusnú mzdu? Od nového roka si držte klobúky, expert na dane varuje už teraz!
Pohľad na konkrétne čísla z priloženej tabuľky je pre slovenského zamestnanca demotivujúci. Ak sa pozrieme na mesačný základ dane vo výške 1 000 eur, v Rakúsku takýto človek vďaka vysokému nezdaniteľnému minimu neplatí žiadnu daň. Na Slovensku však z rovnakej sumy odvedie štátu 1 146 eur ročne, čo je dokonca dvojnásobok toho, čo zaplatí zamestnanec v Česku (566 eur). Tento nepomer sa nezmenšuje ani pri vyšších príjmoch. Pri mesačnom základe 3 000 eur zaplatí Slovák na daniach o dve tisícky eur ročne viac než Čech. Pri ešte vyšších príjmoch, kde sa už naplno prejavuje nová 30 % a 35 % sadzba, sa nožnice otvárajú takmer o päťtisíc eur v neprospech Slováka.
Situáciu navyše komplikujú ďalšie faktory, ktoré tabuľka nepriamo zahŕňa. Ide najmä o zvýšenie zdravotných odvodov zo 4 % na 5 % a agresívnejšie krátenie nezdaniteľnej časti základu dane. Takzvaná „milionárska daň“ po novom spôsobí, že zamestnanec s hrubou mzdou okolo 4 500 eur už stráca nárok na akúkoľvek nezdaniteľnú sumu. V praxi to znamená, že štát mu zdaní každé jedno zarobené euro. V kombinácii s novou DPH a rastúcimi cenami služieb sa tak rok 2026 stane obdobím, kedy čistý príjem mnohých domácností reálne poklesne, a to napriek tomu, že ich hrubá mzda môže nominálne rásť.
Z hľadiska konkurencieschopnosti krajiny ide podľa odborníkov o rizikový hazard. Čísla jednoznačne ukazujú, že pre vysoko kvalifikovaných ľudí, lekárov, vedcov či IT špecialistov sa Slovensko stáva daňovo najmenej atraktívnym miestom na život v našom regióne. Ak štát nedokáže vyvážiť toto vysoké zaťaženie špičkovými verejnými službami, infraštruktúrou či zdravotníctvom, hrozí, že motivácia talentovaných ľudí k odchodu do Čiech či Rakúska bude v roku 2026 silnejšia než kedykoľvek predtým.