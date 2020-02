ONLINE Mimoriadna schôdza sa mení na frašku! Pokračujeme: Nocovanie v sále, zúfalý Danko a prvé reakcie

BRATISLAVA – Včerajšia mimoriadna schôdza bola naozaj mimoriadna. Počítalo sa s viacerými scenármi, no ani jeden z nich sa nenaplnil. Na schôdzi sa prezentoval dostatočný počet poslancov na to, aby ju mohli otvoriť. Nikto však nečakal, že koalícii pomôžu bývalí liberáli okolo Ľubomíra Galka, ktorí sú dnes súčasťou Demokratickej strany. Schôdzu však nakoniec prerušili. Opoziční poslanci na čele s Miroslavom Beblavým a svadobnou tortou ju totiž zablokovali.

mimoriadnu schôdzu nakoniec otvorili, koalíciu podporili odídenci zo SaS okolo Galka, predseda Demokratickej strany chce, aby odstúpili z kandidátky

Miroslav Beblavý a ďalších päť poslancov sa postavili k rečníckemu pultu so svadobnou tortou, Danko kvôli nim prerušil schôdzu

poslanci sa rozhodli nocovať v parlamente a blokovať schôdzu aj naďalej

premiér Peter Pellegrini ostro kritizoval situáciu v parlamente

schôdza bola aj v stredu ráno odročená na ďalší deň na 9:00, keďže poslanci okolo Miroslava Beblavého opäť blokovali rečnícky pultík

10:53 „Andrej Danko má stratégiu nás umlčať. Vezme nám polovicu platu, ale ja ho chcem uistiť, že pre nás je ochrana parlamentnej demokracie dôležitejšia ako náš plat. My sa nenecháme zastrašiť a budeme aj naďalej upozorňovať na túto mafiánsko-fašistickú svadbu a brániť ohrozeniu Slovenska a jeho budúcnosti vlastnými telami,“ povedal Beblavý.

10:36 Šéf parlamentu Andrej Danko bude o ďalšom postupe informovať na brífingu o 12:15.

10:27 Robert Fico a Ján Richter budú mať o 11:00 tlačovku.

10:24 O 11:00 bude poslanecké grémiu, na ktorom sa má rozhodnúť o ďalšom postupe.

10:12 Matovič vidí za opätovným odročením schôdze niečo iné. "Dankovi nič nebránilo v tom, že vedľa oficiálneho kecpultu už včera, duplom dnes, postaví druhý kecpult, tak, ako to raz urobil Paška Hlinovi. Neurobil to, odložil schôdzu o 24 hodín a spolieha sa, že takto dokáže viac utvrdiť svojich voličov o svojej pravde," píše Matovič na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

9:55 Kollár odporúčil opozícii "prestať blbnúť" lebo ľudia im to môžu spočítať pred voľbami. "Prebrali Matovičovu taktiku, ale tentokrát sa to môže minúť účinkom," povedal Kollár.

9:54 Vyjadrenie Borisa Kollára:

9:35 Dušan Jarjabek odmietol akékoľvek dohody s kotlebovcami.

9:34 Petrák okrem iného povedal, že blokovanie schôdze "nemá nič spoločné so zdravým rozumom".

9:32 Stanovisko poskytol aj poslanec za Smer Ľubomír Petrák a Dušan Jarjabek.

9:26 Na otázku, dokedy poslanci zotrvajú v blokácii pultíka, odpovedal Beblavý "dokedy bude treba". "Možno aj dovtedy, kým neodpadneme," povedal Beblavý.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:24 Poliačik tvrdí, že ak Ústavný súd SR rozhodne o zákonnosti tejto schôdze, blokádu rozpustia.

9:21 Beblavý tvrdí, že aj dnes dochádzalo k porušovaniu zákonov. "Schôdza bola vedená v rozpore so zákonom a žiadame, aby Ústavný súd rozhodol o jej zákonnosti," povedal Beblavý. Danko udeľuje už druhú absenciu a podľa Beblavého sa ich takto chce predseda parlamentu zbaviť. Podľa PS/Spolu porušuje rokovací poriadok.

9:20 Brífing poslancov PS/Spolu:

9:14 Torta, ktorá sa na rečniacom pultíku nachádza je vraj umelá a je potiahnutá marcipánom.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

09:11 Situácia v rokovacej sále NR SR:

9:09 Danko odložil schôdzu na zajtrajšok na 9:00.

9:08 Opozícia kričí. „V zmysle rokovacieho poriadku vás poslednýkrát upozorňujem, aby ste opustili sálu,“ povedal Danko.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:07 Poslanci majú minútu na opustenie rečníckeho pultu. V sále sa strhol krik.

9:05 Poslanci z PS/Spolu zrejme neopustia rečnícky pultík. Vzhľadom na to, že porušili rokovací poriadok, Danko vykázal zo sály šiestich poslancov. Koaličníci tlieskajú.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

9:01 Schôdza sa začína, Andrej Danko vyzval skupinku okolo Beblavého, aby opustila rečnícky pult do troch minút, inak ich vykáže.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

8:57 Poslanci po noci strávenej v parlamente dali miestnosť do pôvodného stavu.

Zdroj: topky

8:53 "Garantujeme, aby sa nekradlo a aby zlodeji skončili v base, pokiaľ budeme súčasťou vlády po týchto voľbách," povedal Ľubomír Galko na tlačovej konferencii.

8:50​ Tlačová konferencia poslancov Demokratickej strany.

7:36 Ako avizovali poslanci už včera, našli si vhodne miestečko na spanie a všetko dajú pred rannou schôdzou do poriadku tak, aby bola sála pripravená. "Po noci v parlamente sme všetko v rokovacej sále zbalili a upratali. Stojíme opäť pri rečníckom pulte. Sme pripravení urobiť aj dnes všetko, čo sa dá, aby sme Ficovi s Kotlebom a Dankom zabránili zruinovať Slovensko 10 dní pred voľbami. Držte nám palce," napísal predseda strany Spolu Miroslav Beblavý.

Poslanci po noci strávenej v parlamente po sebe aj upratali Zdroj: Facebook/Miroslav Beblavy

Zdroj: archív

Zdroj: archív ​

7:25 Poslanci mali v parlamente karimatiky, spacáky i náhradné oblečenie.

Zdroj: Facebook/strana Spolu

7:21 Poslanci z parlamentu vysielali aj naživo a odpovedali na otázky ľudí.

7:10 „Unavený, ale odhodlaný. Bránime parlament pred nezákonnosťami,“ napísal Beblavý na Instagrame.

Zdroj: instagram.com/beblavy_spolu

7:07 Poliačika v nocovaní mimo domu podporila aj jeho manželka. „Manžel zachránený, veci doručené,“ napísala Poliačikova manželka. Doniesla mu karimatku a veci na prezlečenie.

Zdroj: Facebook/Hana Poliačiková

6:45 Zdá sa, že napriek noci v parlamente a podmienkam, ktoré sa rozhodli absolvovať, ich dobrá nálada neopúšťala. „Martin Poliačik zvažuje, či si dá keksík, alebo prečíta niečo z knižiek,“ napísal k fotke na sociálnej sieti Jozef Mihál.

Zdroj: Facebook/Jozef Mihál

6:31 Miroslav Beblavý a ďalší nezaradení poslanci strávili noc v parlamente a schôdzu plánujú blokovať aj naďalej.

Zdroj: Facebook/Viera Dubačová

Tortoví opozičníci

Niekoľko poslancov na čele s Miroslavom Beblavým strávilo noc v parlamente a schôdzu budú zrejme blokovať aj dnes. Premiér Peter Pellegrini to ostro skritizoval, Beblavého nazval sociálnym netvorom a tzv. „tortových opozičníkov“ vyzval, aby s tým prestali. Podľa programového lídra PS/SPOLU by sa mal Pellegrini hanbiť. Väčším prekvapením, hoc negatívnym, boli odídenci zo SaS okolo Ľubomíra Galka. Kvôli poslancom z klubu Demokratickej strany sa totiž mimoriadna schôdza otvorila.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zradcovia z Demokratickej strany?

Mimoriadna schôdza sa otvorila vďaka bývalým sulíkovcom a súčasným poslancom Demokratickej strany Ľubomírovi Galkovi, Jozefovi Rajtárovi, Natálii Blahovej, Vladimírovi Slobodovi, Miroslavovi Ivanovi, Radoslavovi Pavelkovi a Renáte Kaščákovej. Okrem nich sa totiž prezentovali len strany Smer, SNS a ĽSNS a nezaradení poslanci, ktorí tradične koalíciu podporujú – Martina Šimkovičová, Peter Marček a Rastislav Holúbek a bývalí poslanci ĽSNS Juraj Kolesár a Jana Nehézová. Po otvorení schôdze sa na bývalých liberálov zniesla obrovská vlna kritiky a viacerí ich označili za zradcov.

Vďaka prezentácii siedmich poslancov okolo Ľubomíra Galka bola mimoriadna schôdza otvorená. Zdroj: NR SR

Galko vysvetľoval

Galko rozhodnutie svojich poslancov najprv komentoval na sociálnej sieti a po prerušení schôdze aj na tlačovej konferencii. Všetci prítomní svoje konanie obhajovali tým, že sú zodpovední poslanci, ktorí pracujú pre ľudí. „My nehráme žiadne politické hry,“ povedala na tlačovke Blahová. Galko odpovedal aj na otázku, prečo sa prezentovali, keď opozícia konala jednotne. Podľa neho neexistovala žiadna opozičná ani iná dohoda. „S nikým zo Smeru ani SNS sme nehovorili,“ hájil svoje konanie.​

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Na sociálnej sieti sa objavil aj komentár predsedu DS Michala Kravčíka. Napísal, že sa poslanci okolo Galka rozhodli podieľať na volebnej korupcii a stratili jeho dôveru. „Žiadam ich o odchod z volebnej kandidátky DS,“ dodal. Komentár následnej stiahol, no túto požiadavku má stále v statuse na svojom Facebooku. Galko uviedol, že krátko po tomto statuse si volali a všetko si vysvetlili. Napriek tomu sa má o ich ďalšom osude rozhodnúť na mimoriadnom predsedníctve. Kravčík však podľa Galka konal emotívne.

Zdroj: Facebook/M.K.

Svadobná torta

Za prerušenie mimoriadnej schôdze môže šestica poslancov, ktorá krátko po začiatku predstúpila pred rečnícky pult na čele s Miroslavom Beblavým a svadobnou tortou, ktorá mala symbolizovať pomyselnú koalíciu medzi Smerom, SNS a ĽSNS. Danko najprv poslancov požiadal, aby tortu odniesli a odišli od pultu, potom ich upozornil a niekoľkokrát vyzval, aby opustili sálu a vykázal ich s tým, že majú neospravedlnenú účasť. „Keďže pán Beblavý mi oznámil, že pravdepodobne tu chce stáť dlhšie obdobie, nemám možnosť inak konať. Dávam vám šiestim poslancom pred vykázaním zo sály čas, aby ste to do 13:25 zvážili. Inak budete vykázaní zo sály.“

Zdroj: Topky/Vlado Anjel ​

Danka situácia rozrušila a niekoľkokrát ich napomínal za to, že porušujú rokovací poriadok. „Pán Poliačik prekonal všetky vizuálne pomôcky pána Matoviča,“ uviedol šéf parlamentu s tým, že za štyri roky sa nestalo, aby niekto nerešpektoval rokovací poriadok, aj keď išlo o hnutie OĽaNO, ktorého lídra Danko pravidelne napomína. Nakoniec zvolal poslanecké grémium a schôdzu prerušil.

Nocovanie v parlamente a ostrá kritika premiéra

Šiesti nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého sa rozhodli stráviť utorňajšiu noc v parlamente a pokračovať tak v blokovaní mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorú považujú za nezákonnú. Na včerajšiu situáciu v parlamente reagoval aj premiér Peter Pellegrini, ktorý ich vyzval, aby prestali blokovať schôdzu, nazval ich tortovými opozičníkmi a Beblavého sociálnym netvorom. „Cítim naozaj hanbu za to, čo dnes opozícia predvádzala a plánuje predvádzať v parlamente,“ uviedol.

Zdroj: Facebook/M.P.

Na premiéra reagovali lídri PS/SPOLU Michal Truban a Miroslav Beblavý. „Premiér začal dobre, že sa hanbí. Potom to už išlo dolu kopcom. Mal by sa hanbiť a dúfam, že hanbiť sa bude,“ reagoval Beblavý. „Upozorňovali sme vopred na spoluprácu Smeru a fašistov, čo sa dnes potvrdilo. Vďaka nim a vďaka veľkej chybe Demokratickej strany sa dnes podarilo otvoriť protizákonnú schôdzu,“ povedal Truban s tým, že ich poslanci sa odvážne postavili svojvôli moci.

„My sme toto neurobili len ako nejaké divadlo. My to myslíme vážne. Preto naši poslanci a poslankyne nejdú dnes večer domov, ale ostávajú v sále národnej rady, aby ďalej bránili tejto nezákonnej schôdzi,“ dodal Truban. „Budeme spať v rokovacej sále, máme spacáky a karimatky. Vydržíme. Nie je to niečo, čo by sme považovali za super zážitok, za niečo, na čo by sme sa tešili. Ale ľudia ako Pellegrini a Danko zostali prekvapení, že sa im niekto vzpriečil,“ dodal Beblavý.

Mimoriadna schôdza

Mimoriadna schôdza Národnej rady SR je prerušená do 19. februára do 9:00. Dôvodom sú šiesti poslanci z koalície PS/Spolu Miroslav Beblavý, Jozef Mihál, Martin Poliačik, Alan Suchánek, Simona Petrík a Viera Dubačová, ktorí ani po opakovaných výzvach Danka neopustili rečnícky pult. Na schôdzi budú poslanci v skrátenom legislatívnom konaní rozhodovať o troch vládnych návrhoch zákonov. Dva sú iniciatívou Smeru. Ide o trináste dôchodky pre penzistov a zvýšenie rodinných prídavkov o sto percent. Slovenská národná strana navrhla zrušiť diaľničné známky pre autá do 3,5 tony. Rovnako iniciovala rokovanie parlamentu o Istanbulskom dohovore.