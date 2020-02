Pellegrini o situácii v parlamente: VIDEO Tortoví opozičníci, prestaňte blokovať schôdzu!

Dnešná mimoriadna schôdza bola prekvapením. Niekoľko opozičných poslancov na čele s Miroslavom Beblavým zablokovalo mimoriadnu schôdzu, ktorá získala dostatočnú podporu na to, aby ju otvorili. Koalíciu totiž nečakane podporili odídenci z SaS. Premiér Peter Pellegrini ostro kritizoval opozíciu a vyzval ich, aby prestali schôdzu blokovať.

Cítim skutočnú hanbu

Premiér Peter Pellegrini reagoval na situáciu v parlamente. Miroslav Beblavý sa spolu s ďalšími poslancami postavil k pultu. Poslanci priniesli aj svadobnú tortu, ktorá mala symbolizovať pomyselné spojenectvo Smer, SNS s Kotlebovou stranou. Opoziční poslanci týmto mimoriadnu schôdzu zablokovali a šéf parlamentu Andrej Danko ju preložil na zajtra ráno. „Cítim skutočnú hanbu za to, čo dnes opozícia predvádzala a plánuje predvádzať v Národnej rade SR,“ uviedol premiér.

„Množstvo opozičných poslancov dnes prišlo do práce a nehlasovalo za program schôdze. To je úplne normálne, na to majú právo,“ povedal premiér. Podľa premiéra tak urobili preto, lebo nenašli odvahu, aby v rozprave otvorene priznali, že nechcú pomôcť ľuďom a že táto pomoc je pre nich trestným činom. „Tu sa však cirkusantstvo opozície nekončí. Zjavne si úspech svojho nového lídra Igora Matoviča vysvetľujú tým, že čím väčší chaos spôsobia a čím viac budú pohŕdať demokratickými inštitúciami, tým viac percent z toho možno získajú,“ uviedol Pellegrini.

Výzva opozícii: Prestaňte blokovať schôdzu

Pellegrini uviedol, že ho prekvapilo, že tak nespravil Igor Matovič, ale koalícia PS/SPOLU. „Z rečníckeho pultu si spravili stranícku pevnosť, ktorú zabarikádovali nejakou tortou a zabránili poslancom využiť svoj mandát od ľudí,“ povedal a skritizoval politickú minulosť Miroslava Beblavého ako štátneho tajomníka a nazval ho sociálnym netvorom. „Chcem sa spýtať tortových opozičníkov, čo ešte chcú predviesť? Kam až chcú zájsť? Chcú tam aj hromadné bitky alebo sa plánujú vyzliekať donaha? Toto je absolútne pohŕdanie ľuďmi a celou parlamentnou demokraciou,“ povedal a odvolal sa na fungovanie parlamentnej demokracie.

Vyzýval preto opozičných poslancov, aby prestali blokovať rozhodnutie parlamentnej väčšiny. „Nech svoj názor prejavia v rozprave a hlasovaní a nech nerobia z parlamentu ďalší veľký cirkus. Dôchodcovia si pomoc od štátu zaslúžia. Nevidím dôvod, aby sme v dnešnej situácii čakali,“ uviedol. „Tortoví opozičníci, prosím, prestaňte blokovať parlament a hovorte o pomoci ľuďom. Pevne verím, že NR SR sa zajtra dohodne na pomoci ľuďom, ktorí ju potrebujú.“

Názor na Istanbulský dohovor sme nezmenili, išlo len o formálnu zmenu

Aj Istanbulský dohovor mal byť predmetom rokovania mimoriadnej schôdze parlamentu, ktorá bude pokračovať zajtra. Vláda však dnes nečakane navrhla parlamentu zmeniť uznesenie k Istanbulskému dohovoru a nesúhlas s dokumentom nahradiť súhlasom, aj keď minulý týždeň vláda prijala iné stanovisko. Nastal chaos, ktorý vysvetľoval aj samotný premiér Peter Pellegrini.

Podľa neho sa v tejto téme spustil politický populizmus a šíria sa dezinformácie. „Vláda nemení odmietavý postoj na Istanbulský protokol a zásadne odmietam, aby niekto tvrdil, že dnešná technická zmena uznesenia mala nejaký iný dôvod ako čisto technicko-formálny.“ Premiér vysvetlil, že vláda zmenila návrh uznesenie len preto, aby bolo umožnené parlamentu hlasovať jednoznačne a právne nespochybniteľne.

Úrad vlády sa vyjadril k zmene už poobede. Vláda názor na Istanbulský dohovor nemení a naďalej s ním nesúhlasí. „Po dohode s NR SR a v zmysle návrhu prezidentky SR išlo len o formálne upravenie uznesenia, aby nevznikli pochybnosti pri hlasovaní,“ uviedol úrad vlády v stanovisku. „Vláda teda zmenila len návrh uznesenia NR SR. Stalo sa tak preto, aby bolo umožnené v NR SR hlasovať pozitívne v záujme odstránenia právnych pochybností, čo nič ale nemení na názore, že vláda mohla predložiť do NR SR návrhy na vyslovenie nesúhlasu,“ dodal.

Najprv vyjadrili nesúhlas

Po minulotýždňovom rokovaní vlády znelo stanovisko jasne. Vláda na ňom vyjadrila nesúhlas s Istanbulským dohovorom. Vyjadrenie parlamentu k dohovoru na mimoriadnom rokovaní malo neskôr dať možnosť definitívne sa vyrovnať s týmto dokumentom a zavŕšiť proces odmietnutia jeho ratifikácie. Povedal to predseda vlády po minulotýždňovom rokovaní kabinetu. Vláda reagovala na súčasnú situáciu, keď v prípade ukončenia procesu odmietnutia ratifikácie má úrad prezidentky Zuzany Čaputovej iný právny výklad, ako je stanovisko vlády. Keďže zjednotenie stanovísk neprinieslo ani pondelkové (10. 2.) stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov k tejto téme, v záujme ukončenia diskusií o tomto dohovore vláda navrhla NR SR, aby s týmto dohovorom vyslovila nesúhlas.

Poslanci Národnej rady SR mali na dnešnej mimoriadnej 58. schôdzi v skrátenom legislatívnom konaní rokovať o zavedení trinásteho dôchodku pre všetkých penzistov, zvýšení rodinných prídavkov o sto percent, zrušení diaľničných známok pre autá do 3,5 tony a o situácii okolo Istanbulského dohovoru. Program schôdze sa podarilo schváliť, keďže za neho hlasovalo 78 z 92 prítomných poslancov.