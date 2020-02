MIMORIADNY ONLINE Poslednú schôdzu sprevádza chaos: Koalíciu zachránil Galko, Kotleba mal nehodu a opozícia zablokovovala rokovanie

na poslednej mimoriadnej schôdzi, ktorú zvolal Andrej Danko, by mal parlamentu schvaľovať vládne opatrenia, a to 13. dôchodok, dvojnásobné zvýšenie prídavku na dieťa, ale aj zrušenie diaľničných známok

poslanci Mosta-Híd sa na schôdzu nechystajú, schôdzu i vládne opatrenia však podporí strana Mariana Kotlebu ĽSNS, opoziční poslanci sa ju nechystajú podporiť

prezidentka Zuzana Čaputová má aj pred voľbami právo využiť celú 15-dňovú lehotu na vetovanie zákonov parlamentu

VIDEO Začína sa polsedná mimoriadna schôdza parlamentu

14:09​ Vyjadrenie Antona Hrnka z SNS.

14:07 Brífing Bélu Bugára po odročení schôdze. Bugár prirovnal dnešnú schôdzu k dávnym časom. "Pamätáte si, keď Hlina obsadil kecpult, tak sa musel namontovať ďalší kecpult," povedal Bugár.

14:04 Brífing PS/Spolu. V parlamente je chaos a vo foyer NR SR sú viacerí ľudia, ktorí na niektorých poslancov kričia.

13:53 Galko medzitým vysvetlil, prečo zahlasovali s koalíciou. „Pred malou chvíľou sme s kolegami z Demokratickej strany zahlasovali za otvorenie mimoriadnej schôdze NR SR. Sme v robote a sme pripravený pracovať a vysvetliť v rozprave, čo si o jednotlivých návrhoch smerákov myslíme. Z politických strán, ktoré si hovoria "demokratická opozícia" s nami nikto nerokoval, nikto z nich nebol sa s nami dohodnúť na nejakom spoločnom postupe. Ďalšie informácie v priebehu dňa,“ uviedol.

13:50 Andrej Danko nakoniec prerušil schôdzu do zajtrajšieho dňa. Mimoriadna schôdza tak bude pokračovať zajtra.

13:47 Beblavý počas pauzy napísal na sociálnej sieti, že mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne postupy. „Obsadili sme rečnícky pult a blokujeme nezákonnú schôdzu. Danko nás vyzýva, aby sme dodržiavali rokovací poriadok. My ich vyzývame, aby dodržiavali zákony a ústavu,“ uviedol. „Žiadame prerušenie nezákonnej schôdze, kým o zákonnosti jej konania nerozhodne ústavný súd. Nedovolíme Dankovi, Ficovi a Kotlebovi zruinovať Slovensko 11 dní pred voľbami,“ dodal.

13:42 Mimoriadna schôdza bola otvorená vďaka tomu, že sa prezentovali aj piati odídenci z SaS okolo Ľubomíra Galka. Na úvod sa prezentovali Galko, Blahová, SLoboda, Kaščáková a Rajtár. Vďaka tomu sa prezentovalo 77 poslancov a schôdzu otvorili. Šesť opozičných poslancov, ktorí sú v koalícii PS/SPOLU blokujú schôdzu.

13:38 Beblavý žiadal o prednesenie procedurálneho návrhu, Danko to však neumožnil. Beblavý chcel vysvetliť, prečo tortu do pléna priniesol. Novinárom pred rokovaním vysvetlil, že ide o svadobnú tortu budúcej koalície zloženej zo Smeru, SNS a ĽSNS.

13:32 Pri Igorovi Matovičovi sa pristal Boris Kollár a niekoľko poslancov strany SaS.

13:30 Andrej Danko zvoláva poslanecké grémium na 13:45. Uviedol, že takých poslancov tu ešte nemali, aj keď tu boli takí, ktorí používali vizuálne pomôcky. „Chcem vás požiadať, aby ste opustili rokovaciu sálu a povedať vám, že máte neospravedlnenú účasť.“ Beblavý a ďalší poslanci stoja stále pri pultíku. „Máte právo na svoj pocit, ale nemáte právo zneužívať mandát poslanca a správať sa nepríčetne.“

Beblavý s ďalšími poslancami priniesli do sály tortu predošlé nasledujúce

13:28 Danko ich vyzval, aby opustili rokovaciu sálu. „Prosím, aby ste rešpektovali, že ste boli vykázaní zo sály. Ešte sa nestalo, aby to za štyri roky niekto nerešpektoval,“ uviedol Danko. V sále počuť krik ostatných poslancov, ktorí protestujú.

13:25 Danko sa háda s Cigánikou. Požiadal Beblavého a spol., aby odišli. Cigániková protestuje. Danko chce zvolať poslanecké grémium.

13:24 „Vítam vaše nadšenie, bárs by ste tu stáli až do volieb,“ povedal Danko. „Nezabudnite, že minister môže hovoriť aj zo svojho miesta,“ hovorí Danko. Beblavý, Petrík, Dubačová, Mihál a Poliačik ešte stále stoja s tortou pri pulte.

13:20 Marián Kotleba nie je v rokovacej sále parlamentu. Podľa našich informácii malo auto, ktoré ho prevážalo s ďalšími kolegami dopravnú nehodu na diaľnici medzi Trnavou a Bratislavou.

13:16 Beblavý pristúpil k Dankovi. „Keďže pán Beblavý mi oznámil, že tu plánuje stáť dlhšie obdobie, tak vám dávam čas do 13:25. Dovtedy zvážte, či odídete, inak budete zo sály vykázaní,“ uviedol Danko. Beblavý s poslancami stále stoja aj s tortou pred pultom.

13:13 Počas krátkej prestávky sa pred pultík postavil Miroslav Beblavý spolu s niekoľkými poslancami a doniesli „svadobnú tortu“. „Pán Poliačik prekonal všetky vizuálne pomôcky pána Matovič. Poprosím poslancov, aby sa vzdialili od pultu a vyniesli tortu von,“ uviedol Danko.

13:09 Nasleduje hlasovanie o programe, ktorý schválili. Procedurálny návrh podala Natália Grausová z ĽSNS a Martin Klus. Grausová žiada, aby sa kresťania pomodlili modlitbu „otčenáš“. Martin Klus za SaS uviedol, že keďže ide o schôdzu, na ktorú je podané trestné oznámenie, žiada o schôdzu bez jeho prítomnosti a nechce ju viesť. Danko to zakázal.

13:06 Parlamentu je uznášaniaschopný. Prítomných je 77 poslancov.

13:05 Šéf parlamentu otvoril mimoriadnu schôdzu.

13:02 Krátko po jednej sa poslanci pomaly schádzajú v sále. Kotlebovci zatiaľ v miestnosti chýbajú. Zdá sa však, že prišla väčšina poslancov.

12:55 Richard Sulík povedal, že poslanci SaS sa síce budú prezentovať, ale schôdzu nepodporia.

12:45 Brífing strany SaS k mimoriadnej schôdzi na tému „Predvolebná korupcia nie je riešenie, toto navrhuje SaS“.​

12:41 "Dohovor nikdy platný nebude," povedal líder Mosta na možnosť odsúhlasenia Istanbulského dohovoru.

12:38 Árpád Érsek povedal, že nebude súhlasiť s návrhom zrušenia diaľničných známok. "Nepredložím tento návrh na dnešnú schôdzu," povedal Érsek, ktorému to z pohľadu zahraničných a domácich vodičov nepríde finančne fér. "Vyzval by som pána predsedu, aby sa nevyjadroval k doprave ako k rezortu, ktorý mu nepatrí," uzavrel Érsek.

12:33 Bugár tvrdí, že klub nebude hlasovať za otvorenie schôdze. Uviedol dva dôvody. "Po prvé, je krátko pred kampaňou. Po druhé, ráno mi zavolal predseda Fico a povedal: "zachovajme sa tak, ako chceme," ja si myslím, že ráno sa zobudiť a buchnuť sa po bruchu a povedať si, že toto nám pomôže v kampani nie je dobrý napad. Toto dokonca nehovorí ani o stabilite. Takýto návrh sa dal hocikedy prijať," odôvodňuje Bugár.

12:31 Poslanci Mostu-Híd nepodporia otvorenie tejto schôdze.

12:30 Tlačová konferencia strany Most-Híd. Béla Bugár, minister dopravy Árpád Érsek a poslankyňa Irén Sárközy sa vyjadria k mimoriadnej schôdzi.

12:14 "O 13:00 sa ukáže, či je skutočná korupčno-fašistická koalícia," povedal na margo blížiacej sa schôdze Miroslav Beblavý. "Verím, že nielen v opozícii, ale aj dokonca v Smere vyjadria svoj názor niektorí poslanci tým, že za ňu nezahlasujú alebo aspoň neprídu," uzavrel Beblavý.

12:12 "Neradi kazíme takéto svadby, ale doniesli sme im k tejto svadbe aj tortu," povedal Michal Truban na margo možného spojenia hlasov na otvorenie schôdze s kotlebovcami.

12:11 ​Brífing lídrov PS/SPOLU Michala Trubana a Miroslava Beblavého k mimoriadnej schôdzi.

12:04 Vláda zmenila uznesenie k Istanbulskému dohovoru, vyslovila s ním súhlas

Vláda SR navrhuje parlamentu zmeniť uznesenie k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) a nesúhlas s dokumentom nahradiť súhlasom. Vyplýva to z uznesenia, ktoré vláda prijala v utorok per rollam.

12:02 Kiska hovorí o dvoch rizikách. „Druhým je to, čo som hovoril už minulú jeseň. Chystá sa koalícia Smer, SNS a fašisti,“ uviedol. „Chceme, aby dobré dôchodky mali každý mesiac, ale Smer si na nich spomenul až teraz na konci volebného obdobia,“ povedala Remišová.

12:00 Brífing lídra Za ľudí Andreja Kisku a Veroniky Remišovej k mimoriadnej schôdzi.

11:59 Členovia strany Za ľudí a koalície PS/SPOLU pred tlačovkou.

11:50 Ak koalícii prejdú aktuálne návrhy, hrozí v budúcnosti podľa analytikov uťahovanie opaskov.

Bez prijatia adekvátnych kompenzačných opatrení by ekonómovia považovali rozpočet po schválení vládnych opatrení za rizikový, až veľmi rizikový. Tvrdia to analytici združení v Klube ekonomických analytikov (KEA), podľa ktorých by rozpočet s navýšeným deficitom o 0,5 % až 0,8 % HDP v nasledujúcich rokoch bol pre novú vládu rozpočtovou mínou.

Kollár schôdzu podporí, ak Smer splní dve podmienky

Poslanci hnutia Sme rodina pôvodne avizovali, že mimoriadnu schôdzu nepomôžu otvoriť. V prípade, že sa otvorí, poslanci hnutia zahlasujú za trinásty dôchodok. „Táto mimoriadna schôdza nemá byť ničím iným, len politickým činom Robertom Fica, aby nabral body, aby si vykúpil beztrestnosť a zachránil potápajúci sa Smer-SD,“ uviedol ešte minulý týždeň líder hnutia Boris Kollár.

Včera sa však rozhodol inak. Na tlačovke oznámil, že je ochotný dodať troch poslancov, ktorí podľa jeho informácií chýbajú na to, aby bola schôdza otvorená, ak budú splnené dve jeho podmienky. Prvou podmienkou je to, aby šéf Smeru Robert Fico predstúpil pred ľudí a ospravedlnil sa. „Musí povedať ľudia prepáčte, že som vás desať rokov klamal,“ uviedol s tým, že trinásty dôchodok sľubovala strana Smer už pred desiatimi rokmi. Druhou podmienkou je, aby zachránil štyri deti, ktoré potrebujú peniaze na liečbu.

Kto sa chystá schôdzu podporiť?

K mimoriadnej schôdzi sa vyjadrili viaceré strany. Most-Híd minulý týždeň oznámil, že schôdzu neplánuje podporiť a poslanci nemajú v pláne ani prísť. Minister dopravy za Most Árpád Érsék s návrhom nesúhlasí, poplatky chcel skôr zvyšovať. „Ja som chcel zvyšovať, lebo jedenásť rokov neboli zvyšované diaľničné poplatky na Slovensku,“ uviedol. Fico bol z reakcie Bugára prekvapený. Schôdzu sa chystá podporiť aj ĽSNS Mariana Kotlebu. Šéf Smeru odmietol, že by o podpore vládnych návrhov s touto stranou rokoval.

Poslanec SaS Alojz Baránik chce, aby liberáli na schôdzu prišli, no jej otvorenie podporiť nechce. Ak sa schôdza otvorí, Baránik je za to, aby sa poslanci zapojili do diskusie. Poslanci OĽaNO sa podľa lídra Igora Matoviča na schôdzi zúčastnia, pretože „pracujú do posledného dňa“. Jej otvorenie nepodporia, do prípadnej diskusie sa však chcú takisto zapojiť. Veronika Remišová sa schôdze zúčastní, aby zablokovala prijatie škodlivých zákonov. Miroslav Beblavý uviedol, že nezaradení poslanci, ktorí sú v strane SPOLU, sa na schôdzi nebudú prezentovať a nebudú ani hlasovať za návrhy. Schôdzu nepodporí ani Martin Fedor, Katarína Cséfalvayová a Peter Kresák (všetci sú aktuálne v Dobrej voľbe).

Zvolanie mimoriadnej schôdze

Vláda v stredu schválila návrhy zákonov, ktoré budú na programe mimoriadnej schôdze. Ide o návrh na zdvojnásobenie prídavku na dieťa, zavedenie trinásteho dôchodku, návrh na zrušenie diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest. Práve posledný menovaný návrh bol jednou z podmienok Andreja Danka na otvorenie mimoriadnej schôdze. Zrušenie diaľničných známok je návrhom z dielne SNS. Tento návrh má aj podporu Smeru, rovnako ako SNS sľúbila podporu schváleným sociálnym opatreniam.

Rozhodne prezidentka

Aj keby vládne opatrenia parlamentom nakoniec prešli, musí ich schváliť, resp. neschváliť prezidentka Zuzana Čaputová. Tá môže aj pred voľbami využiť celú 15-dňovú lehotu na vetovanie zákonov parlamentu. Podľa Vincenta Bujňáka z Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského by bol takýto postup hlavy štátu v súlade s ústavou. Ak by hlava štátu využila 15-dňovú lehotu a nevrátila by či nepodpísala zákony ihneď po ich prípadnom schválení, parlament by sa nimi mohol zaoberať až po parlamentných voľbách.

„Je to plne v súlade s ústavou a princípom deľby moci, pretože parlament samozrejme vie o tomto ústavnom práve prezidenta a príslušnú legislatívu mohol schváliť počas VII. volebného obdobia kedykoľvek, nielen na jeho samom závere,“ vyjadril sa Bujňák. Podľa neho prezidentka môže vrátiť zákon v momente, ak má k nemu pripomienky, pričom nemusia súvisieť iba s jeho obsahom. V minulosti prezidenti vetovali zákony aj z dôvodu osobného nesúhlasu. Ako príklad Bujňák uviedol, keď v júni 2013 vtedajší prezident Ivan Gašparovič neodobril zníženie trestnej sadzby zo štyroch na tri roky v prípade drogovej trestnej činnosti, čo umožňovalo súdu uložiť aj podmienečný trest.

Aj v minulosti schvaľovali opatrenia tesne pred voľbami

Ústavný právnik vysvetlil, že parlament v rôznych volebných obdobiach opakovane schvaľoval návrhy zákonov bezprostredne pred voľbami. Zdôraznil ale, že takéto návrhy nemali tak „zásadne negatívny rozpočtový dopad“ ako v tomto prípade a odlišovali sa od aktuálne predložených návrhov v dôležitom bode. „Kľúčové časti viacerých predložených návrhov totiž majú nadobudnúť účinnosť 1. januára 2021. Ak sa ale schvaľuje návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní v súlade so zákonom, očakáva sa, že zmeny nadobudnú účinnosť okamžite, teda dňom vyhlásenia,“ dodáva Bujňák. Pokiaľ majú kľúčové časti viacerých predložených zákonov nadobudnúť účinnosť 1. januára 2021, mali byť podľa neho predložené do štandardného legislatívneho procesu, ktorého súčasťou by tiež bolo medzirezortné pripomienkové konanie.

Ústava hovorí, že prezident môže vrátiť zákon s pripomienkami do 15 dní od doručenia schváleného zákona do prezidentskej kancelárie. „Pokiaľ by tak pani prezidentka urobila a zákony by vrátila po 29. februári 2020, parlamentu v novom zložení by museli byť predložené v podobe nových návrhov,“ vysvetlil ústavný právnik. Ak by prezidentka do parlamentu vrátila zákony skôr a ten by jej veto prelomil pred 29. februárom 2020, hlava štátu by sa ešte mohla obrátiť na Ústavný súd SR s návrhom na vyslovenie protiústavnosti zákonov. Pokiaľ by teda bola názoru, že došlo k zásadnému porušeniu pravidiel týkajúcich sa legislatívneho procesu.