Matovič zase na cestách: FOTO Ukázal schránkové firmy

LIMASSOL – Igor Matovič, Eduard Heger a Marek Krajčí z hnutia OĽaNO v nedeľu vysielali naživo z Cypru. Do tamojšieho Limassolu zavítali, aby ľuďom ukázali, kde v skutočnosti sídlia schránkové firmy finančnej skupiny Penta.

Igor Matovič, líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, zverejnil video z Cypru. Vysielal ho na svojom Facebooku. „Sme v Limassole, na juhu Cypru, a chceme vám ukázať, kde skončilo 400 miliónov eur, ktoré vytunelovala Penta s krytím strany Smer zo slovenského zdravotníctva,” povedal na úvod Matovič. „Sú to takzvané schránkové firmy,“ doplnil.

Zdroj: FB/Igor Matovič

Na záberoch je vidieť rôzne poštové schránky. „Všetko komplet firmy Penty,“ podotkol líder hnutia. Matovič následne firmy menoval.

„Najhoršie na tom je, že tých 400 miliónov, ktoré prišli do týchto schránok, sme zaplatili my z našich odvodov za zdravotné poistenie,“ povedal Krajčí. „Toto musíme zastaviť,“ doložil.

Politici zaslali šéfovi Penty Haščákovi list. „Pán Haščák, hody sa skončili,” odkázal mu Matovič.

