Erik Tomáš vytiahol na Luciu Ďuriš Nicholsonovú fotomontáž, europoslankyňa sa rozčúlila

Prvou témou bol predvolebný balíček opatrení za 800 miliónov eur, ktorý vláda expresne posiela na schválenie parlamentu. „Nikto nemôže Smeru vyčítať to, že by sociálne opatrenia prijímal len pred voľbami. Deje sa to totiž kontinuálne počas celého volebného obdobia,“ obhajoval sociálne opatrenia Tomáš. Zdôraznil, že Smer-SD odmieta reči o rozvracaní verejných financií.

Podľa Ďuriš Nicholsonovej je to čistý populizmus a zadlžovanie budúcich generácií. „Za osem rokov vo vláde zvýšili prídavok na dieťa o 2 eurá 41 centov a dva týždne pred voľbami ho idú zdvojnásobiť,“ skonštatovala. Europoslankyňa kritizuje spôsob prijímania zmien, hovorí o volebnej korupcii.

Zdroj: Reprofoto/Na telo s Michalom Kovačičom

„Absolútne nie sú dôvody na skrátené konanie,“ podotkla s tým, že prezidentka SR Zuzana Čaputová by nemala podpísať zákony prijaté tak blízko pred voľbami a pri ktorých dochádza k porušovaniu zákonov. „Pani prezidentka by nemala podpísať nič, čo bol pokus o masívnu volebnú korupciu,“ doplnila.

Tomáš sa nazdáva, že hlava štátu by zmeny podpísať mohla. „Pevne verím, že aj pani prezidentke záleží na tom, aby ľudia dostali 13. dôchodok a rodiny zvýšený prídavok na dieťa,“ uviedol. Tomáš si zároveň myslí, že vláda, v ktorej by boli Richard Sulík (SaS), Boris Kollár (Sme rodina) a Andrej Kiska, by sociálne opatrenia zrušila. Ďuriš Nicholsonová jasne nepovedala, či by sa tak naozaj stalo.

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) zvolal na utorok 18. februára mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej sa v skrátenom legislatívnom konaní má riešiť trinásty dôchodok, rodinné prídavky, zrušenie diaľničných známok či Istanbulský dohovor.

Ďuriš Nicholsonová potvrdila, že poslanci za SaS sa na schôdzi zúčastnia. „Určite sa však nepodpíšeme pod žiadnu volebnú korupciu, lebo v tomto prípade nejde o nič iné, než o snahu o zachraňovanie hlasov pre Smer-SD. Aj ja som v tejto súvislosti podala trestné oznámenie, pretože ide o trestný čin zneužitia právomocí verejného činiteľa,“ uviedla.

Vláda a parlament idú podľa nej znásilňovať zákony, pretože nie sú dôvody na rokovanie o týchto bodoch v skrátenom legislatívnom konaní. Tomáš tento názor nezastáva. „Nič špeciálne s rozpočtom sa nedeje. V sobotu som telefonoval s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) a ten mi potvrdil, že Útvar hodnoty za peniaze hľadá prostriedky, ako výdavky na tieto opatrenia zabezpečiť,“ priblížil koaličný poslanec. Ďuriš Nicholsonová ďalej uviedla, že poslanci Smeru sa potrebujú udržať vo svojich funkciách, pretože vedia, že ak sa neudržia, skončia v celách vedľa obžalovaného podnikateľa Mariana K.

Jednou z tém, o ktorých budú poslanci na mimoriadnej schôdzi parlamentu diskutovať, bude aj Istanbulský dohovor. Tomáš si myslí, že tento dohovor je predovšetkým o ochrane žien pred násilím a je to vznešená záležitosť. „Nesie však v sebe aj nebezpečné veci, keďže odbúrava vrodené stereotypy,“ uviedol v relácii. Podľa Ďuriš Nicholsonovej by si mali byť všetci ľudia rovní. „Dnes však má veľká komunita rovnaké povinnosti, ale nemá rovnaké práva. Koaliční poslanci to nepochopili, pretože celý dohovor je o eliminácii násilia páchaného na ženách. Keď je tento dohovor pre nich taký strašiak, tak ja sa pýtam, čo urobil Smer-SD vo vláde, aby eliminoval násilie páchané na ženách?“ položila otázku europoslankyňa.

Tomáš vytiahol fotomontáž

Diskutujúci hovorili aj o videu o pozemkoch exprezidenta a šéfa mimoparlamentnej strany Za ľudí Andreja Kisku. Tomáš si myslí, že za ním nie je nikto zo Smeru-SD. „Nerozumiem, prečo sa máme vyjadrovať k nejakému videu. My sa venujeme 13. dôchodku a prídavku na dieťa,“ uviedol. Dodal, že video majú riešiť orgány činné v trestnom konaní. Ďuriš Nicholsonovej sa úroveň videa javí ako úroveň Smeru-SD. Keď prišla reč na Mariana Kočnera, Tomáš vytiahol fotomontáž, ktorá Nicholsonovú pobúrila.

„Toto je fotomontáž, nechutná fotomontáž. Už zo mňa urobili prostitútku z Kanady a toto je pokračovanie? Toto je jedna primitívna reakcia primitívneho človeka, ktorý, dúfam, už po 29. februári nebude v politike,“ reagovala.