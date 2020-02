VOĽBY 2020 Matovičovcom sa výlet do Francúzska vyplatil: Koľko ich to stálo?

BRATISLAVA - Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti sa stávajú doslova historickým skokanom volieb a podľa posledných prieskumov sa už len s menším rozdielom doťahujú na Smer-SD, ktorý za posledných 12 rokov voľby ešte neprehral. Môžeme polemizovať o tom, či išlo o zverejnenú internetovú anketu alebo "výlet" do Francúzska za vílou Jána Počiatka, ktoré hnutie vytiahli do 15-percentných výšin, no práve na spomínanú zahraničnú cestu sa pozrela mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS).

OĽaNO na čele s Igorom Matovičom sa ešte v priebehu januára vybrali do francúzskeho Cannes. V tom čase mali preferencie na úrovni ôsmich percent. "Podľa mnohých je za úspechom strany OĽaNO v prieskumoch verejnej mienky najmä virálne video kandidátov z návštevy vily ex-ministra financií Ján Počiatka (Smer) vo francúzskom prímorskom letovisku Cannes koncom januára (viď foto z videa). Podľa Igora Matoviča to bol pritom spontánny nápad. Koľko to všetko stálo a je to na transparentnom účte strany?," pýta sa v statuse Transparency.

Neziskovka sa najskôr sťažovala, že výdavky za cestu nevedeli dohľadať. "Matovičova strana nám vysvetlila, že všetky výdavky na túto cestu sú zahranuté vo faktúre "produkcia kampane" na sumu 1650 eur, ktorú 7.februára, dva týždne po ceste, uhradili firme MediaBrothers sro. Tú vlastní Kristián Čekovský, bývalý redaktor RTVS a dnes kandidát strany, ktorý sám bol na ceste v Cannes," tvrdí TIS.

Letenky a minivan pre siedmich ľudí

Matovičovci sa na cestu pripravili, pričom nezabudli ani na dopravný prostriedok. "Vo faktúre sú letenky a ubytovanie pre 7 ľudí a prenájom minivanu. Podľa videa leteli kandidáti z Viedne do Nice, susedného mesta, spoločnosťou Wizzair. Aj dnes sa dá objednať letenka na neďelu na 10 eur na osobu, celkovo to teda sedí a ten nápad s výletom sa evidentne bohato oplatil," myslí si neziskovka.

Reklamy v kine a druhá najväčšia kampaň

Hnutie nezaháľa a krátko pred voľbami leje ďalšie peniaze do kampane. "OĽaNO medzitým dáva násobne väčšie peniaze do reklamy na posledné dni kampane. Len včera odišlo z jej účtu 300-tisíc na televíznu a printovú reklamu. Týždeň predtým dali Matovičovci 25-tisíc na video, ktoré sa hráva v kinách pred filmom o korupcii na Slvovensku Sviňa," píše Transparency a dodáva, že v piatok si na volebný účet OĽaNO presunulo ďalších 250-tisíc eur. Celkovo výdavky strany dosiahnu cez dva milióny eur a veľkosť kampane sa zaradí ako po Smere ako druhá alebo tretia najväčšia.