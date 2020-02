Typické ráno v Bratislave: Premávku v hlavnom meste komplikuje viacero nehôd a kolón

BRATISLAVA - Premávku v Bratislave komplikuje v stredu ráno viacero nehôd. Informujú o nich Zelená vlna RTVS a Stella centrum. Kolóny sa tvoria na Moste Apollo v smere do Petržalky, kde podľa Stella centra došlo k zrážke viacerých áut. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Miháliková.

Ďalšia nehoda sa stala v Bratislave na Einsteinovej, v smere na Prístavný most a na D1 pred Prístavným mostom, na úrovni Prievozu, v smere od Gagarinovej. Vodiči sa tu zdržia desať až 35 minút. Zdržanie do 35 minút vodičov čaká v Dunajskej Lužnej, v smere do Rovinky a Bratislavy a približne 30 minút v Ivanke pri Dunaji, v smere od Bernolákova do Bratislavy.

So zdržaním do 25 minút musia rátať v Bratislave na Hradskej v smere do centra a 20 minút sa zdržia na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, na diaľnici D1 pred vjazdom do hlavného mesta, pred Prístavným mostom v smere zo Senca a medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi.

Kolóny sa tvoria na ulici Svornosti a na Popradskej v smere do mesta, kde si vodiči počkajú 15 minút. Desať minút sa vodiči zdržia na Račianskej v smere do mesta a z Čiernej Vody a z Vajnôr v smere do Bratislavy.