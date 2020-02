Vrchní, prchni v Bratislave! Falošná vodička v akcii, iba 13-ročná školáčka sa zmocnila električky

Dievčina vo veku okolo 13 - 14 rokov mala totiž voziť nič netušiacich cestujúcich po hlavnom meste! Odetá mala byť v uniforme DPB. K obsluhe stroja sa mala dostať tak, že oslovovala vodičov električky s výhovorkou, že ich má vystriedať. Podľa zdroja Bratislavských novín, ktoré o prípade informovali, dokonca mala odjazdiť jedno celé kolo s električkou X6 v čase, keď končila na zastávke Molecova v mestskej časti Karlova Ves.

Bratislavské noviny zverejnili aj snímku oznámenia, ktoré má visieť na nástenke vo viacerých prevádzkach DPB. "Toto nie je naša vodička! Vážení kolegovia, dajte si, prosíme, pozor a nekomunikujte s touto osobou, no najmä, neumožňujte jej nástup do kabíny vodiča!" píše sa okrem iného v upozornení.

Zdroj: Reprofoto:bratislavskenoviny.sk

Samotný Dopravný podnik Bratislava o skutočnosti vie, no tvrdenie, že by daná osoba skutočne viedla vozidlo, popierajú. "DPB, a. s. neeviduje, že by daná osoba viedla vozidlo. Za panelom električky bola videná vo chvíli, kedy vozidlo nebolo v pohybe, ale na konečnej zastávke. Týmto porušil interné predpisy zatiaľ nezistený zamestnanec podniku, ktorý jej to umožnil," vysvetlila pre topky.sk hovorkyňa DPB Adriana Volfová.

Ďalej dodala, že nakoľko môže ísť o maloletú osobu, DPB, a. s. sa snaží skontaktovať s jej rodičmi. Mladá slečna si teda poriadne zavarila. "DPB, a. s. víta a je rád za každého fanúšika verejnej dopravy, avšak nemôže pripustiť, aby bola prevádzka a bezpečnosť MHD akokoľvek ohrozená, aj z toho dôvodu pristúpil k varovaciemu oznamu, nakoľko evidujeme, že táto osoba disponuje uniformou vodiča," uzavrela Volfová.