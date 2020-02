V opozícii to vrie! VIDEO Matovičova výzva narazila u PS/SPOLU: Nenecháme sa vydierať!

Subjekty Za ľudí, SaS, KDH, Sme rodina a koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu by podľa hnutia mali pridať k ich 11 otázkam svoje návrhy, o ktorých majú ľudia hlasovať. Podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča tým môžu osloviť množstvo nevoličov. Koalícia PS/SPOLU túto výzvu odmietlo.

Zdroj: Topky/Maarty

Skutočnú zmenu zabezpečia programy, nie internetové ankety

Beblavý uviedol, že v letných mesiacoch pracovali na tom, aby mohla vzniknúť koalícia PS/SPOLU, s ktorou idú do parlamentných volieb. „Pripravili sme konkrétny program Bod zlomu, na základe ktorého sme uzatvorili koalíciu. Keby jedna aj druhá strana zverejňovala internetové ankety, na základe ktorých by podmieňovali vznik koalície, nikdy by táto koalícia nevznikla.“

Internetové ankety podľa Beblavého nie sú to, čo zabezpečí ľuďom na Slovensku skutočnú zmenu. „To, čo zabezpečí na Slovensku skutočnú zmenu sú prepracované programy, ktoré majú reálnu šancu byť uskutočnené a zároveň schopnosť spolupracovať a nie rozbíjať spoluprácu,“ povedal. Beblavý spomenul video Roberta Fica, v ktorých mobilizuje svojich voličov cez to, či chcú odovzdať krajinu do rúk bláznom. „Odkazuje práve na túto vývzu. Každému súdnemu človeku je jasné, že krajina sa nedá spravovať na základe internetovej ankety,“ povedal Beblavý.

Zdroj: Topky/Maarty

Nenecháme sa vydierať

„Náš spoločný cieľ musí byť vymeniť Roberta Fica a Smer a zabezpečiť na Slovensku takú zmenu, ktorá konečne zabráni nástupu fašistov a ich neustálemu rastu.“ Beblavý odkazoval na to, že sa stretol s názormi, že hrozia predčasné voľby, lebo sa opozícia nedohodne. „To sa nemôže stať.“ Vyzdvihol, že aj ostatné opozičné strany SaS, Za ľudí či KDH majú prepracované rogramy a s týmito stranami hľadajú prieniky. „Vždy sme boli ochotní diskutovať o týchto veciach aj s Igorom Matovičom,“ vysvetlil Beblavý.

Zdroj: Topky/Maarty

Matovič o túto diskusiu nikdy nemal záujem. Koalícia aj ostatné strany sú debate stále otvorení. „Za koalíciu PS/SPOLU chcem povedať, že my máme svoj program, ktorý vznikol po práci s odborníkmi a po diskusii s verejnosťou,“ uviedol. „Občania majú na výber. Buď chcú Slovensko spravované internetovou anketou, alebo chcú Slovensko spravované serióznym prepracovaným programom.“ Beblavý uviedol, že budú rešpektovať každý volebný výsledok. „Nenecháme sa vydierať a nenecháme Slovensko vydierať internetovou anketou. Je na Igorovi Matovičovi, aby z toho vydierania ustúpil,“ vyhlásil programový líder koalície Miroslav Beblavý.

Zdroj: Topky/Maarty

Príklady z minulosti

Beblavý na úvod spomenul, že pred dvoma rokmi sa stretávali so súčasným primátorom Bratislavy Matúšom Vallom, ktorý so skupinou odborníkov pripravil plán B pre Bratislavu. „Diskutovali sme o tom, ako má vyzerať kandidatúra za primátora Bratislavy,“ povedal. Beblavý uviedol, že keby vtedy vyhlásilo PS a SPOLU internetovú anketu samostatne, akých jedenásť podmienok majú dať Matúšovi Vallovi na to, aby ho podporili, nikdy by takáto koalícia nevznikla. „Je možné, že by sa Matúš Valo nikdy nestal primátorom Bratislavy. Nebolo to ani potrebné, pretože Matúš Vallo mal pripravený veľmi podrobný program,“ povedal Beblavý.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar ​

Spomenul aj to, ako pred rokom dohadovali koalíciu do euróspkych volieb. „Ak by som ja ako predseda SPOLU zverejnil, aké sú podmienky vstupu do koalície, nikdy by sme sa nedohodli. Nikdy by táto koalícia nevznikla,“ uviedol programový líder. Keby Robert Mistrík urobil internetovú anketu a nevzdal sa v prospech Zuzany Čaputovej v prezidentských volieb, prezidentom sa mohol podľa neho stať niekto iný. „Je možné, že by sa prezidentom Slovenska stal kandidát Smeru-SD.“

Igor, v tomto ťa nemôžeme podporiť

Výzvu komentoval na sociálnej sieti aj líder koalície PS/SPOLU Michal Truban. Rovnako ako Beblavý, aj on uviedol, že s internetovou anketou nesúhlasí. Aj Truban spomenul, že dôležitý je program a ľudia si môžu vybrať. „Preto, Igor, keď si kladieš ultimáta a tvrdohlavo si ideš svoje, ohrozuješ to, čo má byť hlavné a čo je momentálne aj vôľa väčšiny ľudí, ktorí sa chystajú k voľbám – nedopustiť ďalšie 4 roky vlády SMERu, ešte aj s fašistami. Keby si všetci dnes dali ultimáta, ako si dávaš ty, ako by vznikla dohoda?“ uviedol.

Podľa Trubana svojím správaním ohrozuje možnosť vytvorenia novej vlády. „Ľudia sa boja, či sa nám podarí spolu vládnuť – a ty tomu nepomáhaš. Ich dôvera v nás je krehká, nemôžeme robiť cirkus s anketami, teraz keď sa blíži ten zlomový moment. V tomto ťa naozaj nemôžeme podporiť,“ napísal. „Urob si anketu. Urob si svoj program, ako uznáš za vhodné,“ napísal a dodal, nech o tom pouvažuje a vydiskutujú si to v nedeľu v diskusnej relácii.

Je potrebné ukázať, že nám záleží na názore voličov

Podľa hnutia je potrebné ľuďom ukázať, že na ich názore záleží. Chce preto vytvoriť z iniciatívy OĽaNO spoločný plán hlasovania. „Keď to urobíme spoločne, príde voliť možno pol milióna z dvoch miliónov ľudí, ktorí inak voliť nechodia,“ vyhlásil Matovič na štvrtkovej tlačovej konferencii. V tejto súvislosti vyzval tieto strany, aby vyslali špecialistu, ktorý by kontroloval správnosť hlasovania.

Matovič skonštatoval, že je potrebné vyslať voličom signál, že dokážu potiahnuť za jeden povraz. Opäť zopakoval, že organizovanie protestov počas mítingov ĽSNS nepomáha. „Myslíme si, že je to slepá ulička, nikam to nevedie, zvyšuje to podporu 'kotlebovcov', vôbec to nerieši problémy voličov tejto politickej strany,“ povedal.

11 otázok

OĽaNO nedávno predstavilo 11 otázok s konkrétnymi návrhmi, o ktorých ľudia v hlasovaní rozhodnú, či budú podmienkou hnutia na vstup do budúcej vládnej koalície. Hlasovanie sa má spustiť už túto sobotu. Matovič ešte pripúšťa odloženie hlasovania, ak by to bolo potrebné. Konkrétna otázka sa stane podmienkou hnutia na vstup do koalície, pokiaľ ju podporí nadpolovičná väčšina hlasujúcich.