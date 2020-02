Črtá sa zmierenie? VIDEO Koalícia PS/SPOLU prijala pozvanie Matoviča: Sadáme do auta a ideme

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič pozval predsedov demokratických opozičných strán za jeden stôl. Chce, aby sa spoločne dohodli na desiatich spoločných bodoch programu do tohtoročných parlamentných volieb. Povedal to v utorok na tlačovej konferencii. Koalícia PS/SPOLU pozvanie prijala a ocenila jeho návrh.

PS/SPOLU prijali pozvanie

Lídri koalície PS/SPOLU Michal Truban a Miroslav Beblavý dnes reagovali na Matovičovo pozvanie za jeden stôl. „Prijali sme pozvanie Igora Matoviča na rokovanie, sadáme do auta a ideme za ním. Veríme, že ultimáta o predčasných voľbách odvolá,“ uviedol Beblavý.

Čo sme si, to sme si

Matovič poznamenal, že v utorok je presne 18 dní do parlamentných volieb. „Osemnástka je spojená s dospelosťou. V tento deň by sme chceli ukázať Slovensku inú cestu a dať nádej, že aj my, predstavitelia demokratickej opozície, sme dospeli,“ uviedol.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Matovič hovorí, že netreba mať len slová o tom, ako budú terajšie opozičné strany spolu vládnuť, ale ľudia musia vidieť skutky. „Čo sme si, to sme si. Ukážme, že sme zodpovední, dajme dokopy desať bodov programu, lebo na to ľudia čakajú,“ povedal. Stôl bude rezervovaný v reštaurácii až do dňa volieb, aby sa lídri opozície mohli stretnúť vtedy, kedy budú mať čas.

Akoby som bol najväčšou hrozbou ja a nie Fico

Matovič včera vyhlásil, že je pripravený zniesť útoky, akoby bol najväčšou hrozbou na Slovensku on a nie Robert Fico a mafia, ktorej dovolil ovládnuť štát. Konflikty a ostré vyjadrenia sa v opozícii rozprúdili po tom, čo Matovič spustil internetovú anketu s 11 otázkami.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Po ich odsúhlasení ľuďmi majú byť súčasťou budúceho vládneho programu a podmienkou pre vstup OĽaNO do vlády. Líder koalície PS/SPOLU Michal Truban včera povedal, že Matovič by nemal dávať budúcim partnerom „nôž na krk“. Exprezident Andrej Kiska sa snažil situáciu upokojiť a tvrdil, že z jeho úst nebude nikto počuť kritiku partnerov.

Matovič by mal pridať ďalšiu otázku

Šéf OĽaNO odmieta, že by bol v kampani voči partnerom konfrontačný. „Keď povieme, že ľudia by mali mať konečne možnosť hlasovať o 11 otázkach, ktoré budú v budúcom programovom vyhlásení vlády, tak niekto to považuje za konfrontačné a drzé. Zároveň ale hovoria, že s otázkami súhlasia, ale forma sa im nepáči. A čo sa im nepáči, že ľudia hlasujú demokraticky? Biť sa za to, aby si ľudia mohli uplatniť svoje ústavné právo, je správne, a nie konfrontačné,“ povedal Matovič. Ako ďalej uviedol, chce sa riadiť heslom Gándhího, že „najprv vás budú ignorovať, potom si z vás budú robiť srandu, potom budú proti vám bojovať a na konci vyhráte“.

Zdroj: Facebook/Michal Truban ​

Michal Truban označil otázky z Matovičovej ankety, ktoré majú byť podmienkou pre vstup OĽaNO do vlády, za ultimátum. Ak nechce svoje ultimátum Matovič odvolať, mal by podľa Trubana pridať do ankety ešte ďalšiu otázku. „Ste za to, aby Igor Matovič vyvolal predčasné voľby, ak nepresadí niektorý z bodov jeho ankety?“

Ľudia nechcú ultimáta

Truban si nemyslí, že ľudia chcú zažiť podobné ultimáta ako pred desiatimi rokmi, keď padla vlády Ivety Radičovej. „Budeme za náš program tvrdo vyjednávať, ale nemôžeme budúcnosť a nádej Slovenska podmieňovať ultimátami, vyhrážkami, dávaním noža na krk,“ zdôraznil Truban Vyzval Matoviča, aby „neničil nádej na zmenu“.

Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska varoval partnerov pred spormi. „My v strane nevyhľadávame konflikty v rámci demokratickej opozície, pretože práve konflikty odrádzajú ľudí od toho, aby prišli voliť. Z mojich úst nebudeme počuť kritiku na našich partnerov, ale to neznamená, že so všetkým súhlasíme,“ povedal Kiska. Podľa neho demokratická opozícia dokáže vytvoriť silnú a stabilnú vládu. Kiska je presvedčený, že každý jeden z opozičných lídrov cíti obrovskú zodpovednosť, aby zabránili vláde Smeru s fašistami. Všetci si zároveň podľa Kisku uvedomujú, že ak dostanú príležitosť zostaviť vládu, tak nesmú zlyhať.

Preferencie OĽaNO rastú

Igor Matovič vystupuje v kampani autonómne. Nepridal sa ani k opozičnému paktu, ktorým sa demokratická opozícia zaviazala k vzájomnému neútočeniu. Preferencie OĽaNO posledné obdobie rastú. Momentálne je najsilnejšou opozičnou demokratickou stranou. Podľa prieskumu agentúry AKO pre TA3 by OĽaNO volilo 13,5 percenta opýtaných a skončilo by hneď druhé za Smerom.

Politológ Tomáš Koziak si myslí, že ostrejšie vymedzovanie sa Matoviča nielen voči Smeru, ale aj opozícii, mu prinieslo vyššiu podporu. Podľa Koziaka OĽaNO zvláda kampaň z hľadiska politického marketingu „vynikajúco“. „Skúškou správnosti je, že preferencie mu idú hore. Matoviča najviac vidieť a počuť zo všetkých opozičných lídrov,“ uzavrel politológ.