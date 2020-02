VIDEO Vallo počas zasadania zastupiteľstva penil: Vulgarizmus a zabudnutý mikrofón

Záznam z posledného zasadania zastupiteľstva:

Pozor, video obsahuje vulgarizmus a nie je vhodné pre deti a slabšie povahy!

Primátor Bratislavy Matúš Vallo viedol posledné zasadanie zastupiteľstva, no pri predkladaní ďalej témy si zabudol včas vypnúť mikrofón, ktorý všetko zaznamenal. "Je to asi spoločnosť s ručením obmedzeným - Hrad HZ," hovorí pri uvádzaní Vallo, ktorého zjavne znepokojilo, že pri návrhu nebolo uvedené meno. "Môžeš zavolať Jakubovi Kmeťovi? Celý čas sme hovorili, že do pi*i, keď tu budú tí ľudia ...," v tomto momente Vallo mikrofón vypol, no zjavne tak učinil príliš neskoro.

Stanovisko na tento prejav sme žiadali od samotného primátora.