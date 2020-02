V Martine čakajú na vlaky v zime! FOTO Radiátory odmontovali, dôvod je veľmi bizarný

Ján býva v Žiline, ale do martinskej nemocnice už štrnásť rokov dochádza vlakom. „Keď som od lekára išiel opäť na vlak, pri vstupe do čakárne martinskej stanice som ostal šokovaný, pretože sa tam vôbec nekúrilo. Vonku pritom bolo mínus tri stupne Celzia,“ priblížil pre Myturiec.sk Ján.

Žilinčana zarazilo, že v čakárni nie sú nijaké radiátory. Preto zašiel za personálom. „Pracovníčky, ktorá vydáva cestovné lístky, som sa opýtal, prečo ich nemajú namontované. Odpovedala mi, že preto, aby ich nikto neukradol,“ opísal muž. „To je neskutočné. Ako majú ľudia kultúrne cestovať?“ rozhorčene dodal.

Zdroj: Tip čitateľa

Ján na vlak do Žiliny čakal v chladnej čakárni až dve hodiny. Pravidelne však cestuje aj do Česka, kde podľa neho majú na železniciach oveľa lepšie podmienky než na Slovensku. „Pre železnice som pracoval 42 rokov, ale niečo také, ako na martinskej stanici, kde sa v zime nekúri, som ešte nezažil,“ priznal.

Železničná stanica v Martine sa od minulého roka kompletne rekonštruuje. Hovorca železníc Michal Lukáč povedal, že vykurovanie priestorov martinskej stanice je zabezpečené elektrickými konvektormi, a to vrátane priestorov pre cestujúcich, teda čakárne. „Pretože existovala obava z ich odcudzenia, konvektory sa po preberacom konaní na pokyn prednostu stanice zdemontovali s tým, že časom budú zabezpečené krytmi proti krádeži alebo poškodeniu,“ zdôvodnil Lukáč. Hovorca súčasne uviedol, kryty na elektrické radiátory sa aktuálne vyrábajú, a potom ich naraz spolu s konvektormi osadia. Malo by sa tak stať do 17. februára.