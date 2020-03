Hlavu hore, Slovensko! Anna má už po krk paniky z koronavírusu, ľudí vyzýva, aby sa tešili zo života

BRATISLAVA – Koronavírus vyčíňa už vo vyše sto krajinách sveta. Neobišiel ani Slovensko. Slováci začali panikáriť, brať obchody útokom. Annine slová by si mali vziať k srdcu všetci, ktorí v týchto dňoch žijú v strachu.

Koronavírus, ktorý spôsobuje chorobu zvanú COVID-19, treba brať vážne. O tom niet pochýb. No prehnané panikárenie nikomu nepomôže. Svoje nám o tom povedala čitateľka Anna.

Tá ľuďom odporúča necestovať aspoň tri mesiace. „Uvidíme, ako sa situácia vyvinie, a tí, ktorí prídu zo všetkých štátov sveta, povinne ísť až na 21 dní do domácej karantény, žiadne príznaky 6 dní, ďalej byť opatrní do 14 dní, lebo najviac sa potvrdzuje na 16. deň, a preto radšej ostať 21 dní,“ uviedla žena.

Podľa nej je len jedna krvná skupina odolnejšia voči vírusom, a to áčková. „Ľahko sa obráni a vysporiada s vírusmi, nebezpečnými baktériami, to neznamená, že nedostane vírus, ale veľmi ľahko ho zvládne,“ vysvetlila. „Ľudia si myslia, že keď majú krvnú skupinu 0, môžu všetko, nie je to pravda. 0 môže jesť všetko, ale s vírusmi si poradí ťažko,“ podotkla.

Slovenka ocenila odporúčania odborníkov, ktorí vyzývajú k častejšiemu a dôkladnejšiemu umývaniu rúk. Myslí si však, že nič netreba preháňať. „Ruky si umýva každý, keď odniekaľ príde. Žite, pracujte, nerobte paniku ani veľké zásoby, len tak na mesiac, pokiaľ by ste boli v karanténe.“

Anna apeluje na ľudí, aby nešírili paniku. „Robte ju len vtedy, keď budete mať problémy s dýchaním a budete veľmi unavení. Vírus unavuje, budete z neho zaspávať, keď prídu dýchacie ťažkosti, už vám to napadlo pľúca, a tu je nutná hospitalizácia,“ uviedla na margo toho, aby si Slováci nezamieňali nákazu s bežným respiračným ochorením.

„Vírus neznamená smrť, nebojte sa. Horšie sú na tom ležiaci pacienti, tí často aj bez koronavírusu podľahnú zápalu pľúc. Hlavu hore, Slovensko, budeme žiť, smrti sa nebojte a ani na ňu nemyslite, tešte sa zo života,“ dodala Anna.