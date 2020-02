Zdesenie na R1: VIDEO zbesilej jazdy Bratislavčana vyráža dych, v protismere a ešte aj ožratý!

Ako popísala trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová, viacerí vodiči ihneď kontaktovali linku 158. Ich krok bol správny. Vodič Fordu Fiesta totiž predstavoval hrozbu. Rútil sa v protismere do mesta Trnava. "Vozidlo (policajti, pozn. red.) zablokovali a vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol. V dychu mu namerali 0,87 mg/l, čo je 1,81 promile," upresnila hovorkyňa.

​

A ako svoje konanie vysvetlil samotný vodič? Policajtom povedal, že chcel ísť tankovať do Trnavy. Na rýchlostnej ceste však zistil, že zle odbočil. Tak to jednoducho stočil do protismeru. "Policajti ho predviedli na policajnú stanicu. Polícia vyšetruje tento prípad ako prečin všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti," dodala hovorkyňa s tým, že zákon stanovuje v tomto prípade trestnú sadzbu až do troch rokov.

Varovanie polície

Polícia aj v súvislosti s týmto prípadom dôrazne žiada vodičov, aby nebrali alkohol za volantom na ľahkú váhu."Myslite na následky skôr, ako začnete konať," uzavrela Linkešová.

Že k nešťastiu nebolo ďaleko dokazuje aj komentár pod príspevkom polície, ktorá na sociálnej sieti zverejnila video zo zásahu. Ako popísal Martin, opitý vodič ohrozil jeho priateľku, keďže takmer došlo k zrážke. Tentokrát sa však situácia našťastie zaobišla bez zranení.