VIDEO Nehoda v Ružinove: Poriadne podgurážená vodička spôsobila chaos, jej výhovorke neuveríte

Žena šoférovala s takmer tromi promile alkoholu

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

BRATISLAVA - Vodička v bratislavskom Ružinove narazila do obrubníka a prešla cez stredový ostrovček. Nafúkala takmer tri promile, no vravela, že ešte musí ísť po deti do školy. Informovali o tom z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.