FOTO Opitý vodič so zákazom jazdiť spôsobil nehodu: Mladý muž nikdy nemal vodičský preukaz

Ako informovala banskobystrická krajská polícia, vodič osobného auta prešiel v zákrute do protismeru a bočne narazil do protiidúceho vozidla. Auto šoféroval napriek tomu, že má zakázané jazdiť až do februára 2023. Pri dychovej skúške mu namerali 2,56 promile alkoholu.

Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Banskobystrický kraj

Juraj nikdy vodičský preukaz nemal a za jazdu bez dokladov v decembri 2017 dostal pokutu 800 eur a zákaz činnosti na 60 mesiacov. Jazdil ďalej a v januári 2018 nafúkal viac ako jedno promile, za čo už bol aj súdne trestaný. Vodič z Banského Studenca teraz čelí obvineniam z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia.