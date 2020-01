Tvrdé rozhodnutie Protimonopolného úradu: Šesť podnikateľov dostalo pokuty za 1,2 milióna eur

Podľa úradu podnikatelia koordinovali svoj postup pri predkladaní ponúk do verejných obstarávaní cez elektronický kontraktačný systém (EKS), a to od 12. januára 2015 do 28. apríla 2017. Týkalo sa to oblasti dodávok nábytku a zdravotníckeho vybavenia a oblasti dodávok odevov, obuvi a textilných výrobkov.

O začatí správneho konania v danej veci úrad informoval ešte v júni 2017. Išlo o vlastný podnet úradu. Rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť, keďže účastníci konania podali voči nemu rozklad. Na základe toho rozhodnutie preskúma druhostupňový orgán úradu.