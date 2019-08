PS/SPOLU navrhujú riešenia: VIDEO Kritika nestačí, musíme získať dôveru a očistiť štát

BRATISLAVA - Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu navrhujú opatrenia, ako po voľbách očistiť súdnictvo, políciu i prokuratúru na Slovensku. Povedali to dnes na tlačovej besede lídri koalície Michal Truban (PS) a Miroslav Beblavý (Spolu).

Truban je presvedčený, že okrem výmeny ľudí na vysokých postoch musia priniesť konkrétne riešenia a opatrenia. „Vplyv oligarchie na políciu, prokuratúru a súdnictvo je obrovský a spoločnosť čaká roky, že sa to zmení. Podporujeme čestných policajtov, prokurátorov aj sudcov. Zároveň hovoríme, že vymeniť niektoré figúrky nestačí. Treba vymeniť celú Kočnerovu generáciu na to, aby v našej krajine vládla spravodlivosť,“ povedal Truban.

Odstaviť symboly korupčnej vlády nestačí

Očista štátu od Kočnerovej generácie je kľúčovým prvým krokom, ktorý bude musieť urobiť nová vláda. Odstavenie Kočnera, Jankovskej a ďalších jednotlivcov je potrebné, no samé o sebe nestačí. Preto dnes koalícia PS/SPOLU predstavila konkrétne riešenia na opravu systém prokuratúry, súdov a polície a v druhej fáze predstavili riešenia na jeho ochranu v budúcnosti, aby nemohli prázdne miesto po Kočnerovi využiť noví oligarchovia.

Predstavitelia koalície PS a SPOLU si uvedomujú, že vplyv oligarchie na políciu, prokuratúru a súdnictvo je obrovským problémom. Personálna výmena Kočnerovej generácie je nutnosťou a mala by byť hlavným programom akejkoľvek novej slušnej vlády. „Dobre vieme, že odstaviť Kočnera, Jankovskú a ďalšie symboly korupčnej vlády nestačí. Pokiaľ bude na kľúčových postoch v štáte aj naďalej Kočnerova generácia ľudí, ktorí s ním spolupracovali alebo ho kryli, nezmení sa nič. Potrebujeme očistiť štátny aparát od ich pomáhačov,“ povedal Truban.

Musíme si získať dôveru ľudí

„Musíme pracovať na sebe a získať si dôveru ľudí,“ povedal. Zároveň dodal, že aby vo voľbách uspeli, musia mať na kandidátke kvalitných ľudí, ktorí majú na to krajinu zmeniť. Líder strany Spolu Beblavý za najdôležitejšiu považuje pripravenosť a riešenia po voľbách. „Znamená to nielen očistiť políciu, súdy a prokuratúru. Musíme tiež zabrániť tomu, aby namiesto Kočnerovej oligarchie naše bezpečnostné zložky ovládla nová oligarchia,“ povedal Beblavý.

Zároveň považuje za potrebné zmeniť model prokuratúry ako aj zaviesť transparentnú voľbu generálneho prokurátora. Zmeniť spôsob volenia policajného prezidenta na transparentný či zriadiť nezávislú Generálnu inšpekciu bezpečnostných zborov považujú lídri PS/Spolu za potrebné. Súčasný výber policajného prezidenta je podľa nich na zabetónovanie nominantov Smeru.

Nezávislosť policajnej inšpekcie

„Myslíme, že najdôležitejšia je nezávislosť policajnej inšpekcie. Policajný prezident by mal mať dôveru ministra, ale šéf inšpekcie by mal byť neodvolateľný,“ povedal Beblavý. „Nemožno sa spoliehať na nových ľudí. Potrebná je aj vzájomná kontrola,“ uviedol s tým, že toto by malo zabezpečiť očistenie bezpečnostných zložiek štátu.

Obaja považujú za dôležité sfunkčnenie a sprísnenie zákazu krížového vlastníctva a dominantného postavenia v médiách a zdravotníctve. „Ďalším opatrením je posilnenie Protimonopolného úradu a Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú rozhodujúce v ekonomických závislostiach,“ dodal Beblavý. Posledným riešením je zmena systému prideľovania eurofondov. Tie by podľa koalície PS/Spolu mali ísť malým a stredným podnikateľom.

Najdôležitejšie opatrenia v prvej fáze Opravy sú:

Reforma prokuratúry a zmena jej sovietskeho modelu fungovania

Transparentná voľba generálneho prokurátora a policajného prezidenta

Zriadenie nezávislej Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov

Najdôležitejšie opatrenia v druhej fáze Ochrany sú: