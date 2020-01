EXKLUZÍVNE VIDEO bitky z centra Bratislavy! Potýčka ministra Sólymosa a jeho brata, všetko bolo inak

BRATISLAVA - Minister životného prostredia László Sólymos dnes podal demisiu. Dôvodom bol včerajší incident v centre Bratislavy. Pred reštauráciou sa minister spolu bratom dostal do potýčky s jedným zo zamestnancov reštaurácie. Topky majú k dispozícii videozáznam incidentu.

Na videu vidieť Lászlóa Sólymosa, ako s bratom vychádzajú z reštaurácie. Na záberoch vidieť, že brat pri odchode kopol nahnevaný do dverí. Vzápätí sa za ním rozbehol zamestnanec reštaurácie a fyzicky zaútočil ako prvý. Potom sa strhla potýčka. Neskôr je vidieť, ako sa ministrov brat snaží údermi do ruky odpútať od útočníka. Keď chceli z miesta odísť, viacerí zamestnanci sa do nich opäť pustili. Video zachytáva incident z viacerých uhlov. Po roztržke polícia mužov odviedla a následne ich prepustila. Sólymos dnes kvôli tomuto incidentu podal demisiu.

Zažívam ťažké obdobie, podávam demisiu

Sólymos na úvod svojho dnešného krátkeho vyhlásenia oľutoval včerajší čin. „Zažívam ťažké obdobie,“ povedal hneď na začiatku s tým, že sa v tejto napätej situácii zachoval zle. „Všetky vzniknuté škody uhradím. Ospravedlňujem sa každému, koho sa moje správanie dotklo. Som pripravený niesť za svoje ľudské zlyhanie zodpovednosť,“ povedal. „Preto podávam demisiu a nebudem sa viac k tejto veci vyjadrovať.“ Na otázky novinárov neodpovedal a po krátkom vyhlásení odišiel. Prezidentka jeho demisiu prijme.

Bugár chce Sólymosa na kandidátke

K jeho demisii sa vyjadril aj šéf Mosta-Híd Béla Bugár. „Laciho Sólymosa už poznám niekoľko rokov. Považujem ho za dobrého a pracovitého manažéra a najúspešnejšieho ministra životného prostredia v histórii Slovenska,“ uviedol Bugár. „Sme ľudia a niekedy urobíme aj chyby. Laci sa dnes napriek tomu zachoval ako chlap a zo svojho včerajšieho prešľapu bez váhania vyvodil politickú zodpovednosť, odstúpil z funkcie ministra životného prostredia. Vnímam aj jeho vynikajúcu prácu na rezorte, ktorý viedol skoro štyri roky. Preto chcem, aby zostal na našej kandidátke. Verím, že toto ľudské zlyhanie mu občania odpustia,“ dodal.

Incident v Bratislave

Sólymos a jeho brat sa v stredu večer zapojili v ázijskej reštaurácii na Laurinskej ulici v Bratislave do roztržky. Polícia ich zadržala a po vykonaní potrebných úkonov prepustila. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva a trestného činu poškodzovania cudzej veci. Jedného zo zamestnancov museli hospitalizovať v nemocnici kvôli bolesti na hrudi, väčšie poranenia nemal. Z nemocnice ho po vyšetrení prepustili.