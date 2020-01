VIDEO Posledný pád ministra vo vláde: Čaputová prijala demisiu Sólymosa, nahradí ho Érsek

O tom, kto povedie ministerstvo životného prostredia, sa už premiér rozprával s predsedom Mosta-Híd Bélom Bugárom. Rezort prevezme súčasný minister dopravy Árpád Érsek.

VIDEO Prezidentka prijala demisiu

Oceňujem akt sebareflexie

„Rozhodnutie pána Sólymosa, ktorý rezignoval na svoj post, oceňujem ako akt sebareflexie, ku ktorému dospel z vlastnej vôle a nie na nátlak zvonku. Schopnosť prijať zodpovednosť za svoju chybu by mala byť výbavou každého verejného činiteľa, lebo bez nej nemôžeme zlepšiť kvalitu nášho verejného života. Pán Sólymos túto schopnosť preukázal, a to nie je na Slovensku bežné,“ povedala prezidentka a ocenila jeho doterajšiu prácu vo vedení rezortu.

Je veľmi dôležité, aby sme aj v oblasti životného prostredia zásadným spôsobom zlepšili vymožiteľnosť práva. Podľa hlavy štátu je tiež dôležité, aby sa rozšírili možnosti občianskej participácie pri posudzovaní projektov, ktoré majú vplyv na životné prostredie, a skvalitňovala sa účasť verejnosti pri tvorbe environmentálnej legislatívy.

Čaputová tiež podľa svojich slov dúfa, že každý minister životného prostredia bude dbať na to, aby štátne orgány zriadené na ochranu životného prostredia boli plne rešpektované, „aby si mohli efektívne plniť úlohy, ktoré im vyplývajú zo zákona“. V tejto súvislosti pomenovala Štátnu ochranu prírody SR a Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

Reakcia Petra Pellegriniho

Podľa prezidentky je toto ministerstvo životne dôležitým rezortom, ktorého váha v budúcnosti bude narastať. „Ak by to bolo inak, malo by to veľmi neblahé dôsledky na náš život a budúcnosť republiky,“ dodala. Hlava štátu pripomenula, že podľa správy Európskej agentúry pre životné prostredie v dôsledku znečisteného ovzdušia na Slovensku ročne predčasne zomrie približne 5400 ľudí. Je preto podľa nej dôležité chrániť a zlepšovať kvalitu vzduchu a toto prírodné bohatstvo efektívnejšie brániť. „Je najvyšší čas, aby sa kompetenčné spory medzi ministerstvom životného prostredia a ministerstvom pôdohospodárstva racionálne vyriešili a neboli dôvodom či zámienkou na to, aby sa dôležité rozhodnutia odkladali,“ upozornila Čaputová.

Reakcia Lászlá Sólymosa a Árpáda Érseka

Úmrtie matky

Sólymos odchádza z čela ministerstva po incidente z 22. januára v centre Bratislavy, do ktorého sa zapojil spolu s bratom v ázijskej reštaurácii na Laurinskej ulici. Sólymos na tlačovke uviedol, že ho celá situácia mrzí a svoj čin ľutuje. Sólymos sa na úvod svojho krátkeho vyhlásenia ospravedlnil a svoj čin oľutoval. „Zažívam ťažké obdobie,“ povedal. Dôvodom mal byť zdravotný stav jeho mamy, ktorá však včera zomrela. „Bohužiaľ áno, minister to potvrdil,“ uviedol pre Topky hovorca rezortu Tomáš Ferenčák.

Rezort povedie Érsek

Hovorila sa o tom, že rezort by mohol prebrať minister spravodlivosti Gábor Gál. Nakoniec ho nahradí Érsek, ktorého spomenula v diskusii aj prezidentka Čaputová. Na margo podania Sólymosovej demisie po jeho incidente povedala, že „je to mimoriadne nepríjemné, ale to, čo je na tom hodné ocenenia, je veľmi rýchla sebareflexia“. Považuje ho za jedného z najlepších ministrov životného prostredia. Uviedla, že šéfom envirorezortu bude minister z portfólia strany Most-Híd.

Sólymos sa stal ministrom po parlamentných voľbách v roku 2016. Do čela rezortu prišiel z pozície šéfa parlamentného klubu, životnému prostrediu sa predtým nevenoval. Po demisii vlády z 15. marca 2018, ktorá sa uskutočnila po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, sa Sólymos 22. marca 2018 opäť stal ministrom životného prostredia SR a vicepremiérom slovenskej vlády.