VOĽBY 2020 Príbeh bývalého slovenského branca: Život sa mu obrátil, dal im definitívne zbohom

Michal Gabriš

Zdroj: Facebook/Miroslav Beblavy

BRATISLAVA - Niekomu sa môže život zmeniť od základov, pritom sme o ňom mohli mať úplne inú mienku, než ako je to dnes. Taký je aj príbeh Michala Gabriša, ktorý v týchto dňoch aktívne vystupuje za stranu Spolu - Občianska demokracia, no nie vždy to tak bolo. Gabriš bol totož v minulosti v radoch polovojenskej organizácie Slovenskí branci.