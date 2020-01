Kováčik by podľa SaS mal prísť o najvyššiu bezpečnostnú previerku

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik

Zdroj: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA - Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik by mal prísť o najvyššiu bezpečnostnú previerku. Myslí si to poslanec Národnej Rady SR Alojz Baránik a právnik Marcel Suchár, kandidujúci za SaS vo voľbách do parlamentu. Na tlačovej konferencii poukázali, že ak by Kováčik nemal spomínanú previerku, diskvalifikovalo by ho to na funkciu špeciálneho prokurátora.