Šéfa brancov zbila tlupa neoliberálov, šíria strach Facebookom! Za klamstvá je teraz na smiech

"Náš predseda bol brutálne napadnutý. Výsledkom sú 3 zlomeniny lebky a ťažký otras mozgu," píše sa v úvode príspevku organizácie Naša vlasť je budúcnosť, ktorá zároveň zastrešuje polovojenskú organizáciu Slovenskí branci.

Zdroj: Facebook/Naša Vlasť je budúcnosť

Stránka ako "dôkaz" zverejnila dve fotografie Petra Švrčeka, ktorý pôsobí ako hlavný veliteľ Slovenských brancov. Pôvodne bola súčasťou príspevku aj lekárska správa, ktorú však stránka neskôr stiahla. "V nočných hodinách dňa 18.01.2020 , bol predseda NVB a hlavný veliteľ síl SB Peter Švrček spolu s ďalším našim členom napadnutí šiestimi osobami ktoré podľa najnovších zistení pochádzajú z neoliberálnych kruhov," píše sa v príspevku, podľa ktorého mal Švrček okamžite rozoznať aj ideologické zmýšľanie potenciálnych šiestich páchateľov.

"Na základe lekárskej správy mal tento útok u Petra za následok ťažký otras mozgu a 3 zlomeniny lebky... v najbližších dňoch ho čakajú ďalšie lekárske kontroly stavu poranení," píše organizácia a zároveň dodáva, že podávajú trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a Švrček mal už byť predvolaný aj na políciu. Má byť v súčasnosti už v domácej liečbe.

Lekárska správa, ktorú zo statusu neskôr vymazali Zdroj: Facebook/Prečo ľuďom hrabe?

A čo ten alkohol?

Situácia je však napokon úplne odlišná, než ako ju opisujú členovia zo spomínanej organizácie. Diagnóza bola totiž v lekárskej správe určená cez kódové označenie F10.0, čo podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb znamená poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu. Vo svojom statuse to tvrdí známy blogger Radovan Bránik, ktorý si veliteľa Slovenských brancov doslova "vychutnal".

Blogger Radovan Bránik administrátorov stránky doslova vysmial Zdroj: archív RD

Z dvoch sa stali šiesti neoliberáli

"Švrček totiž lekárovi pri odbere anamnézy na pohotovosti uviedol, že bol napadnutý dvoma neznámymi osobami. V statuse však už NVjB uvádza, že ho napadlo šesť osôb, ktoré vraj dokonca pochádzajú z neoliberálnych kruhov," píše Bránik, ktorý sa zároveň pýta, ako sa z dvoch páchateľov stalo odrazu šesť. "Švrčekova diagnóza bola po absolvovaní vyšetrení na rentgene a tomografe stanovená ako otras mozgu a zároveň ebrietas ethylica: pre neznalých latinčiny ide o opitosť spôsobenú alkoholovou intoxikáciou," vysvetľuje Bránik

Ani Bránikovi sa nepozdáva, že by Švrček vedel v danom stave rozoznať politické ideológie páchateľov. "Sám lekárovi uviedol, že bol v bezvedomí a na všetko si nepamätá. Tento stav vylučuje, aby bol schopný presne rozoznať počet a totožnosť údajných útočníkov a aj skutočnosť, či vôbec k nejakému útoku došlo. Už vôbec nemal ako zistiť, že išlo o politický motív," myslí si Bránik.

Ľudia im to spočítali

Pod statusom sa okamžite začali množiť komentáre od ľudí, ktorí Švrčekovi prajú skoré uzdravenie. Našli sa však aj takí, ktorí sa na situáciu pozerali podobne kriticky, ako Bránik.

Zdroj: Facebook/Naša Vlasť je budúcnosť

Mnohí pritom kritizujú to, v akom stave sa Švrček pri útoku nachádzal, a síce že bol pod vplyvom alkoholu.

Zdroj: Facebook/Naša Vlasť je budúcnosť

Niektorí tiež spochybňujú, či Švrčeka vôbec napadla nejaká osoba.

Zdroj: Facebook/Naša Vlasť je budúcnosť

Iní zas status pochopili ako štvavý a tvrdia, že Švrček na fotografii líce len umelo nafukuje.

A ako to je vlastne so zlomeninami lebky?

Podľa Bránika, ktorý si lekársku správu prešiel, nedošlo k žiadným zlomeninám lebky a ak by k ním došlo, situácia so Švrčekovým zdravím by bola dramaticky horšia. "Keďže však Švrček údajne zvracal a mal výpadky pamäti, bolo mu urobené aj CT vyšetrenie - a to zaznamenalo na troch miestach drobné fraktúry; ibaže administrátori si už nepreštudovali, čoho fraktúry to vlastne boli a tak zavádzajúco v statuse píšu o troch "zlomeninách lebky." Švrček pritom žiadne zlomeniny lebky nemá. RTG bol bez nálezu, pri podrobnejšom zobrazení na CT boli zistené drobné praskliny v oblasti oka a spánku - a žiadna zlomenina. V prípade trojnásobnej “zlomeniny lebky” by Švrček teraz ležal v nemocnici a bola by mu poskytovaná intenzívna starostlivosť," uzavrel Bránik.